Вы отправитесь к фантастическим долинам с каменными башнями и грибами, увидите древние пещерные церкви и подземные
Описание тура
Организационные детали
Климат: в Каппадокии перепады температур значительные — днём может быть тепло, а утром и вечером прохладно.
Что взять с собой:
Обязательно:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт/ID-карта/TC Kimlik/Yabanci Kimlik (икамет).
Страховой полис.
Маски (одноразовые или многоразовую).
Лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями.
Тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.
Рекомендуется:
Шляпку, кепку или панамку для защиты от солнца — днём ожидается солнечная погода.
Удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно.
Удобная закрытая обувь (кеды или кроссовки) — нам предстоят прогулки на свежем воздухе.
Деньги на питание и сувениры из расчета от €15 в сутки. В Стамбуле больше ценятся доллары, во всей остальной Турции евро.
Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Каппадокию
Прибытие в Каппадокию — в аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможен приезд на автобусе. Встреча и трансфер в отель. После заселения будет время для отдыха, а вечером, если позволит расписание, организуем ужин-знакомство.
Ночь в Гёреме или другом посёлке региона.
Центральная Каппадокия: Долины любви и воображения, Пашабаг и Аванос
Рано утром, при благоприятной погоде, состоится полёт на воздушном шаре — вы сможете встретить рассвет над знаменитыми долинами Каппадокии и увидеть причудливые скалы с высоты. После возвращения в отель и завтрака начнётся экскурсионная программа.
Около 10:00 мы отправимся знакомиться с достопримечательностями центральной части региона. В программе — панорама Долины любви, прогулка по крепости Чавушин с её заброшенными греческими домами и пещерными церквями, посещение природного парка «Пашабаг», известного как Долина монахов, с необычными скальными образованиями. Затем спустимся в один из подземных городов, а в Аваносе познакомимся с традициями гончарного ремесла и ковроткачества. Здесь же предусмотрен обед.
Во второй половине дня мы увидим Долину воображения Деврент с её скалами причудливых очертаний и посетим винодельню. Важно помнить: полёт на воздушном шаре зависит исключительно от погоды и может быть перенесён на другой день.
Ночь в Гёреме или окрестностях.
Восточная и южная Каппадокия: деревня Мустафапаша, город Собессос, долина Соганлы и монастырь Гюмушлер
Выезд из отеля около 9:00. Сначала мы отправимся в деревню Мустафапаша, где сохранились старинные греческие постройки. Затем посетим античный город Собессос и музей мозаик в посёлке Шахинэфенди.
Продолжим путь к долине Соганлы, известной заброшенными греческими поселениями и монастырским комплексом, вырубленным в скале. Здесь сделаем остановку на обед. По дороге откроются виды на хребет Аладаглар.
Вторая часть дня включает осмотр монастыря Гюмушлер — одной из жемчужин южной Каппадокии. По пути в Нигде мы сделаем остановку для фотографии у въездного знака города. Завершим день ужином в Невшехире, где попробуем сладкое пиде в одном из лучших заведений города (за доплату).
Ночь в Гёреме или другом посёлке.
Западная Каппадокия: крепость Учхисар, Деринкую или Каймаклы, прогулка по каньону Ихлара, церковь Селиме
В 9:00 выезд из отеля. Первым пунктом станет панорама и крепость Учхисар, затем — один из подземных городов, например Деринкую или Каймаклы. Далее мы проедем по вулканическим полям и шлаковым конусам, увидим панораму вулкана Хасандаг.
Главным впечатлением дня станет прогулка по каньону Ихлара, где нас ждёт треккинг протяжённостью около 3 км. В деревне Белисырма мы остановимся на обед, чтобы попробовать традиционные блюда турецкой кухни. После этого посетим пещерный монастырь и церковь Селиме. В завершение программы откроется вид на Долину голубей.
Ночь в Гёреме или окрестностях.
Прогулки по долинам
Этот день будет посвящён лёгким пешим маршрутам рядом с Гёреме. Мы отправимся в долину Мескендир — одну из самых зрелищных в окрестностях. Начнём прогулку от церкви Айналы, затем спустимся в долину, где увидим миниатюрный каньон Антилопы, традиционный каппадокийский дом и несколько скальных церквей, среди которых особенно выделяются церковь с тремя крестами и церковь с крестом. По желанию группа может пройти более протяжённый маршрут.
Обед в этот день не предусмотрен, поэтому рекомендуем взять с собой перекус или заказать ланчбокс заранее. По желанию можно дополнить программу дополнительными развлечениями — прогулкой на квадроциклах или верховой ездой.
Ночь в Гёреме или окрестностях.
Окончание тура
Последний день тура пройдёт в свободном ритме. Вы сможете прогуляться по Гёреме, выбрать сувениры и насладиться атмосферой Каппадокии. Затем — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Каппадокии и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - около €180
- Полёт на воздушном шаре (от €200-250, оплачивается на месте, цена зависит от погоды и сезона)