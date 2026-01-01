2 день

Полет мечты над Каппадокией

По желанию, дополнительная экскурсия полет на воздушном шаре.

6:00 - в лобби отеля вас заберут на групповой полет на воздушном шаре над Каппадокией.

Множество аэростатов почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — поэтому вам не будет страшно. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты. На площадке вы увидите, как надувают шары. Получив разрешение на взлёт от специальных служб, которые следят за погодными условиями, пилот поднимает туристов над землей для осмотра панорамы. Шар то поднимается кратковременно на высоту примерно 1000 метров, то подходит почти вплотную к земле. Получается, что вы несколько раз встречаете рассвет, потому что солнце то появляется из-за скал, то пропадает. Иногда пилот вращает корзину, чтобы можно было посмотреть во все стороны. Курс, которому они следуют, зависит от ветра, но вы точно увидите самые красивые панорамы. Вас впечатлят высокие столбы Долины любви, каменные грибы, возвышающийся город-крепость Учхисар и скальные монастыри Гёреме. Пилоты подскажут названия мест, над которыми вы пролетите. Продолжительность полета: 40-60 минут. После полета вам выдадут именной сертификат воздухоплавателя. Вы вернетесь в отель, успев на завтрак.

Далее свободное время.

По желанию, дополнительная экскурсия Синий тур с обедом.

Пешая часть пути составляет около 6 км. Вы увидите: Гёреме, остановка в долине; подземные города Деринкую, Каймаклы (на выбор гида); храмы и другие постройки долины Соганлы; город Собес (римское наследие); город Мустафа улаш (греческое поселение) с посещением храма Константина и Елены.

По дороге в подземный город вы остановитесь на панорамной площадке долины Гереме. Вы проникнитесь красивыми видами природы и сможете сделать прекрасные фотографии.

Подземный город расположен на несколько этажей ниже уровня земли. В нем много столетий назад мирно жили люди. Вы сможете прогуляться по его тоннелям и коридорам, обнаружите тайные ходы.

Далее вы попадете в долину Соанлы, где сохранились древние христианские пещерные церкви в скалах с яркими фресками. Их прекрасное состояние является заслугой мусульман, которые превращая церкви в мечети, покрывали стены штукатуркой. Она и сберегла древние произведения искусства.

После длительной прогулки по долине, проголодавшись, вы отправляетесь на обед в местный ресторан. Там вы сможете хорошо подкрепиться блюдами местной кухни. Обращаем ваше внимание, что все напитки к обеду оплачиваются отдельно. Причина заключается в обилии каппадокийских вин (ведь это винодельческий регион), которые изготавливаются практически в каждой деревне.

Подкрепившись, вы отправляетесь в древнеримский город Собесос. Это одно из последних исторических открытий местных археологов, сделанное в 2002 году. Раскопки продолжаются и по сей день. Вы увидите напольные мозаики, остатки бань, храмовые комплексы.

Прогулявшись по городу позднеримского - ранневизантийского периода, вы отправляетесь осматривать древнегреческий поселок Мустафалаш. Это одно из самых терпимых к вероисповеданию мест Турции. Здесь мирно уживались греки с турками. Вы посетите церковь Константина и Елены, прослушаете описание легенд, посмотрите фрески на стенах

Затем маршрут вашего путешествия приведет в мастерские, где изготавливают украшения из различных камней. Впечатлившись мастерством работниц, вы сможете купить понравившуюся вещь, их цена совсем невысока.

Экскурсия продолжится дегустацией местных сладких лакомств. Редко кто остается безразличным к ним, большинство туристов становятся их почитателями.

17:30 окончание экскурсии в вашем отеле.

По желанию, дополнительная экскурсия Турецкая ночь, с ужином и местными алкогольными напитками.

20:00 Турецкая ночь это завораживающее вечернее шоу, которые надолго останется в Вашей памяти и позволит по новому взглянуть на культуру и многовековые традиции турецкого народа.

Шоу-программа

Традиционные турецкие свадебные танцы с церемониями (Ночь хны)

Народные танцы из Эгейского региона, региона Фракии, региона Черного моря, региона восточной Анатолии

Танец Теннура

Групповые танцы живота

Одиночный танец живота (30 мин.)

Героические танцы

Арабские танцы

Живая музыка

Захватывающая музыка

23:30 возвращение в отель.

