Влюбиться в Каппадокию за 1 день!

Фантастические долины, гончарный мастер-класс и скальная крепость на авто-пешеходной экскурсии

Каппадокия покорит вас сюрреалистическими пейзажами: цветными скалами, причудливыми каменными столбами и древними замками-крепостями.

Вы посетите три долины: Красную, Голубей и Пашабаг.

Сделаете своими руками глиняный горшок в городе гончаров Аванос, подниметесь на крепость Учхисар и попробуете вкуснейшее местное вино.
Влюбиться в Каппадокию за 1 день!
Влюбиться в Каппадокию за 1 день!
Влюбиться в Каппадокию за 1 день!
Влюбиться в Каппадокию за 1 день!
Влюбиться в Каппадокию за 1 день!
Влюбиться в Каппадокию за 1 день!
Влюбиться в Каппадокию за 1 день!
Влюбиться в Каппадокию за 1 день!

Что вас ожидает

Сказочные долины

Каждый уголок Каппадокии имеет свое «лицо». В долине Пашабаг вы увидите похожие на грибы гигантские каменные столбы и услышите историю их образования. В Красной долине полюбуетесь цветными скалами, напоминающими американский Гранд-Каньон. А в долине Голубей рассмотрите искусственные голубятни, вырезанные прямо в мягком вулканическом туфе. Мы расскажем интересные факты об этих удивительных местах и покажем их с лучших ракурсов.

Гончарный мастер-класс, древняя крепость и дегустация вина

Мы отправимся в колоритный город Аванос, известный гончарными мастерскими. В одной из них вы попробуете сделать собственное произведение искусства. Далее вас ждет еще одно приключение — несложный подъем на крепость Учхисар, выдолбленную в скале. С ее вершины открываются потрясающие виды на окрестные долины. А еще Каппадокия славится вкусным вином! Мы заглянем в традиционное винное поместье, где вы сможете продегустировать красное, белое и розовое вина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с русскоговорящим гидом
  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Гончарный мастер-класс и дегустация вина включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.
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