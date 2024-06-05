1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Групповая
2 часа
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€14 за человека
Групповая
7 часов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
5 часов
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Групповая
12 часов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальный тур по Каппадокии: история и красоты региона с гидом
Исследуйте Каппадокию без спешки, выбирая интересующие вас достопримечательности в компании опытного гида
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€295 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур Каппадокии: Гёреме, Подземный город, Долины
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: по понедельникам в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€300 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€39 за человека
Индивидуальная
5 часов
Необычная Каппадокия: вино, глина, Долина голубей
Погрузитесь в мир древних традиций Каппадокии, отведайте местные вина и создайте глиняное изделие своими руками
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€295 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Каппадокии на соленое озеро Туз: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Каппадокии к соленому озеру Туз, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
€65 за человека
Групповая
3 часа
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 до 19.00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€60 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия по Зелёным Долинам
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- ССветлана29 мая 2024Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
- ССветлана25 мая 2024Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
- AAnna23 мая 2024Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
- AAlla22 мая 2024Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
- ССвнтлана22 мая 2024Супер экскурсоводы в Трипстер
- OOlga19 мая 2024В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление. Она спасла всю нашу дальнейшую логистику.
- ССвета15 мая 2024Нам очень понравился Красный тур. Наш гид Марина очень интересно и информативно все рассказала и показала. Узнали много нового и восхитились ландшафтом. Очень рекомендуем Света и Галя
- AAlla14 мая 2024Отличная организация трансфера. Рекомендую данного оператора.
- ННикита2 мая 2024Отличная экскурсия. Был гид Омер, провел замечательный рассказ по истории региона. Делали остановки в местах, которые обговорили заранее, никакой спешки. В
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На автобусе»
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