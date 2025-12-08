Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии вы откроете для себя волшебную Каппадокию.



Мурат Ваш гид в Каппадокии Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-6 человек

Описание экскурсии Удивительные тайны Каппадокии Приглашаем на увлекательную экскурсию в Каппадокию. Вы увидите древний монастырь Гюмюшлер с яркими византийскими фресками — один из самых значительных и лучше всего сохранившихся скальных монастырских комплексов в Каппадокии, датируемый периодом между VIII и XII веками. А также посетите четыруровневый подземный город Чавушин — уникальное убежище первых христиан, спасавшихся от римских гонений. Затем вы отправитесь в музей под открытым небом Гюльшехир, представляющий собой обширную территорию с уникальными скальными образованиями, церквями и монастырскими помещениями, высеченными в туфовых породах. Для желающих продолжить погружение в историю возможна пешая прогулка по долине до города Чат.

