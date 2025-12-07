Вас ждёт путешествие по Каппадокии — краю, где природа и история переплетаются в единую картину.Вы отправитесь к фантастическим долинам с каменными башнями и грибами, увидите древние пещерные церкви и подземные

города, уходящие на десятки этажей вниз. На рассвете при благоприятной погоде желающие поднимутся в небо на воздушном шаре, чтобы встретить первые лучи солнца над изрезанным ландшафтом. Программа проведёт вас через старинные деревни, античные руины и монастырские комплексы, спрятанные в скалах. Вы познакомитесь с традициями гончарного мастерства в Аваносе, попробуете блюда местной кухни и насладитесь видами горных хребтов и каньонов.

Описание тура

Организационные детали

Климат: в Каппадокии перепады температур значительные — днём может быть тепло, а утром и вечером прохладно.

Что взять с собой:

Обязательно:

Документ, удостоверяющий личность: паспорт/ID-карта/TC Kimlik/Yabanci Kimlik (икамет).

Страховой полис.

Маски (одноразовые или многоразовую).

Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями.

Тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.

Рекомендуется:

Шляпку, кепку или панамку для защиты от солнца — днём ожидается солнечная погода.

Удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно.

Удобная закрытая обувь (кеды или кроссовки) — нам предстоят прогулки на свежем воздухе.

Деньги на питание и сувениры из расчета от €15 в сутки. В Стамбуле больше ценятся доллары, во всей остальной Турции евро.

Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.