Самые популярные места в Каппадокии: Индивидуальная экскурсия

Описание экскурсииМы увидим скалы в форме грибов, которые знают местные жители, пещеры, где раньше жили люди, и большие долины. Посетим гончарную мастерскую и подземный город, где тысячи лет назад жили христиане. Также мы посетим нетуристический город Аванос, где живет местное население. Важная информация: Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно. Билеты в музей включены в экскурсию, пожалуйста, ознакомьтесь с программой экскурсии. Независимо от количества человек стоимость тура одинакова. Родной язык гида — турецкий. Он лицензированный гид. Говорит на английском и русском языках.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина любви
- Долина воображения
- Панорамный вид на крепость Учхисар
- Город Аванос
- Гончарная мастерская
- Подземный город (Каяшехир)
Что включено
- Входные билеты в музеи
- Услуги профессионального гида
- Питьевая вода в машине
- Транспорт, услуги водителя и топливо
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, посёлок Учхисар, махалле Учхисар-Текелли
Завершение: Мы заберем вас из отеля. Мы отвезем вас в отель. бесплатно
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно
- Билеты в музей включены в экскурсию, пожалуйста, ознакомьтесь с программой экскурсии
- Независимо от количества человек стоимость тура одинакова
- Родной язык гида - турецкий. Он лицензированный гид. Говорит на английском и русском языках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
