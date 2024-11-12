3 дня
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$540 за человека
4 дня
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и устроить профессиональную фотосессию
Начало: Гёреме, время зависит от ваших рейсов
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
83 000₽ за человека
4 дня
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
Сделать горшок из глины, попробовать аутентичные блюда и вина и сфотографироваться в турецкой одежде
Начало: Аэропорт Кайсери/Невшехир, по времени вашего рейса
5 апр в 10:00
€760 за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег12 ноября 2024Хотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массой вопросов, и на все
- ААлена15 августа 2024Георгий - очень знающий и компетентный гид. Он дружелюбный и очень любезный. У нас был собственный частный тур, и на
- ЕЕкатерина26 июня 2023Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии
- ООлеся8 июня 2023Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в
- ММарина7 июня 2023Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Каппадокии в декабре 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 540 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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