Северная Каппадокия - красоты древней Турции

Увидеть космические долины и 1000-летние фрески, побывать в кафе в скале и посетить музей волос

Первое, с чем ассоциируется Каппадокия — это воздушные шары.

Но здесь еще столько всего удивительного! Долины с нерукотворными столбами, пещерные кафе, тысячелетние скальные церкви и один из самых необычных музеев мира — музей волос.

Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть все самому и выдохнуть от восхищения, чем сотни раз посмотреть фото у друзей — поехали!
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
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Описание

Что вас ожидает

Крепости Каппадокии

Наше путешествие начинается с посещения подножия города-крепости Учхисар. Вы увидите одну из «визитных карточек» Каппадокии — город в скале — и самую высокую точку в регионе. Затем мы отправимся в музей под открытым небом, который занесен в список наследия ЮНЕСКО. Это большой монастырский комплекс, где находятся уникальным образом сохранившиеся фрески — некоторым из них больше 1000 лет.

Космические долины

После отправимся в долину Любви — самую эротичную долину в Каппадокии, и вы узнаете, почему. Погуляем по долине монахов Пашабаг — приготовьтесь к встрече с волшебными грибообразными скалами. Следующая остановка — долина Воображения. Уникальный ландшафт этого места позволяет фантазии разгуляться — в причудливых камнях вы разглядите верблюда, слона или женскую фигуру. А еще мы насладимся вкусным турецким кофе в кафе, ютящемся прямо в скале.

Потомственный Аванос

В завершение прогулки отправимся в колоритный город Аванос — город потомственных ремесленников. Здесь посетим центр гончарного искусства и даже попробуем создать собственное изделие на бесплатном мастер-классе. И главная фишка нашего путешествия — посещения музея волос. Да-да! В музее представлено более 16000 экспонатов. Мы обязательно расскажем его историю создания и легенду, которая за этим стоит.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 9:30, возвращение в отель — 17:00-17:30. Заберем вас из отеля и привезем назад, если отель находится в Каппадокии. Если в другом месте, то трансфер оговаривается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведет лицензированный русскоговорящий гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на новом, комфортабельном 6-местном автомобиле Volkswagen
  • Обед оплачивается отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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