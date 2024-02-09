Я живу в Каппадокии с рождения и знаю её как свои пять пальцев. В этой программе я объединил самые красивые местные долины: Зельве, Страсти, Монахов и Фантазий. Вместе они дают полное представление о красоте, ландшафте и древней архитектуре Каппадокии. Изюминкой экскурсии станет посещение гончарной мастерской, где вы сможете своими руками сделать глиняное изделие.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за всё до 5 чел.

Ваш гид в Каппадокии

Доган Ваш гид в Каппадокии

Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка в Гёреме. Вы полюбуетесь шикарным видом на причудливые скалы и увидите знаменитые местные голубятни.

Замок Учхисар. Вы погуляете по древней скальной крепости и прикоснётесь к её истории. А ещё это самая высокая точка Каппадокии, откуда открываются роскошные панорамы окрестностей.

Долина Страсти. Я расшифрую её романтичное название и покажу «скальные грибы» разных форм и размеров.

Долина Монахов. Мы пройдём по местам, где раньше жили монахи, и обсудим их повседневный быт.

Долина Зельве. Это настоящий музей под открытым небом, на территории которого находится целых 15 древних скальных церквей. Вы осмотрите самые интересные из них.

Долина Фантазий. Здесь мы попробуем разглядеть в очертаниях скал верблюда, голубиный поцелуй и другие интересные образы.

Гончарная мастерская в Аваносе. Вы узнаете о технике создания глиняных изделий и попробуете слепить что-нибудь своими руками.

Организационные детали