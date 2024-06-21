Сулейман — Организатор в Каппадокии

Здравствуйте. Меня зовут Сулейман — а за профессиональный подход к работе меня часто называют Сулейманом Великолепным. После изучения русского языка в Беларуси и Украине я поселился в Каппадокии. Со мной вы сможете полюбоваться невероятной красотой Каппадокии и узнать больше об этом невероятном месте!