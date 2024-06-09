Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе

Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Каппадокия — это не только уникальные ландшафты и красочные воздушные шары, но и место, где можно насладиться колоритной традиционной кухней.

На мастер-классе в уютном заведении вы узнаете о гастрономических особенностях региона и откроете секреты блюд, которые приготовите под руководством повара. А после отведаете их за обедом или ужином в тёплой компании.
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 15:30

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • Мы заберём вас из вашего отеля и отвезём в колоритное заведение, где местные жители познакомят вас с тонкостями домашней кухни.
  • Вас научат готовить традиционный суп и два вторых блюда: долму и сарму (турецкие голубцы). В тандыре вы запечёте лаваш и даже мясо. Раскатаете тонкую юфку по-каппадокийски. А также сделаете гарниры и восточные десерты.
  • Когда всё будет готово, для вас накроют стол — и вы пообедаете или поужинаете в приятной компании.
  • Затем мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Мастер-класс проводится два раза в день — вы сможете приготовить блюда к обеду или ужину. Так, мы встретим вас в вашем отеле в 10:30 или в 15:30.
  • В стоимость включено: трансфер из Гёреме, сопровождение гида-переводчика и мастер-класс.
  • Дополнительные расходы: трансфер из Учхисара — 15€, из Аваноса, Юргюпа, Ортахисара и Невшехира — 20€.
  • В группе могут быть гости из других стран.
  • Мы можем организовать мастер-класс только для вашей компании — детали уточняйте в сообщении гиду.

ежедневно в 10:30 и 15:30

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 15:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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