Что вас ожидает

Сказочные долины

Каждый уголок Каппадокии имеет свое «лицо». В долине Пашабаг вы увидите похожие на грибы гигантские каменные столбы и услышите историю их образования. В Красной долине полюбуетесь цветными скалами, напоминающими американский Гранд-Каньон. А в долине Голубей рассмотрите искусственные голубятни, вырезанные прямо в мягком вулканическом туфе. Мы расскажем интересные факты об этих удивительных местах и покажем их с лучших ракурсов.

Гончарный мастер-класс, древняя крепость и дегустация вина

Мы отправимся в колоритный город Аванос, известный гончарными мастерскими. В одной из них вы попробуете сделать собственное произведение искусства. Далее вас ждет еще одно приключение — несложный подъем на крепость Учхисар, выдолбленную в скале. С ее вершины открываются потрясающие виды на окрестные долины. А еще Каппадокия славится вкусным вином! Мы заглянем в традиционное винное поместье, где вы сможете продегустировать красное, белое и розовое вина.

Организационные детали