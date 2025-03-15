Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

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евро или отказаться от полета и нам вернут полную стоимость. И как раз в день перед нами полеты отменили из-за дождя. Но нам никто не предложил доплатить или отказаться. Нам просто написали в 22 часа вечера, что в 4 утра нас заберут и повезут в какое-то другое место далеко от Гёреме. Сказали, что все забронировано и отказаться уже нельзя, нам ничего не вернут. Пришлось ехать. До места отправления ехали два часа и рассвет встретили в автобусе, а не шаре, как они описывают. А когда приехали на место - просто разочарование(((Надували всего ДВА шара. Т. е мы не парили в небе с десятками других шаров, а просто летел наш одинокий шар. И никаких долин и скал там не было. Мы просто поднялись над рекой в поле и в этом же поле сели. Хотя "сели" это нельзя назвать. Шар трижды ударился о землю, а потом корзина упала на бок, мы все повалились на спину, все кричали! А потом на четвереньках выползали из корзины. Я считаю такое приземление не безопасным! И полет длился всего 30 мин, а не час, как обещают. Организаторы полета же нагло врут показывая фото счётчика, что полет длился час. У меня есть подтверждения по времени фото, однако во внимание их принимать никто не хочет. Вобщем, полнейшее разочарование, недобросовестные равнодушные организаторы. Очень жаль, что никто не желает разбираться с такой ситуацией. Получили немалые деньги и наплевали на качество оказываемых услуг!!!