Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

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На воздушном шаре над Каппадокией!

Полюбоваться рассветом над фантастическими долинами и ущельями с невероятной высоты

Елена и Сали
Елена и Сали – экскурсионное агентство из Каппадокии
Десятки воздушных шаров медленно поднимаются в рассветное небо — каждый путешественник мечтает стать частью главного зрелища Каппадокии! Мы забронируем для вас место в корзине на 16 человек, с комфортом доставим к точке полета и позаботимся о том, чтобы вы испытали весь спектр эмоций, дрейфуя над космическими ландшафтами Каппадокии.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • €140 за человека

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На воздушном шаре над Каппадокией!
На воздушном шаре над Каппадокией!

Что вас ожидает

Встретить восход 🌅 на высоте 1000 метров
Рано утром мы заберем вас из отеля и до восхода солнца отвезем сначала на легкий завтрак, а затем к месту нашего полета, которое будет зависеть от направления ветра. А затем, после небольшой подготовки, вам предстоит плавно взмыть в небо на красочном воздушном шаре и в течение часа дрейфовать на разных высотах — от пары сотен до тысячи метров — над сказочными долинами Каппадокии.

Панорамы, поражающие воображение!
Скалы-грибы, сюрреалистичные пейзажи и причудливые формы, высеченные ветром в мягких породах: с высоты вам откроется та самая Каппадокия, которую стоит увидеть хотя бы раз в жизни! Шар не спеша проплывет над культовыми долинами региона, которые отличаются оттенками камня и фактурой, пролетит над виноградниками и спустится внутрь глубоких рельефных ущелий. А оказавшись снова на земле, вы отметите волнующее приключение бокалом шампанского.

Организационные детали

Как проходит полет

  • В корзине шара с комфортом разместятся до 16 человек
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля к месту полета и обратно, а также легкий завтрак и бокал шампанского
  • В корзине сопровождение гида не предусмотрена — с вами будет англоязычный пилот

Важно знать до бронирования

  • Вы оплачиваете 100% стоимости на сайте, чтобы мы сразу забронировали для вас место в корзине на нужный день. При этом при отмене полета из-за погодных условий стоимость возвращается вам в полном размере.
  • Перед бронированием экскурсии 🧭, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие свободных мест на нужную дату
  • В корзине воздушного шара запрещено находиться детям до 6 лет
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
На воздушном шаре над Каппадокией!
На воздушном шаре над Каппадокией!
На воздушном шаре над Каппадокией!
На воздушном шаре над Каппадокией!
На воздушном шаре над Каппадокией!
На воздушном шаре над Каппадокией!
На воздушном шаре над Каппадокией!

Экскурсия проводится ежедневно в 04:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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