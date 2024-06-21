Секреты Каппадокии

Панорамные виды, сказочные долины, фигурные скалы и гончарное искусство в одной групповой поездке
За пять часов вы успеете погрузиться в удивительную атмосферу Каппадокии и познакомиться с её историческим наследием.

Вы увидите живописные долины, скалы причудливых форм, исторические памятники и традиционные гончарные изделия. И по достоинству оцените красоту этого региона.
Секреты Каппадокии
Секреты Каппадокии
Секреты Каппадокии
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 09:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Поездка будет очень насыщенной! Наш маршрут:

  • Панорама Гёреме. С обзорной площадки вы полюбуетесь завораживающим видом на музей под открытым небом
  • Учхисар. Увидите древний город, раскинувшийся вокруг высокой скалы-крепости
  • Долина любви. Поймёте, почему она так называется, и оцените огромные каменные столбы — перибаджалары
  • Долина монахов. Посмотрите на причудливые каменные образования, похожие на гигантские грибы
  • Гончарная мастерская. Узнаете о местных ремесленных традициях и понаблюдаете, как создается создается традиционная керамика
  • Долина Деврент или долина Воображения, где вы прогуляетесь между удивительными скалами, которые вдохновили многих художников и писателей

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

В стоимость включено

  • Трансфер на комфортабельном автобусе или минивэне (в зависимости от размера группы)
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Обеды (кроме напитков)
  • Все входные билеты

ежедневно в 09:30 и 09:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 09:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеСамое главноеПопулярные местаКаппадокияВыездные

Похожие экскурсии из Каппадокии

Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
71 отзыв
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
22 июня в 09:30
75 за человека
Волшебные долины Каппадокии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
22 июня в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каппадокии
ХорошоТам