Погрузитесь в мир гончарного искусства Каппадокии! На этом мастер-классе вы научитесь работать с глиной под руководством профессионалов и создадите свое маленькое произведение искусства. А в завершение сможете выбрать уникальный сувенир из коллекции традиционной керамики.
Описание экскурсииПогрузитесь в увлекательный процесс гончарного искусства на мастер-классе в Каппадокии: - Вы увидите, как мастера воплощают свои идеи в изящные изделия из глины, раскрывая тайны векового ремесла. - Услышите подробные пояснения мастеров, которые помогут вам понять тонкости работы с глиной. - Под чутким руководством попробуете создать собственный сувенир, который станет напоминанием о вашем путешествии. - Пройдетесь по студии-галерее, где представлены уникальные работы, каждое изделие — настоящий шедевр. - Подарите себе минуту уюта с чашечкой кофе или чая, наслаждаясь теплой атмосферой творчества. Этот мастер-класс подарит не только знания, но и вдохновение, которое останется с вами навсегда!
Что включено
- Мастер-класс по гончарному делу
- Инструктор
- Изделие из глины
- Турецкий чай, яблочный чай или вода
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы
- Чаевые (по желанию)
Место начала и завершения?
Мы отправим вам геолокацию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
