2 день

Красный тур (Северная Каппадокия)

Ещё до рассвета, если вы захотите полетать на воздушном шаре, мы отвезём вас на взлётную площадку. Десятки разноцветных шаров поднимаются в небо и встречают первые лучи солнца — чарующее зрелище и с земли, и с воздуха!

После завтрака отправляемся на экскурсию по Северной Каппадокии. Побываем в городе-крепости Учхисар: гид расскажет историю хеттской цивилизации и проведёт по переходам вырубленной в скале крепости.

Погуляем по долинам Любви, Монахов и Воображения, названным по соответствующему сходству каменных форм — творений времени, ветров и дождей.

Посетим город Аванос — древний центр керамики и ковроткачества. Вы познакомитесь с работами турецких мастеров и попробуете своими руками сделать глиняный горшочек.