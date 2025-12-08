На этой экскурсии вы откроете для себя волшебную Каппадокию.
Вы посетите монастырь Гюмюшлер с прекрасно сохранившимися византийскими фресками VIII-XII веков, четырехуровневый подземный город Чавушин, где первые христиане скрывались от римских преследований, и музей под открытым небом Гюльшехир с уникальными грибообразными скальными образованиями.
Для желающих предусмотрена пешая прогулка по долине, где можно насладиться единением с природой и историей этого невероятного места.
Вы посетите монастырь Гюмюшлер с прекрасно сохранившимися византийскими фресками VIII-XII веков, четырехуровневый подземный город Чавушин, где первые христиане скрывались от римских преследований, и музей под открытым небом Гюльшехир с уникальными грибообразными скальными образованиями.
Для желающих предусмотрена пешая прогулка по долине, где можно насладиться единением с природой и историей этого невероятного места.
Описание экскурсииУдивительные тайны Каппадокии Приглашаем на увлекательную экскурсию в Каппадокию. Вы увидите древний монастырь Гюмюшлер с яркими византийскими фресками — один из самых значительных и лучше всего сохранившихся скальных монастырских комплексов в Каппадокии, датируемый периодом между VIII и XII веками. А также посетите четыруровневый подземный город Чавушин — уникальное убежище первых христиан, спасавшихся от римских гонений. Затем вы отправитесь в музей под открытым небом Гюльшехир, представляющий собой обширную территорию с уникальными скальными образованиями, церквями и монастырскими помещениями, высеченными в туфовых породах. Для желающих продолжить погружение в историю возможна пешая прогулка по долине до города Чат.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь гюмюшлер
- Подземный город Чаердак
- Музей под открытым небом Гюльшехир
- Долина гореме
Что включено
- Входные билеты
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гореме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Каппадокии
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
€58 за человека
Групповая
до 20 чел.
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
9 дек в 04:30
10 дек в 04:30
€300 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
€295 за всё до 10 чел.