Каждый уголок Каппадокии имеет свое «лицо». В долине Пашабаг вы увидите похожие на грибы гигантские каменные столбы и услышите историю их образования. В Красной долине полюбуетесь цветными скалами, напоминающими американский Гранд-Каньон. А в долине Голубей рассмотрите искусственные голубятни, вырезанные прямо в мягком вулканическом туфе. Мы расскажем интересные факты об этих удивительных местах и покажем их с лучших ракурсов.
Древняя крепость и дегустация вина
Мы отправимся в колоритный город Аванос, известный гончарными мастерскими. Далее вас ждет еще одно приключение — несложный подъем на крепость Учхисар, выдолбленную в скале. С ее вершины открываются потрясающие виды на окрестные долины. А еще Каппадокия славится вкусным вином! Мы заглянем в традиционное винное поместье, где вы сможете продегустировать красное, белое и розовое вина.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с русскоговорящим гидом
Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
Дегустация вина (3 бокала) оплачивается отдельно —€8/чел.
В стоимость экскурсии не входит обед и входные билеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провела экскурсии для 489 туристов
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Мария
Понравилась ли нам экскурсия? ДААААА!!! 1000 раз ДА! Организация на очень высоком уровне! Все четко, понятно… всегда есть контактное лицо на связи!
В отеле нас втретил гид. Зовут Долган, знает больше чем читать дальшеуменьшить
википедия. Очень легкая, интересная подача материала. Одним словом- ВОСТОРГ! Если вам повезет, и именно он будет сопровождать… будьте уверены- вы влюбитесь в Каппадокию!!!
Маршрут построен очень интересно! И плюс еще у вас уточнят пожелания…)) Хотя и без того все идеально! Комфортное авто, лучшие локации, потрясающие виды и увлекательное погружение в историю этого уникального места.
Мы немного переживали из-за жары, т. к. с нами был ребенок… боялись что экскурсия превратится в крестный ход. Но мы не заметили как пролетело время)) Ноль усталости! Ощущение что побывали в сказке… это вдохновение!
Отдельная благодарность организатору- Марии! 💖 Самый отзывчевый человек в мире! Очень рада знакомству… и верю что еще встретимся!
В общем итог: если хотите чтобы все прошло великолепно… вам сюда! 100 %! Желаю всем приятных путешествий!!!
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И
Инга
Идеальная индивидуальная экскурсия! Когда можно менять локации по желанию! И наш Потрясающий гид помог организовать поездку на шарах!
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А
Андрей
Я брал экскурсию маме. По её словам, все очень понравилось. Они были в круизе, и это была лучшая экскурсия.
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