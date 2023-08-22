Каппадокия - это место, где каждый камень рассказывает историю.Представьте, как вы вступаете в мир сюрреалистических пейзажей, цветных скал и причудливых каменных столбов, напоминающих гигантские грибы.Ваше приключение начнется с посещения трех

знаменитых долин: Красной, Голубей и Пашабаг, где вы не только полюбуетесь невероятными видами, но и узнаете удивительные истории их образования. Затем вы отправитесь в Аванос - город гончаров, где под руководством мастера попробуете себя в создании глиняного горшка. После этого вас ждет подъем на крепость Учхисар, выдолбленную прямо в скале, откуда открывается захватывающий вид на окрестные долины. И, конечно, не обойдется без дегустации изысканных местных вин. Этот мастер-класс - идеальная возможность погрузиться в культуру и природу Каппадокии, оставив после себя не только воспоминания, но и собственноручно созданный сувенир

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сказочные долины

Каждый уголок Каппадокии имеет свое «лицо». В долине Пашабаг вы увидите похожие на грибы гигантские каменные столбы и услышите историю их образования. В Красной долине полюбуетесь цветными скалами, напоминающими американский Гранд-Каньон. А в долине Голубей рассмотрите искусственные голубятни, вырезанные прямо в мягком вулканическом туфе. Мы расскажем интересные факты об этих удивительных местах и покажем их с лучших ракурсов.

Древняя крепость и дегустация вина

Мы отправимся в колоритный город Аванос, известный гончарными мастерскими. Далее вас ждет еще одно приключение — несложный подъем на крепость Учхисар, выдолбленную в скале. С ее вершины открываются потрясающие виды на окрестные долины. А еще Каппадокия славится вкусным вином! Мы заглянем в традиционное винное поместье, где вы сможете продегустировать красное, белое и розовое вина.

Организационные детали