3 дня в волшебной Каппадокии

Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Описание тура

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Каппадокию, размещение в отеле, отдых

Летим в Невхешир или Кайсери. По прилёту размещаемся в машине и едем до отеля в Гёреме. У вас останется время, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему насыщенному дню.

2 день

Красный тур (Северная Каппадокия)

Ещё до рассвета, если вы захотите полетать на воздушном шаре, мы отвезём вас на взлётную площадку. Десятки разноцветных шаров поднимаются в небо и встречают первые лучи солнца — чарующее зрелище и с земли, и с воздуха!

После завтрака отправляемся на экскурсию по Северной Каппадокии. Побываем в городе-крепости Учхисар: гид расскажет историю хеттской цивилизации и проведёт по переходам вырубленной в скале крепости.

Погуляем по долинам Любви, Монахов и Воображения, названным по соответствующему сходству каменных форм — творений времени, ветров и дождей.

Посетим город Аванос — древний центр керамики и ковроткачества. Вы познакомитесь с работами турецких мастеров и попробуете своими руками сделать глиняный горшочек.

3 день

Зелёный тур (Южная Каппадокия)

Сегодня снова будет возможность полетать на шаре, если вчера была неподходящая погода. Также можно устроить фотосессию на смотровой площадке на их фоне.

После завтрака направимся на юг. Посетим Деринкую — самый крупный турецкий подземный город из нескольких этажей. На территории есть даже школа и церковь, вентиляционные шахта и жилища. Здесь могло проживать 20 тысяч человек. Вы пройдёте по его лабиринтам и оцените талант древних архитекторов.

Побываем в долине Ихлара — живописном каньоне высотой до 150 метров, в скалах которого монахи вырубили кельи и церкви. Увидим самый высокий скальный монастырь в Каппадокии — Селиме и со смотровой площадки полюбуемся необычным ландшафтом долины Голубей.

После экскурсии тур в Каппадокию на 3 дня окончится трансфером в аэропорт и вылетом в Стамбул.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Трансферы по программе
  • Трансферы от аэропорта до отеля и обратно
  • Сопровождение русскоговорящим гидом по Северной и Южной Каппадокии
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула и обратно
  • Билеты на самолёт из Стамбула в Каппадокию и обратно (около 75 в одну сторону, в зависимости от сезона, мы поможем вам забронировать билеты)
  • Трансферы до аэропортов и отелей - 70 за транспорт на 6 человек в одну сторону
  • Полёт на воздушном шаре (по желанию, могут отмениться из-за погоды, нет возможности забронировать заранее)
  • Профессиональная фотосессия на фоне шаров (по желанию)
  • Продление проживания в Каппадокии (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лейла
Лейла — Тревел-эксперт
Привет! Меня зовут Лейла и я уже 6 лет проживаю в Стамбуле и 4 года из них показываю этот город своими глазами на своих авторских маршрутах. Так же вожу гостей на Принцевы острова и организовываю туры сюда и в Каппадокию. С удовольствием помогаю туристам с трансфером, яхтами да и вообще почти с любыми вопросами, которые могут возникнуть во время поездки.

Тур входит в следующие категории Каппадокии

