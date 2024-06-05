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В чем суть: Мы с мужем забронировали два места из Гёреме к аэропорту Невшехир, для этого необходимо скинуть номер рейса, дату и тд. Забронировали, ждём. В итоге Марина проверила наш рейс, и выяснилось, что его не существует в природе. Не совпадает ни время, ни номер рейса. После выяснения оказалось, что авиакомпания в одностороннем порядке изменила не только время вылета, но и аэропорт!!! Это было ключевым. У нас посыпалась вся логистика. После предстояло еще несколько рейсов. Мы поменяли на предложеннный вариант билеты, каким-то чудом успели доехать из нового аэропорта Стамбул в Сабиху. Но ключевое, что мы бы и знать не знали об измененных данных, так как в агрегаторе вплоть до нашего вылета данные рейса якобы актуальные! В общем, спасибо большое еще раз! 🤍 И да, трансфер рекомендую, все вовремя, встречают из аэропорта Невшехир с табличкой, потом развозят по гостиницам. Такая же схема и из гостиницы.