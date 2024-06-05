Экскурсии на автобусе в Каппадокии

Найдено 16 экскурсий в категории «На автобусе» в Каппадокии, цены от €14. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
234 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
165 отзывов
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 за человека
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
69 отзывов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Волшебные долины Каппадокии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Каппадокию за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Красный тур: Сказочная Каппадокия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за человека
Зеленый тур: Древнее подземелье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
17 отзывов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за человека
По Каппадокии с личным гидом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Индивидуальный тур по Каппадокии: история и красоты региона с гидом
Исследуйте Каппадокию без спешки, выбирая интересующие вас достопримечательности в компании опытного гида
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
295 за всё до 12 чел.
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур Каппадокии: Гёреме, Подземный город, Долины
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100 за человека
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: по понедельникам в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
300 за всё до 6 чел.
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
39 за человека
Необычная Каппадокия: вино, лепка из глины и Долина голубей
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Необычная Каппадокия: вино, глина, Долина голубей
Погрузитесь в мир древних традиций Каппадокии, отведайте местные вина и создайте глиняное изделие своими руками
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
295 за всё до 12 чел.
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Из Каппадокии на соленое озеро Туз: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Каппадокии к соленому озеру Туз, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 300 за всё до 10 чел.
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
65 за человека
Турецкая баня хамам в Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 до 19.00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
60 за человека
Экскурсия по Зелёным Долинам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Экскурсия по Зелёным Долинам
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
  • A
    Alla
    22 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии
  • С
    Свнтлана
    22 мая 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Супер экскурсоводы в Трипстер
  • O
    Olga
    19 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление. Она спасла всю нашу дальнейшую логистику.
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    В чем суть: Мы с мужем забронировали два места из Гёреме к аэропорту Невшехир, для этого необходимо скинуть номер рейса, дату и тд. Забронировали, ждём. В итоге Марина проверила наш рейс, и выяснилось, что его не существует в природе. Не совпадает ни время, ни номер рейса. После выяснения оказалось, что авиакомпания в одностороннем порядке изменила не только время вылета, но и аэропорт!!! Это было ключевым. У нас посыпалась вся логистика. После предстояло еще несколько рейсов. Мы поменяли на предложеннный вариант билеты, каким-то чудом успели доехать из нового аэропорта Стамбул в Сабиху. Но ключевое, что мы бы и знать не знали об измененных данных, так как в агрегаторе вплоть до нашего вылета данные рейса якобы актуальные! В общем, спасибо большое еще раз! 🤍 И да, трансфер рекомендую, все вовремя, встречают из аэропорта Невшехир с табличкой, потом развозят по гостиницам. Такая же схема и из гостиницы.

    В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправлениеВ первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление
  • С
    Света
    15 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Нам очень понравился Красный тур. Наш гид Марина очень интересно и информативно все рассказала и показала. Узнали много нового и восхитились ландшафтом. Очень рекомендуем Света и Галя
  • A
    Alla
    14 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Отличная организация трансфера. Рекомендую данного оператора.
  • Н
    Никита
    2 мая 2024
    Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
    Отличная экскурсия. Был гид Омер, провел замечательный рассказ по истории региона. Делали остановки в местах, которые обговорили заранее, никакой спешки. В
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    Аваносе посетили мастерскую с русскоговорящим местным гидом, который рассказал про гончарное производство и даже дал попробовать сделать самим. Передвигались на комфортном микроавтобусе с водителем, а гид вел экскурсию также во время поездки, не отвлекаясь на дорогу.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Зелёный тур по Каппадокии
  2. Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
  3. Красный тур по Каппадокии
  4. Волшебные долины Каппадокии
  5. Влюбиться в Каппадокию за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "На автобусе" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 14 до 300. Туристы уже оставили гидам 530 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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