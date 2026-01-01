Описание тура
Индивидуальный (не групповой) тур без группы туристов. Это уникальное время, чтоб увидеть столь привлекательные достопримечательности Стамбула и природные красоты притягательной Каппадокии на воздушном шаре своими глазами, не спешно и в достойном бюджете! Здесь Восток встречается с Западом, сплетаются истории великих Империй, а воздух наполнен ароматом специй и крепкого кофе! 2 очень разных города в одной сборке подходят только для увлеченных путешественников! Приключение с драйвом, но в скромном бюджете для столь насыщенного трипа.
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Начало, перелет в Каппадокию
Программа начинается в аэропорту Стамбула (Saw). Если необходим вылет из аэропорта (Ist), то возможна доплата за перелет.
Международный авиаперелет из России необходимо приобретать с прилетом, не позднее 18:00 в любой аэропорт Стамбула.
20:00 - вылет в Каппадокию;
21:30 - прибытие в Каппадокию, групповой трансфер до отеля;
22:30 - заселение в отель Каппадокии, стилизованном под скалу.
Полет мечты над Каппадокией
По желанию, дополнительная экскурсия полет на воздушном шаре.
6:00 - в лобби отеля вас заберут на групповой полет на воздушном шаре над Каппадокией.
Множество аэростатов почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — поэтому вам не будет страшно. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты. На площадке вы увидите, как надувают шары. Получив разрешение на взлёт от специальных служб, которые следят за погодными условиями, пилот поднимает туристов над землей для осмотра панорамы. Шар то поднимается кратковременно на высоту примерно 1000 метров, то подходит почти вплотную к земле. Получается, что вы несколько раз встречаете рассвет, потому что солнце то появляется из-за скал, то пропадает. Иногда пилот вращает корзину, чтобы можно было посмотреть во все стороны. Курс, которому они следуют, зависит от ветра, но вы точно увидите самые красивые панорамы. Вас впечатлят высокие столбы Долины любви, каменные грибы, возвышающийся город-крепость Учхисар и скальные монастыри Гёреме. Пилоты подскажут названия мест, над которыми вы пролетите. Продолжительность полета: 40-60 минут. После полета вам выдадут именной сертификат воздухоплавателя. Вы вернетесь в отель, успев на завтрак.
Далее свободное время.
По желанию, дополнительная экскурсия Синий тур с обедом.
Пешая часть пути составляет около 6 км. Вы увидите: Гёреме, остановка в долине; подземные города Деринкую, Каймаклы (на выбор гида); храмы и другие постройки долины Соганлы; город Собес (римское наследие); город Мустафа улаш (греческое поселение) с посещением храма Константина и Елены.
По дороге в подземный город вы остановитесь на панорамной площадке долины Гереме. Вы проникнитесь красивыми видами природы и сможете сделать прекрасные фотографии.
Подземный город расположен на несколько этажей ниже уровня земли. В нем много столетий назад мирно жили люди. Вы сможете прогуляться по его тоннелям и коридорам, обнаружите тайные ходы.
Далее вы попадете в долину Соанлы, где сохранились древние христианские пещерные церкви в скалах с яркими фресками. Их прекрасное состояние является заслугой мусульман, которые превращая церкви в мечети, покрывали стены штукатуркой. Она и сберегла древние произведения искусства.
После длительной прогулки по долине, проголодавшись, вы отправляетесь на обед в местный ресторан. Там вы сможете хорошо подкрепиться блюдами местной кухни. Обращаем ваше внимание, что все напитки к обеду оплачиваются отдельно. Причина заключается в обилии каппадокийских вин (ведь это винодельческий регион), которые изготавливаются практически в каждой деревне.
Подкрепившись, вы отправляетесь в древнеримский город Собесос. Это одно из последних исторических открытий местных археологов, сделанное в 2002 году. Раскопки продолжаются и по сей день. Вы увидите напольные мозаики, остатки бань, храмовые комплексы.
Прогулявшись по городу позднеримского - ранневизантийского периода, вы отправляетесь осматривать древнегреческий поселок Мустафалаш. Это одно из самых терпимых к вероисповеданию мест Турции. Здесь мирно уживались греки с турками. Вы посетите церковь Константина и Елены, прослушаете описание легенд, посмотрите фрески на стенах
Затем маршрут вашего путешествия приведет в мастерские, где изготавливают украшения из различных камней. Впечатлившись мастерством работниц, вы сможете купить понравившуюся вещь, их цена совсем невысока.
Экскурсия продолжится дегустацией местных сладких лакомств. Редко кто остается безразличным к ним, большинство туристов становятся их почитателями.
17:30 окончание экскурсии в вашем отеле.
По желанию, дополнительная экскурсия Турецкая ночь, с ужином и местными алкогольными напитками.
20:00 Турецкая ночь это завораживающее вечернее шоу, которые надолго останется в Вашей памяти и позволит по новому взглянуть на культуру и многовековые традиции турецкого народа.
Шоу-программа
- Традиционные турецкие свадебные танцы с церемониями (Ночь хны)
- Народные танцы из Эгейского региона, региона Фракии, региона Черного моря, региона восточной Анатолии
- Танец Теннура
- Групповые танцы живота
- Одиночный танец живота (30 мин.)
- Героические танцы
- Арабские танцы
- Живая музыка
- Захватывающая музыка
23:30 возвращение в отель.
Большое путешествие по Каппадокии, с обедом
Завтрак;
9:00 - в лобби отеля вас заберут на групповую русскоязычную экскурсию по Каппадокии с обедом.
Каппадокия-это удивительная Страна и совсем другая Турция. Красный тур вам обещает самые популярные достопримечательности Каппадокии.
Посещение Музея Гёреме под открытым небом. Обзорная экскурсия по церквям и монастырям музея, знакомство с бытом и историей, проживавших здесь монахов. В экскурсию входит посещение церкви Св. Василия, Яблочной церкви, Змеиной церкви, церквей Св. Варвары и Св. Екатерины, мужского и женского монастырей и т. д.
Переезд на террасы Долины Любви- панорамная остановка. Прогулка по долине Пашабаг и посещение развалин и церкви Св. Симеона - 30 мин пешая прогулка.
13:30 обед.
Переезд в город Аванос. Обзорная экскурсия по городу, прогулка по мосту главной реки города - Кызылырмак и посещение Гончарного Центра.
Поездка в долину Деврент (Долина Воображения). Самые интересные фигуры Каппадокии.
Посещение подножия крепости Учисар и панорамная остановка с видом на долину.
Посещение центра ткачества и турецких ковров
16:30 окончание программы в вашем отеле.
Перелет в Стамбул
Завтрак.
Свободное время для посещения Каппадокии.
Можно покаться на джипах, на лошадях (доп. плата) или просто прогуляться по окрестностям. А можно устроить фотосессию в нарядных платьях на рассвете, в окружении воздушных шаров (доп. плата.).
По желанию, фотосъемка в лучших локация Каппадокии.
Насладитесь видом и получите потрясающие фотографии от русских фотографов (см фото в платьях в программе).
Цена зависит от количества локаций.
Пример услуг, по минимальной стоимости фотосессии на фоне воздушных шаров:
Подбор лучших локаций (2 локации); помощь в выборе образа; галерея с фотографиями; Все фотографии с цветокоррекцией (среднее количество фотографий на выходе — 50 в час); Анонс из 10 кадров через 23 дня после фотосессии; трансфер из вашего отеля и обратно.
Дополнительно, по необходимости, выбираете костюмы для фотосъемки, от 1900 руб.
Групповой трансфер в аэропорт Каппадокии;
Перелет в Стамбул.
Индивидуальный или групповой трансфер в отель. Размещение в отеле в центре города.
По желанию, дополнительная экскурсия- мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников на 3 часа.
Предлагаем прочувствовать процесс создания мозаичного фонаря, который невероятно увлекает и расслабляет. Это особое произведение искусства, без которого восточные интерьеры не были бы такими колоритными. Встреча дополниться восточными сладостями и интересными разговорами. Мы познакомим вас с историей создания мозаичных ламп. Расскажем, когда зародилась эта техника и как она совершенствуется до сих пор. Затем перейдём к самому главному: вы получите настольную лампу, все нужные для сборки компоненты и под руководством наших опытных инструкторов освоите уникальную мозаичную технику. Пока ваш фонарь будет сохнуть, мы поговорим о красотах Стамбула за чашкой чая или кофе со свежеиспечённым печеньем. В конце мастер-класса поможем собрать лампу и нанести окончательные штрихи.
Стамбул, максимально обзорная пешая экскурсия
Завтрак;
9:30 - начало групповой русскоязычной экскурсии по Стамбулу (не более 15 чел) в 300 метрах от отеля.
Услышать о Стамбуле от гидов, живущих в Стамбуле. Их рассказ обещает быть правдивым, ведь они родились и выросли в Стамбуле, а значит, впитали культуру и традиции страны с молоком матери. Вы откроете для себя толкование как замысловатых обычаев, так и вполне очевидных. Например, о чём сигнализировали жёлтые и красные цветы на балконе хозяйки, для чего вешали два молотка на дверь и зачем изначально к чашке кофе подавали стакан воды. Конечно, помимо традиций вы узнаете об истории Стамбула, а также о том, как сейчас живётся в многомиллионном городе, который так обожают путешественники. На экскурсии вы увидите Собор Св. Софии, Мечеть Сулеймане и Цистерну Базилика, которые осмотрите и снаружи, и внутри с гидом. Остальные достопримечательности и базары осматриваем обзорно. Дворец Топкапы с первого двора и Храм Святой Ирины осмотрите только снаружи.
Вы пересечете всю историческую часть города насквозь — районы, доверху наполненные колоритом и историей, будут сменять друг друга как захватывающие страницы книги: от исторических мечетей до хипстерских кварталов, где местные жители любят проводить свободные вечера. Вы увидите Ипподром и Цистерну Базилика, осмотрите первый двор дворца Топкапы. Восхититесь собором Святой Софии, Голубой мечетью и грандиозным комплексом Сулеймание. Кроме того, вы прогуляетесь по узким улочкам Гранд базара, Египетского рынка и исторического базара Махмуд-паша, чтобы почувствовать жизнь и ритм местных торговцев. По дороге обязательно заглянете в места съемок знаменитых на весь мир фильмов и сериалов, а также прокатитесь на скоростном трамвае.
В середине прогулки вы сделаете перерыв на обед (доп. оплата) в лучшем ресторане Старого города с турецкой кухней.
15:00 Окончание экскурсии. У вас будет свободное время для прогулок, шопинга и прочего, перед тем как отправиться в отель.
Прогулка по Босфору и Гастрономическая экскурсия
Завтрак. Свободное время в Стамбуле.
По желанию, дополнительная экскурсия по дневному Босфору.
11:00 - начало незабываемого круиза на частной яхте по Босфорупроливу, разделяющему Европу и Азию. Его берега представляют собой восхитительную смесь прошлого и настоящего, грандиозного великолепия и простой красоты. Во время путешествия вы проплывете великолепный дворец Долмабахче, а также дворец Чыраган. Увидите холм Пьера Лоти, Мечеть Сулеймание поразит величественным видом. Вдоль европейской части пролива нас ждут красивейшие объекты из разных столетий. После — остановка у крепости Румели Хисар. После отдыха вы проедете под мостом Фатиха Мехмеда, чтобы исследовать азиатский Стамбул. Дворец Бейлербейи — некогда летняя резиденция султана Абдул-Азиза — сегодня открыт для посещений, при желании, вы прогуляетесь по покоям султана. Кроме того, вы отправитесь к Девичьей башне, чтобы сделать фотографии. Проедете вдоль античного района Ускюдар, и конечно, узнаете о турецких традициях и образе жизни местных.
13:30 - окончание экскурсии на пристани. Пешая прогулка до отеля в 600 метрах.
По желанию, дополнительная групповая гастрономическая экскурсия по Стамбулу.
15:30 - встреча с группой в 600 метрах от вашего отеля.
Попробуйте Стамбул на вкус. На пароме вы отправитесь в азиатскую часть, посетите лучшие рестораны и попробуете колоритные блюда местной кухни. Вы узнаете о кулинарных традициях этой страны и поймете, чем отличается еда на обоих континентах. А вечером вы вернетесь в Европу — и продегустируете меню старейших десертных домов! Через Босфор вы переправитесь в азиатский Стамбул, любуясь видами города с воды. Здесь вас ждут аутентичные кафе, колоритный стритфуд и знаменитые рестораны: место, которое показывали на Netflix; единственное заведение с блюдами всех регионов Турции; ресторан, где готовят по секретным рецептам только невероятно вкусные супы и ничего больше. После вечерней морской прогулки вы отправитесь в старинные десертные дома и подберете сладкое для красивого завершения дня!
В меню: Вы попробуете черри-кебаб, который в Стамбуле готовят только в одном ресторане. Узнаете, какой должна быть настоящая турецкая пицца лахмаджун. Вы станете фанатами супа-бейран. А еще продегустируете лучший вариант турецкой шаурмы, рагу из кактуса, мидии в специях, сарму, дондурму, традиционный десерт из сыра кюнефе и другие блюда! Проезд на пароме и стритфуд в качестве стартера входят в стоимость экскурсии. Отдельно оплачиваются остальные расходы на еду, в общей сумме от 500 до 800 руб на человека.
20:00 - возвращение в отель.
Ялова-парк+горячие источники Или Принцевы острова
Завтрак. Свободный день.
По желанию, дополнительная экскурсия в природный парк Ялова (с октября по апрель).
7:30 - в лобби отеля вас заберут на групповую русскоязычную экскурсию в Ялова (не более 15 чел).
Пара часов дороги, включая живописную паромную переправу к термальному курорту с лихвой окупятся, как только вы вдохнете полной грудью кристальный воздух Ялова. Вы окажетесь в райском уголке турецкой природы, спрятанном в горном ущелье. Территорию курорта окружает роскошный дендрологический парк, прогуливаясь по которому вы встретите сотни редких видов растений, а ароматы горных лесов и ботанического сада заставят забыть о шумных и душных городах. Вам предстоит на практике убедиться в лечебных свойствах термальных вод Ялова. Вы искупаетесь в теплых бассейнах под открытым небом, попаритесь в традиционном хамаме и местной сауне, заглянете в Султанские ванны и, при желании, опробуете подводный массаж: наш сопровождающий с удовольствием подскажет, куда стоит отправиться в первую очередь. Курортные спа-процедуры не только помогут вам расслабиться, но и окажут лечебное воздействие на организм. Обед в живописном месте.
17:00 - возвращение в отель Стамбула.
или По желанию, дополнительная экскурсия на Принцевы острова (о. Бююкада) с обедом (с мая по сентябрь)
8:00 - в лобби отеля вас заберет трансфер на пляж в пригород Стамбула (не более 25 чел).
Принцевы острова — живописный архипелаг в Мраморном море, где время будто остановилось в начале прошлого века. Вы прокатитесь на электромобиле по улочкам Бююкада, осмотрите османские особняки, услышите легенды монастыря Святого Георгия и понаблюдаете за неспешным бытом местных жителей.
Самый большой и живописный из Принцевых островов удивит вас с первого взгляда: из транспорта на Бююкада можно встретить только велосипеды и электромобили, зато нет недостатка в гармоничных пейзажах, атмосфере спокойствия и чистом морском воздухе. Вы прокатитесь на электромобиле по колоритным уголкам острова, прогуляетесь мимо особняков времен Османской империи и узнаете о быте местных жителей — каким он был в прошлые века и каким стал сейчас. Кроме того, вы сможете попробовать Бююкада на вкус, отведав Roma Dondurmas — популярное византийское мороженое.
Утопающий в зелени Бююкада вдохновит вас не только видами, но и историей, которая простирается к эпохе Византийской Империи. Вы подниметесь на холм к монастырю Святого Георгия, паломническому центру острова: вы услышите легенду этого места, увидите сотни часов, оставленных паломниками, а со смотровых площадок на вершине холма полюбуетесь панорамой всего Бююкада и азиатским берегом Стамбула. После вы увидите могилу князя Дмитрия Голицына, который жил здесь после революции, узнаете, как с Бююкада связан Лев Троцкий и кому принадлежал клад, найденный на острове в начале 20 века. А еще вы рассмотрите заброшенный Греческий детский дом, крупнейшее деревянное здание Европы, мечеть Хамидие, церковь Айос Димитриос и дом-музей писателя Решата Нури Гюнтекина, автора романа Королёк — птичка певчая.
18:00 - возвращение в отель Стамбула.
Дорога домой или экскурсия в Ускюдар
Завтрак;
Если у вас поздний вылет, то можно воспользоваться еще одной групповой экскурсией, или присоединится к ней в любой другой день ранее:
По желанию, дополнительная Групповая экскурсия в район Ускюдар
Ускюдар — один из самых любимых районов у стамбульцев. Здесь заканчивался маршрут Шелкового пути и отсюда паломники отправлялись в Мекку. Вам покажут самый красочный квартал города, расскажут историю богатейшего дворца Бейлербей и раскроют замысел блистательной мечети Михримах Султан. Вы окунетесь в колорит азиатской части Стамбула и захотите возвращаться сюда снова и снова.
Экскурсия начнется от пристани Эминеню. Вы переедете на пароме до пристани Ускюдар, по пути полюбуетесь Галатской башней и видом на азиатскую сторону. Далее общественным транспортом доберетесь до одного из самых красивых и богатых дворцов султана — дворца Бейлербей, который словно сошел со страниц восточной сказки. И конечно, заглянете внутрь (нам удастся зайти быстро и без очередей). Здесь открывается замечательный вид на Босфор, а вокруг здания расположен живописный парк с множеством статуй и клумб.
Дальше вы отправитесь в один из самых красочных кварталов города — Кузгунджук. Колоритный городок, в котором хочется поселиться, пить кофе в маленьких кафешках, гулять по уютным улочкам и любоваться видом на море. Вам расскажут о его истории, нравах и культуре. По дороге вы увидите мечеть Михримах Султан — одну из самых известных достопримечательностей в Ускюдаре. Михримах Султан была единственной и любимой дочерью великого Сулеймана и Роксоланы-Хюррем. Парящий, светлый и блистательный символ Стамбула.
13:30 Закончится ваше маленькое путешествие там же, где и началось — на вокзале Сиркеджи.
или По желанию, дополнительная экскурсия в яркий район Стамбула - Балат и холм Пьер Лоти, с канатной дорогой
Красочные дома, радужные ступеньки, антикварные лавки и невероятные локации для фото. Всё это — харизматичный Балат! Вы прогуляетесь по его уютным улочкам, сделаете атмосферные снимки и проникнетесь духом неклассического Стамбула. А по дороге туда полюбуетесь заливом Золотой Рог и панорамой города с холма Пьер Лоти.
На пароме мы доберёмся до района Эйюп. По пути насладимся пейзажами живописного залива Золотой Рог. В Эйюпе пересядем на канатную дорогу и поднимемся на холм Пьер Лоти. Захватывающие дух виды с высоты гарантированы. Зайдём в кафе Pierre Loti на вершине холма у бухты. Вы попробуете настоящие турецкие чай и кофе, по желанию можете перекусить. Здесь же находится смотровая площадка (53 м над уровнем моря), с которой открывается шикарный панорамный вид на бухту и город.
Затем мы на трамвае поедем в колоритный Балат. По дороге вы узнаете, где находится Вселенский патриархат. И, если будет возможность, поставите свечку в старейшей православной церкви византийских времён — церкви Марии Монгольской.
В Балате вас ждут цветные дома и милые улочки. Прогуливаться здесь — словно ходить по страницам детской раскраски, настолько всё яркое! Вы полюбуетесь нестандартной архитектурой, сделаете сочные фотографии и по желанию зайдёте в антикварные магазины с диковинными винтажными вещицами. А мы расскажем о прошлом города и поделимся интересными фактами о нём.
Дополнительные расходы: билеты на паром, канатную дорогу и трамвай — около 5 евро/чел. Еда, напитки, личные покупки — по желанию.
Индивидуальный трансфер в аэропорт;
Прибытие в аэропорт Стамбула.
Окончание программы в любом аэропорту Стамбула (Ist и Saw).
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками 3 ночи Каппадокия и 4 ночи Стамбул
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- Внутренние авиаперелеты (15 кг багажа на каждого)
- 2 обзорные экскурсии в Каппадокии и Стамбуле, с русскоязычным гидом в мини-группе
- 1 обед по программе
- Международный страховой полис, покрытие covid-19
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты до Стамбула и обратно
- Питание, не входящее в программу
Пожелания к путешественнику
Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
На связи ваш личный тревел-агент.