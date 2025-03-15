Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Описание экскурсии
Встретить восход на высоте 1000 метров
Рано утром мы заберём вас из отеля и до восхода солнца отвезём сначала на лёгкий завтрак, а затем к месту нашего полета, которое будет зависеть от направления ветра. А затем, после небольшой подготовки, вам предстоит плавно взмыть в небо на красочном воздушном шаре и в течение часа дрейфовать на разных высотах — от пары сотен до тысячи метров — над сказочными долинами Каппадокии.
Панорамы, поражающие воображение!
Скалы-грибы, сюрреалистичные пейзажи и причудливые формы, высеченные ветром в мягких породах: с высоты вам откроется та самая Каппадокия, которую стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Шар не спеша проплывет над культовыми долинами региона, которые отличаются оттенками камня и фактурой, пролетит над виноградниками и спустится внутрь глубоких рельефных ущелий. А оказавшись снова на земле, вы отметите волнующее приключение бокалом шампанского.
Организационные детали
Как проходит полёт
- В корзине шара с комфортом разместятся до 16 человек
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля к месту полета и обратно, а также лёгкий завтрак и бокал шампанского
- Полёты осуществляются из долин Гёреме, Ихлара, Соганлы.
- В корзине сопровождение гида не предусмотрено — с вами будет англоязычный пилот
Важно знать до бронирования
- Вы оплачиваете часть стоимости на сайте, чтобы мы сразу забронировали для вас место в корзине на нужный день. При отмене брони с вашей стороны меньше, чем за 48 часов, предоплата не возвращается. При этом при отмене полёта из-за погодных условий стоимость возвращается вам в полном размере.
- Цена на полёт может меняться в зависимости от сезона и погодных условий
- Перед бронированием экскурсии, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие свободных мест на нужную дату
- В корзине воздушного шара запрещено находиться детям до 6 лет
ежедневно в 04:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€251
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прежде всего, хотим Вас заверить, что мы - агентство, у которого есть государственная лицензия, и