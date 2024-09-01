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Когда солнце начинает клониться к горизонту, Каппадокия преображается. Её долины окутывает мягкий свет заката. Выглядит это очень необычно! Приглашаем вас полюбоваться Каппадокией именно вечером. В это время здесь меньше туристов и больше спокойствия. А ещё тут потрясающее звёздное небо. И это отдельное зрелище — космос, который откроется только для вас.