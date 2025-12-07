Мои заказы

Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе

Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос
Вас ждёт путешествие по Каппадокии — краю, где природа и история переплетаются в единую картину.

Вы отправитесь к фантастическим долинам с каменными башнями и грибами, увидите древние пещерные церкви и подземные
читать дальше

города, уходящие на десятки этажей вниз.

На рассвете при благоприятной погоде желающие поднимутся в небо на воздушном шаре, чтобы встретить первые лучи солнца над изрезанным ландшафтом.

Программа проведёт вас через старинные деревни, античные руины и монастырские комплексы, спрятанные в скалах.

Вы познакомитесь с традициями гончарного мастерства в Аваносе, попробуете блюда местной кухни и насладитесь видами горных хребтов и каньонов.

Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе
Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе
Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Климат: в Каппадокии перепады температур значительные — днём может быть тепло, а утром и вечером прохладно.

Что взять с собой:
Обязательно:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт/ID-карта/TC Kimlik/Yabanci Kimlik (икамет).
Страховой полис.
Маски (одноразовые или многоразовую).
Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями.
Тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.

Рекомендуется:
Шляпку, кепку или панамку для защиты от солнца — днём ожидается солнечная погода.
Удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно.
Удобная закрытая обувь (кеды или кроссовки) — нам предстоят прогулки на свежем воздухе.
Деньги на питание и сувениры из расчета от €15 в сутки. В Стамбуле больше ценятся доллары, во всей остальной Турции евро.

Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Каппадокию

Прибытие в Каппадокию — в аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможен приезд на автобусе. Встреча и трансфер в отель. После заселения будет время для отдыха, а вечером, если позволит расписание, организуем ужин-знакомство.

Ночь в Гёреме или другом посёлке региона.

Добро пожаловать в КаппадокиюДобро пожаловать в КаппадокиюДобро пожаловать в Каппадокию
2 день

Центральная Каппадокия: Долины любви и воображения, Пашабаг и Аванос

Рано утром, при благоприятной погоде, состоится полёт на воздушном шаре — вы сможете встретить рассвет над знаменитыми долинами Каппадокии и увидеть причудливые скалы с высоты. После возвращения в отель и завтрака начнётся экскурсионная программа.

Около 10:00 мы отправимся знакомиться с достопримечательностями центральной части региона. В программе — панорама Долины любви, прогулка по крепости Чавушин с её заброшенными греческими домами и пещерными церквями, посещение природного парка «Пашабаг», известного как Долина монахов, с необычными скальными образованиями. Затем спустимся в один из подземных городов, а в Аваносе познакомимся с традициями гончарного ремесла и ковроткачества. Здесь же предусмотрен обед.

Во второй половине дня мы увидим Долину воображения Деврент с её скалами причудливых очертаний и посетим винодельню. Важно помнить: полёт на воздушном шаре зависит исключительно от погоды и может быть перенесён на другой день.

Ночь в Гёреме или окрестностях.

Центральная Каппадокия: Долины любви и воображения, Пашабаг и АваносЦентральная Каппадокия: Долины любви и воображения, Пашабаг и АваносЦентральная Каппадокия: Долины любви и воображения, Пашабаг и Аванос
3 день

Восточная и южная Каппадокия: деревня Мустафапаша, город Собессос, долина Соганлы и монастырь Гюмушлер

Выезд из отеля около 9:00. Сначала мы отправимся в деревню Мустафапаша, где сохранились старинные греческие постройки. Затем посетим античный город Собессос и музей мозаик в посёлке Шахинэфенди.

Продолжим путь к долине Соганлы, известной заброшенными греческими поселениями и монастырским комплексом, вырубленным в скале. Здесь сделаем остановку на обед. По дороге откроются виды на хребет Аладаглар.

Вторая часть дня включает осмотр монастыря Гюмушлер — одной из жемчужин южной Каппадокии. По пути в Нигде мы сделаем остановку для фотографии у въездного знака города. Завершим день ужином в Невшехире, где попробуем сладкое пиде в одном из лучших заведений города (за доплату).

Ночь в Гёреме или другом посёлке.

Восточная и южная Каппадокия: деревня Мустафапаша, город Собессос, долина Соганлы и монастырь ГюмушлерВосточная и южная Каппадокия: деревня Мустафапаша, город Собессос, долина Соганлы и монастырь ГюмушлерВосточная и южная Каппадокия: деревня Мустафапаша, город Собессос, долина Соганлы и монастырь Гюмушлер
4 день

Западная Каппадокия: крепость Учхисар, Деринкую или Каймаклы, прогулка по каньону Ихлара, церковь Селиме

В 9:00 выезд из отеля. Первым пунктом станет панорама и крепость Учхисар, затем — один из подземных городов, например Деринкую или Каймаклы. Далее мы проедем по вулканическим полям и шлаковым конусам, увидим панораму вулкана Хасандаг.

Главным впечатлением дня станет прогулка по каньону Ихлара, где нас ждёт треккинг протяжённостью около 3 км. В деревне Белисырма мы остановимся на обед, чтобы попробовать традиционные блюда турецкой кухни. После этого посетим пещерный монастырь и церковь Селиме. В завершение программы откроется вид на Долину голубей.

Ночь в Гёреме или окрестностях.

Западная Каппадокия: крепость Учхисар, Деринкую или Каймаклы, прогулка по каньону Ихлара, церковь СелимеЗападная Каппадокия: крепость Учхисар, Деринкую или Каймаклы, прогулка по каньону Ихлара, церковь СелимеЗападная Каппадокия: крепость Учхисар, Деринкую или Каймаклы, прогулка по каньону Ихлара, церковь Селиме
5 день

Прогулки по долинам

Этот день будет посвящён лёгким пешим маршрутам рядом с Гёреме. Мы отправимся в долину Мескендир — одну из самых зрелищных в окрестностях. Начнём прогулку от церкви Айналы, затем спустимся в долину, где увидим миниатюрный каньон Антилопы, традиционный каппадокийский дом и несколько скальных церквей, среди которых особенно выделяются церковь с тремя крестами и церковь с крестом. По желанию группа может пройти более протяжённый маршрут.

Обед в этот день не предусмотрен, поэтому рекомендуем взять с собой перекус или заказать ланчбокс заранее. По желанию можно дополнить программу дополнительными развлечениями — прогулкой на квадроциклах или верховой ездой.

Ночь в Гёреме или окрестностях.

Прогулки по долинамПрогулки по долинамПрогулки по долинам
6 день

Окончание тура

Последний день тура пройдёт в свободном ритме. Вы сможете прогуляться по Гёреме, выбрать сувениры и насладиться атмосферой Каппадокии. Затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Каппадокии и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - около €180
  • Полёт на воздушном шаре (от €200-250, оплачивается на месте, цена зависит от погоды и сезона)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договорённости. Для обратного вылета лучше подойдут рейсы после 12:00-13:00, чтобы оставить утро свободным для возможного полёта на воздушном шаре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет! Я Светлана. Начала работать гидом в 2017 году в Грузии. Потом работала гидом в Москве. Сейчас организую туры в Исландию, Норвегию, Турцию, Кыргызстан и др. Изучать нашу прекрасную планету во всех
читать дальше

её проявлениях — моя любовь. Обожаю ездить, ходить, залезать, смотреть и восхищаться. Доводилось много «жить из чемоданчика». Я прошла путь Camino de Santiago в Испании (ножками 30 дней), посетила десятки стран, обожаю северные. Норвегия и Исландия — это любовь с первого взгляда. В общем, путешествую сама и «путешествую» других! Сотни довольных участников моих туров со всего мира помогают мне расти и двигаться дальше.

Тур входит в следующие категории Каппадокии

Похожие туры из Каппадокии

Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
На машине
Конные прогулки
На воздушном шаре
На квадроциклах
4 дня
6 отзывов
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам
Начало: Аэропорты Каппадокии до 18:00
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
59 000 ₽ за человека
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
На машине
3 дня
6 отзывов
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
$540 за человека
Стамбул + Каппадокия = Любовь
7 дней
Стамбул + Каппадокия = Любовь
Восточный колорит Стамбула и сказочные долины Каппадокии
24 апр в 10:00
от 125 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каппадокии
Все туры из Каппадокии