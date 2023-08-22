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Влюбиться в Каппадокию за 1 день

Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
Каппадокия - это место, где каждый камень рассказывает историю.

Представьте, как вы вступаете в мир сюрреалистических пейзажей, цветных скал и причудливых каменных столбов, напоминающих гигантские грибы.

Ваше приключение начнется с посещения трех
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знаменитых долин: Красной, Голубей и Пашабаг, где вы не только полюбуетесь невероятными видами, но и узнаете удивительные истории их образования.

Затем вы отправитесь в Аванос - город гончаров, где под руководством мастера попробуете себя в создании глиняного горшка.

После этого вас ждет подъем на крепость Учхисар, выдолбленную прямо в скале, откуда открывается захватывающий вид на окрестные долины. И, конечно, не обойдется без дегустации изысканных местных вин.

Этот мастер-класс - идеальная возможность погрузиться в культуру и природу Каппадокии, оставив после себя не только воспоминания, но и собственноручно созданный сувенир

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Каппадокии
  • 🏺 Гончарный мастер-класс в Аваносе
  • 🏰 Подъем на крепость Учхисар
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🗣 Русскоговорящий гид
Влюбиться в Каппадокию за 1 день
Влюбиться в Каппадокию за 1 день
Влюбиться в Каппадокию за 1 день

Что можно увидеть

  • Красная долина
  • Долина Голубей
  • Долина Пашабаг
  • Крепость Учхисар
  • Гончарные мастерские Аваноса
  • Винное поместье

Описание экскурсии

Сказочные долины

Каждый уголок Каппадокии имеет свое «лицо». В долине Пашабаг вы увидите похожие на грибы гигантские каменные столбы и услышите историю их образования. В Красной долине полюбуетесь цветными скалами, напоминающими американский Гранд-Каньон. А в долине Голубей рассмотрите искусственные голубятни, вырезанные прямо в мягком вулканическом туфе. Мы расскажем интересные факты об этих удивительных местах и покажем их с лучших ракурсов.

Древняя крепость и дегустация вина

Мы отправимся в колоритный город Аванос, известный гончарными мастерскими. Далее вас ждет еще одно приключение — несложный подъем на крепость Учхисар, выдолбленную в скале. С ее вершины открываются потрясающие виды на окрестные долины. А еще Каппадокия славится вкусным вином! Мы заглянем в традиционное винное поместье, где вы сможете продегустировать красное, белое и розовое вина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с русскоговорящим гидом
  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Дегустация вина (3 бокала) оплачивается отдельно —€8/чел.
  • В стоимость экскурсии не входит обед и входные билеты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 489 туристов
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Мария
Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!
Организация на очень высоком уровне! Все четко, понятно… всегда есть контактное лицо на связи!

В отеле нас втретил гид. Зовут Долган, знает больше чем
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википедия. Очень легкая, интересная подача материала. Одним словом- ВОСТОРГ! Если вам повезет, и именно он будет сопровождать… будьте уверены- вы влюбитесь в Каппадокию!!!

Маршрут построен очень интересно! И плюс еще у вас уточнят пожелания…))
Хотя и без того все идеально!
Комфортное авто, лучшие локации, потрясающие виды и увлекательное погружение в историю этого уникального места.

Мы немного переживали из-за жары, т. к. с нами был ребенок… боялись что экскурсия превратится в крестный ход.
Но мы не заметили как пролетело время))
Ноль усталости! Ощущение что побывали в сказке… это вдохновение!

Отдельная благодарность организатору- Марии! 💖 Самый отзывчевый человек в мире! Очень рада знакомству… и верю что еще встретимся!

В общем итог: если хотите чтобы все прошло великолепно… вам сюда! 100 %!
Желаю всем приятных путешествий!!!

Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!
Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!
Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!
Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!
Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА!
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И
Идеальная индивидуальная экскурсия! Когда можно менять локации по желанию!
И наш Потрясающий гид помог организовать поездку на шарах!
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А
Я брал экскурсию маме. По её словам, все очень понравилось. Они были в круизе, и это была лучшая экскурсия.
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