Оценить долины с причудливыми скалами, посетить гончарную мастерскую и лучшие смотровые площадки
Изюминкой экскурсии станет посещение гончарной мастерской, где вы сможете своими руками сделать глиняное изделие.
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Описание
Что вас ожидает
Смотровая площадка в Гёреме. Вы полюбуетесь шикарным видом на причудливые скалы и увидите знаменитые местные голубятни.
Замок Учхисар. Вы погуляете по древней скальной крепости и прикоснётесь к её истории. А ещё это самая высокая точка Каппадокии, откуда открываются роскошные панорамы окрестностей.
Долина Страсти. Я расшифрую её романтичное название и покажу «скальные грибы» разных форм и размеров.
Долина Монахов. Мы пройдём по местам, где раньше жили монахи, и обсудим их повседневный быт.
Долина Зельве. Это настоящий музей под открытым небом, на территории которого находится целых 15 древних скальных церквей. Вы осмотрите самые интересные из них.
Долина Фантазий. Здесь мы попробуем разглядеть в очертаниях скал верблюда, голубиный поцелуй и другие интересные образы.
Гончарная мастерская в Аваносе. Вы узнаете о технике создания глиняных изделий и попробуете слепить что-нибудь своими руками.
Организационные детали
- Комфортабельный транспорт и входные билеты включены в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По запросу я готов скорректировать маршрут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.