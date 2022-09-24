Первое, с чем ассоциируется Каппадокия — это воздушные шары. Но здесь еще столько всего удивительного! Долины с нерукотворными столбами, пещерные кафе, тысячелетние скальные церкви и один из самых необычных музеев мира — музей волос. Это тот самый случай, когда лучше один раз увидеть все самому и выдохнуть от восхищения, чем сотни раз посмотреть фото у друзей — поехали!

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Описание

Что вас ожидает

Крепости Каппадокии

Наше путешествие начинается с посещения подножия города-крепости Учхисар. Вы увидите одну из «визитных карточек» Каппадокии — город в скале — и самую высокую точку в регионе. Затем мы отправимся в музей под открытым небом, который занесен в список наследия ЮНЕСКО. Это большой монастырский комплекс, где находятся уникальным образом сохранившиеся фрески — некоторым из них больше 1000 лет.

Космические долины

После отправимся в долину Любви — самую эротичную долину в Каппадокии, и вы узнаете, почему. Погуляем по долине монахов Пашабаг — приготовьтесь к встрече с волшебными грибообразными скалами. Следующая остановка — долина Воображения. Уникальный ландшафт этого места позволяет фантазии разгуляться — в причудливых камнях вы разглядите верблюда, слона или женскую фигуру. А еще мы насладимся вкусным турецким кофе в кафе, ютящемся прямо в скале.

Потомственный Аванос

В завершение прогулки отправимся в колоритный город Аванос — город потомственных ремесленников. Здесь посетим центр гончарного искусства и даже попробуем создать собственное изделие на бесплатном мастер-классе. И главная фишка нашего путешествия — посещения музея волос. Да-да! В музее представлено более 16000 экспонатов. Мы обязательно расскажем его историю создания и легенду, которая за этим стоит.

Организационные детали