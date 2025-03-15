Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

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На воздушном шаре над Каппадокией

Полюбоваться рассветом над фантастическими долинами и ущельями с невероятной высоты
Десятки воздушных шаров медленно поднимаются в рассветное небо — каждый путешественник мечтает стать частью главного зрелища Каппадокии! Мы забронируем для вас место в корзине на 16 человек, с комфортом доставим к точке полёта и позаботимся о том, чтобы вы испытали весь спектр эмоций, дрейфуя над космическими ландшафтами Каппадокии.
4
5 отзывов
На воздушном шаре над Каппадокией
На воздушном шаре над Каппадокией
На воздушном шаре над Каппадокией

Описание экскурсии

Встретить восход на высоте 1000 метров

Рано утром мы заберём вас из отеля и до восхода солнца отвезём сначала на лёгкий завтрак, а затем к месту нашего полета, которое будет зависеть от направления ветра. А затем, после небольшой подготовки, вам предстоит плавно взмыть в небо на красочном воздушном шаре и в течение часа дрейфовать на разных высотах — от пары сотен до тысячи метров — над сказочными долинами Каппадокии.

Панорамы, поражающие воображение!

Скалы-грибы, сюрреалистичные пейзажи и причудливые формы, высеченные ветром в мягких породах: с высоты вам откроется та самая Каппадокия, которую стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Шар не спеша проплывет над культовыми долинами региона, которые отличаются оттенками камня и фактурой, пролетит над виноградниками и спустится внутрь глубоких рельефных ущелий. А оказавшись снова на земле, вы отметите волнующее приключение бокалом шампанского.

Организационные детали

Как проходит полёт

  • В корзине шара с комфортом разместятся до 16 человек
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля к месту полета и обратно, а также лёгкий завтрак и бокал шампанского
  • Полёты осуществляются из долин Гёреме, Ихлара, Соганлы.
  • В корзине сопровождение гида не предусмотрено — с вами будет англоязычный пилот

Важно знать до бронирования

  • Вы оплачиваете часть стоимости на сайте, чтобы мы сразу забронировали для вас место в корзине на нужный день. При отмене брони с вашей стороны меньше, чем за 48 часов, предоплата не возвращается. При этом при отмене полёта из-за погодных условий стоимость возвращается вам в полном размере.
  • Цена на полёт может меняться в зависимости от сезона и погодных условий
  • Перед бронированием экскурсии, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие свободных мест на нужную дату
  • В корзине воздушного шара запрещено находиться детям до 6 лет

ежедневно в 04:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€251
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сали
Сали — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 9346 туристов
Наше агентство — это команда профессионалов с лицензией от Министерства туризма Турции и с собственным офисом в самом сердце Стамбула. Также являемся лицензированным туристическим агентством в ОАЭ. Для нас большая
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честь — помогать вам открыть самые яркие грани двух удивительных стран. Знаем всё о Турции: её историю, традиции, гастрономию. В ОАЭ откроем вам удивительные уголки, которые зачастую остаются за кадром у туристов. Мы создадим для вас особые моменты, которые останутся в сердце навсегда.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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А
Оказалось неудобно залазить в корзину, были те, кто с трудом залез в неё, пройдясь по всем. Много народу в корзине портит начальное впечатление, но в целом пейзажи завораживающие
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Т
Заказывала экскурсию для своих туристов. Им очень понравилось!
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Д
Отличный полет, море положительных эмоций. Профессиональный капитан, с отличным чувством юмора. Обещали корзину на 16 человек, а была на 32. Небольшие шероховатости при организации.
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В
Это надо пережить! Восторг!
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А
Обманщики и мошенники! При оплате в агентстве нас предупредили, что если в день перед нами полетов не будет, то стоимость может увеличиться. В этом случае мы должны будем доплатить 80
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евро или отказаться от полета и нам вернут полную стоимость. И как раз в день перед нами полеты отменили из-за дождя. Но нам никто не предложил доплатить или отказаться. Нам просто написали в 22 часа вечера, что в 4 утра нас заберут и повезут в какое-то другое место далеко от Гёреме. Сказали, что все забронировано и отказаться уже нельзя, нам ничего не вернут. Пришлось ехать. До места отправления ехали два часа и рассвет встретили в автобусе, а не шаре, как они описывают. А когда приехали на место - просто разочарование(((Надували всего ДВА шара. Т. е мы не парили в небе с десятками других шаров, а просто летел наш одинокий шар. И никаких долин и скал там не было. Мы просто поднялись над рекой в поле и в этом же поле сели. Хотя "сели" это нельзя назвать. Шар трижды ударился о землю, а потом корзина упала на бок, мы все повалились на спину, все кричали! А потом на четвереньках выползали из корзины. Я считаю такое приземление не безопасным! И полет длился всего 30 мин, а не час, как обещают. Организаторы полета же нагло врут показывая фото счётчика, что полет длился час. У меня есть подтверждения по времени фото, однако во внимание их принимать никто не хочет. Вобщем, полнейшее разочарование, недобросовестные равнодушные организаторы. Очень жаль, что никто не желает разбираться с такой ситуацией. Получили немалые деньги и наплевали на качество оказываемых услуг!!!

Сали
Сали
Ответ организатора:
Уважаемая Алла, благодарим за Ваш отзыв.
Прежде всего, хотим Вас заверить, что мы - агентство, у которого есть государственная лицензия, и
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работаем мы с лицензированными поставщиками услуг, поэтому, обманывать людей, или мошенничать совершенно не в наших интересах. Когда Вы приходили в агентство для оплаты тура, Вас предупредили, что будет возможна доплата, но сумму доплаты Вам не говорили, т. к. на тот момент она была неизвестна. Договор был, что если сумма будет повышена, то Вы сможете отказаться от тура и будет произведен возврат средств.
О том, что шары в долине Гереме будут отменены, нам сообщили организаторы, и бронирование было перенесено на другую локацию. Так как цена не повысилась, бронирование было оформлено, как и оговаривалось.
По поводу приземления: Полет на шарах - это экстремальный вид развлечения, он проводится только лицензированными компаниями, поэтому, перед полетом обязательно проводится инструктаж, и в тур включена обязательная страховка всех туристов. Во время приземления шаров бывают разные случаи, о чем туристов всегда предупреждают.
Организаторы всегда засекают время, и они прислали нам фото счётчика времени Вашего полета, что составило 54 минуты. Возврат средств был невозможен, т. к. полет состоялся, организаторы исполнили свои обязательства.
Со своей стороны мы сожалеем, что данный тур не оправдал Ваших ожиданий, и что Вы не получили позитивные эмоции.

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