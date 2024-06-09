Каппадокия — это не только уникальные ландшафты и красочные воздушные шары, но и место, где можно насладиться колоритной традиционной кухней.
На мастер-классе в уютном заведении вы узнаете о гастрономических особенностях региона и откроете секреты блюд, которые приготовите под руководством повара. А после отведаете их за обедом или ужином в тёплой компании.
На мастер-классе в уютном заведении вы узнаете о гастрономических особенностях региона и откроете секреты блюд, которые приготовите под руководством повара. А после отведаете их за обедом или ужином в тёплой компании.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 15:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Мы заберём вас из вашего отеля и отвезём в колоритное заведение, где местные жители познакомят вас с тонкостями домашней кухни.
- Вас научат готовить традиционный суп и два вторых блюда: долму и сарму (турецкие голубцы). В тандыре вы запечёте лаваш и даже мясо. Раскатаете тонкую юфку по-каппадокийски. А также сделаете гарниры и восточные десерты.
- Когда всё будет готово, для вас накроют стол — и вы пообедаете или поужинаете в приятной компании.
- Затем мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Мастер-класс проводится два раза в день — вы сможете приготовить блюда к обеду или ужину. Так, мы встретим вас в вашем отеле в 10:30 или в 15:30.
- В стоимость включено: трансфер из Гёреме, сопровождение гида-переводчика и мастер-класс.
- Дополнительные расходы: трансфер из Учхисара — 15€, из Аваноса, Юргюпа, Ортахисара и Невшехира — 20€.
- В группе могут быть гости из других стран.
- Мы можем организовать мастер-класс только для вашей компании — детали уточняйте в сообщении гиду.
ежедневно в 10:30 и 15:30
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 15:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 5621 туриста
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаюЗадать вопрос
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