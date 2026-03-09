Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Каппадокия - место, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций, а небо украшают волшебные воздушные шары.
Откройте для себя сокровища Северной Каппадокии: от крепостей, возвышающихся в городе-крепости Учхисар, до удивительных долин читать дальшеуменьшить
с их невероятными скальными формациями.
Посетите музей под открытым небом, где каждая фреска расскажет свою уникальную историю, исследуйте долину Любви, Пашабаг и Воображения, где природа создала настоящие произведения искусства.
Насладитесь ароматным турецким кофе в пещерном кафе и познакомьтесь с традиционным ремеслом в Аваносе. И, конечно же, не пропустите музей волос - одно из самых необычных мест в мире. Экскурсия по Северной Каппадокии - это путешествие, полное открытий и вдохновения
Наше путешествие начинается с посещения подножия города-крепости Учхисар. Вы увидите одну из «визитных карточек» Каппадокии — город в скале — и самую высокую точку в регионе. Затем мы отправимся в музей под открытым небом, который занесен в список наследия ЮНЕСКО. Это большой монастырский комплекс, где находятся уникальным образом сохранившиеся фрески — некоторым из них больше 1000 лет.
Космические долины
После отправимся в долину Любви — самую эротичную долину в Каппадокии, и вы узнаете, почему. Погуляем по долине монахов Пашабаг — приготовьтесь к встрече с волшебными грибообразными скалами. Следующая остановка — долина Воображения. Уникальный ландшафт этого места позволяет фантазии разгуляться — в причудливых камнях вы разглядите верблюда, слона или женскую фигуру. А ещё мы насладимся вкусным турецким кофе в кафе, ютящемся прямо в скале.
Потомственный Аванос
В завершение прогулки отправимся в колоритный город Аванос — город потомственных ремесленников. Здесь посетим центр гончарного искусства и даже попробуем создать собственное изделие на бесплатном мастер-классе. И главная фишка нашего путешествия — посещения музея волос. Да-да! В музее представлено более 16000 экспонатов. Мы обязательно расскажем его историю создания и легенду, которая за этим стоит.
Организационные детали
Вход в музей под открытом небом оплачивается дополнительно — €20/чел.
Начало экскурсии в 9:30, возвращение в отель — 17:00–17:30. Заберём вас из отеля и привезем назад, если отель находится в Каппадокии. Если в другом месте, то трансфер оговаривается отдельно.
Экскурсия проходит на новом, комфортабельном 6-местном автомобиле Volkswagen
Обед оплачивается отдельно
Экскурсию для вас проведет лицензированный русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 616 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
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1
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Екатерина
Каппадокия прекрасна😌🫶🏽великолепная экскурсия! Амар-замечательный гид! было интересно, легко,весело и душевно) всем рекомендуем)
Мумин
Ответ организатора:
Спасибо большое за теплые слова. Всегда можете обратиться.
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S
Sofia
Мы получили удовольствие от экскурсии. Всё было замечательно организовано. Очень хороший и приятный гид Халил. Рекомендуем эту экскурсию.
Мумин
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв! Нам очень приятно слышать, что вам понравилась экскурсия и работа нашего гида. Будем рады видеть вас снова!»
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Надежда
Все было прекрасно, спасибо!
Эля - замечательный экскурсовод. Рассказывала интересно и непринужденно, делилась интересными фактами, развернуто отвечала на наши вопросы, а также старалась учесть наши пожелания и заботилась о нашем комфорте в поездке. От всей души рекомендуем 😍
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Наталья
Добрый день, Гида была замена. Был Али. Он обладает глубокими знаниями, захватывающе и интересно рассказывает. Один из лучших гидов Эксперт по Каппадокии. Очень понравилось и рекомендуем, но только если гид Али.
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М
Матвеева
Замечательный тур, посетили много прекрасных локаций, очень информативно, гид стал нашим другом, было время сделать фото и покупки, полюбили Турцию еще больше, спасибо!
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