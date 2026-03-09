Каппадокия - место, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций, а небо украшают волшебные воздушные шары.Откройте для себя сокровища Северной Каппадокии: от крепостей, возвышающихся в городе-крепости Учхисар, до удивительных долин

с их невероятными скальными формациями. Посетите музей под открытым небом, где каждая фреска расскажет свою уникальную историю, исследуйте долину Любви, Пашабаг и Воображения, где природа создала настоящие произведения искусства. Насладитесь ароматным турецким кофе в пещерном кафе и познакомьтесь с традиционным ремеслом в Аваносе. И, конечно же, не пропустите музей волос - одно из самых необычных мест в мире. Экскурсия по Северной Каппадокии - это путешествие, полное открытий и вдохновения

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Крепости Каппадокии

Наше путешествие начинается с посещения подножия города-крепости Учхисар. Вы увидите одну из «визитных карточек» Каппадокии — город в скале — и самую высокую точку в регионе. Затем мы отправимся в музей под открытым небом, который занесен в список наследия ЮНЕСКО. Это большой монастырский комплекс, где находятся уникальным образом сохранившиеся фрески — некоторым из них больше 1000 лет.

Космические долины

После отправимся в долину Любви — самую эротичную долину в Каппадокии, и вы узнаете, почему. Погуляем по долине монахов Пашабаг — приготовьтесь к встрече с волшебными грибообразными скалами. Следующая остановка — долина Воображения. Уникальный ландшафт этого места позволяет фантазии разгуляться — в причудливых камнях вы разглядите верблюда, слона или женскую фигуру. А ещё мы насладимся вкусным турецким кофе в кафе, ютящемся прямо в скале.

Потомственный Аванос

В завершение прогулки отправимся в колоритный город Аванос — город потомственных ремесленников. Здесь посетим центр гончарного искусства и даже попробуем создать собственное изделие на бесплатном мастер-классе. И главная фишка нашего путешествия — посещения музея волос. Да-да! В музее представлено более 16000 экспонатов. Мы обязательно расскажем его историю создания и легенду, которая за этим стоит.

Организационные детали