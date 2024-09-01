Вечернее очарование Каппадокии

Отправиться в край, идеальный для любителей истории, романтиков и фотографов
Когда солнце начинает клониться к горизонту, Каппадокия преображается. Её долины окутывает мягкий свет заката. Выглядит это очень необычно! Приглашаем вас полюбоваться Каппадокией именно вечером. В это время здесь меньше туристов и больше спокойствия. А ещё тут потрясающее звёздное небо. И это отдельное зрелище — космос, который откроется только для вас.
Вечернее очарование Каппадокии
Вечернее очарование Каппадокии
Вечернее очарование Каппадокии
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Панорама крепости Ортахисар. Вы полюбуетесь впечатляющими видами на скалы и долины.
  • Подземный город Каймаклы. Окажетесь под землёй, пройдёте по атмосферным лабиринтам, узнаете про быт древних жителей и историю этого поселения.
  • Крепость Невшехир. Увидите величественные стены цитадели, служившей в прошлом для защиты древнеримской дороги и Великого шёлкового пути. Поймёте, что значила крепость в истории страны.
  • Город Аванос. Прогуляетесь вдоль самой длинной реки Турции Кызылырмак.

Кому подойдёт экскурсия

  • Путешественникам, которые прибыли утром или днём и хотят сразу погрузиться в атмосферу края.
  • Любителям истории, которым нравится изучать на практике древние крепости и подземные города.
  • Фотографам. Рассеянный вечерний свет, звёздное небо, уникальные пейзажи — снимки тут получаются очень атмосферными.
  • Романтическим парам. Эти места созданы для свиданий, признаний в любви и первых поцелуев.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter или Wolsvagen Сrafter.
  • Дополнительно оплачиваются вход в подземный город Каймаклы — €13 за чел. и ужин — от €12 за чел.
  • Мы заранее возьмём билеты в подземный город — вам не придётся стоять в очереди.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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