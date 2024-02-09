Каппадокия - любовь с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия в Каппадокии

Оценить долины с причудливыми скалами, посетить гончарную мастерскую и лучшие смотровые площадки

Я живу в Каппадокии с рождения и знаю её как свои пять пальцев. В этой программе я объединил самые красивые местные долины: Зельве, Страсти, Монахов и Фантазий. Вместе они дают полное представление о красоте, ландшафте и древней архитектуре Каппадокии.

Изюминкой экскурсии станет посещение гончарной мастерской, где вы сможете своими руками сделать глиняное изделие.
Каппадокия - любовь с первого взгляда
Каппадокия - любовь с первого взгляда
Каппадокия - любовь с первого взгляда
Ближайшие даты:
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка в Гёреме. Вы полюбуетесь шикарным видом на причудливые скалы и увидите знаменитые местные голубятни.

Замок Учхисар. Вы погуляете по древней скальной крепости и прикоснётесь к её истории. А ещё это самая высокая точка Каппадокии, откуда открываются роскошные панорамы окрестностей.

Долина Страсти. Я расшифрую её романтичное название и покажу «скальные грибы» разных форм и размеров.

Долина Монахов. Мы пройдём по местам, где раньше жили монахи, и обсудим их повседневный быт.

Долина Зельве. Это настоящий музей под открытым небом, на территории которого находится целых 15 древних скальных церквей. Вы осмотрите самые интересные из них.

Долина Фантазий. Здесь мы попробуем разглядеть в очертаниях скал верблюда, голубиный поцелуй и другие интересные образы.

Гончарная мастерская в Аваносе. Вы узнаете о технике создания глиняных изделий и попробуете слепить что-нибудь своими руками.

Организационные детали

  • Комфортабельный транспорт и входные билеты включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу я готов скорректировать маршрут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыСвятые местаДолина ГолубейПопулярные местаКрепость УчхисарДолина ЛюбвиДолина монахов ПашабагМонастыри ГёремеАваносМузей ЗельвеМузеиСамое главноеКаппадокияВыездные

Похожие туры из Каппадокии

Необычная Каппадокия: вино, лепка из глины и Долина голубей
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Необычная Каппадокия: вино, глина, Долина голубей
Погрузитесь в мир древних традиций Каппадокии, отведайте местные вина и создайте глиняное изделие своими руками
Отели Каппадокии
Сегодня
Завтра
11 фев
12 фев
265 за всё до 12 чел.
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
56 отзывов
Красный тур Каппадокии: долины, монастыри и гончарное искусство
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних монастырей до скальных образований и гончарных мастерских
у вашего отеля в Каппадокии
Завтра
11 фев
12 фев
13 фев
69 за человека
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
205 отзывов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
в Гёреме
Завтра
11 фев
12 фев
13 фев
69 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ