Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Что вас ожидает

Встретить восход 🌅 на высоте 1000 метров

Рано утром мы заберем вас из отеля и до восхода солнца отвезем сначала на легкий завтрак, а затем к месту нашего полета, которое будет зависеть от направления ветра. А затем, после небольшой подготовки, вам предстоит плавно взмыть в небо на красочном воздушном шаре и в течение часа дрейфовать на разных высотах — от пары сотен до тысячи метров — над сказочными долинами Каппадокии.

Панорамы, поражающие воображение!

Скалы-грибы, сюрреалистичные пейзажи и причудливые формы, высеченные ветром в мягких породах: с высоты вам откроется та самая Каппадокия, которую стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Шар не спеша проплывет над культовыми долинами региона, которые отличаются оттенками камня и фактурой, пролетит над виноградниками и спустится внутрь глубоких рельефных ущелий. А оказавшись снова на земле, вы отметите волнующее приключение бокалом шампанского.

Организационные детали

Как проходит полет

В корзине шара с комфортом разместятся до 16 человек

В стоимость входит трансфер из вашего отеля к месту полета и обратно, а также легкий завтрак и бокал шампанского

В корзине сопровождение гида не предусмотрена — с вами будет англоязычный пилот

Важно знать до бронирования