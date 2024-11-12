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и в Стамбуле. Программа, составленная Ольгой была достаточно насыщенной, но всё же у меня было и время для отдыха и личных дел. За это время у меня было 2 фотосессии, могло быть больше, если бы я не простыла. Я посетила в Каппадокии Долины, Поземный город и ещё несколько локаций. Самое незабываемое утро - это фотосессия на фоне шаров, даже ранний подъем не смазал эмоции. Так получилось, что тур для меня был индивидуальным. ОЛьга меня везде сопровождала, если она была не со мной, то всё было организовано, мне не пришлось самой продумывать маршруты. Это очень большой плюс. Также ОЛьга помогла мне с поиском билетов для внутреннего перелета. После пребывания в Каппадокии, мы отправились в Стамбул. В Стамбуле ОЛьга показала мне самые известные достопримечательности, мы гуляли, фотографировались, знакомились с местной кухней. Удобно ещё и то, что благодаря ОЛьге не было проблем с коммуникацией, так как турецкий я не знаю, а английский не все знают в Турции. На время путешествия нам удалось подружиться, она открытый, общительный человек. В целом я довольна поездкой, получила много впечатлений и эмоций, еще и в приятной компании! Было ощущение, что я путешествую с подругой!