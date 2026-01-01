Сокровища Турции: Ликия, Стамбул и Каппадокия

Небанальный тур, почти 40 отличных отзывов! Эксклюзивные локации
Описание тура

Если Вы хотите гордо заявлять Я объехал(а) все самое важное в Турции! - тогда этот тур точно для Вас!

Согласно рейтингу 2025 всемирного туристического сайта

  • Стамбул - 8 среди направлений Европы

    Этот тур - сборник всего лучшего, что есть в наших менее продолжительных турах по Турции! Тур состоит из 3 частей: Стамбул/Каппадокия/Ликия.

Турция является одной из лучших туристических стран мира. Большинство туристов, приезжающих на отдых в Турцию, проводит свой отпуск на море, но по этой стране можно бесконечно путешествовать, при этом она будет удивлять вас снова и снова. Турция - современная страна с очаровательной смесью старины и современности, а также Востока и Запада

Каппадокия является одним из тех редких мест, которые должны быть посещены хотя бы раз в жизни. Это страна сказок, таинственных и чарующих. Вот некоторые из невероятных достопримечательностей, ожидающих Вас здесь: сказочные дымоходы, подземные города, полеты на воздушном шаре над этим невероятным ландшафтом.

Стамбул - город прошлого, настоящего и будущего. Стамбул не только соединяет континенты, он также объединяет культуры и людей. Закройте глаза и представьте себя в городе где есть мистика Востока и современность Запада, постоянное путешествие во времени между прошлым и будущим, баланс традиционного и современного. Стамбул является одним из самых посещаемых и важных мест в мире, центральным узлом, соединяющим Азию и Европу, сочетающим прошлое и будущее, объединяющим культуры и людей со всего мира. Посетите Стамбул с нами и почувствуйте гармонию противоположностей.

Ликия - регион для всех возрастов. Здесь мы откроем для себя волшебные пейзажи, окруженные оливковыми рощами, скалистыми скалами, сосновыми лесами.

Программа тура по дням

1 день

Добро Пожаловать в Турцию

Прилет в Стамбул (новый аэропорт Ist) дневным или вечерним рейсом, идеально - в районе 12:00 (т. к. поселение в отель не ранее 14) или позже. после чего - трансфер и поселение в отель

2 день

Знакомство Со Стамбулом

Две мечети

Утро начнем с посещения мечети Сулеймание, одной из самых великолепных мечетей Турции. Здесь же расположены гробници султана Сулеймана и его жены Хюррем Султан (Роксоланы). После - переезжаем на север Стамбула к великолепной мечети в стиле османское барокко, наслаждаемся видами Босфора и переезжаем по километровому мосту в Азию.

Анатолия

В азиатской части Стамбула, или Анатолии/Анадолу, как ее называют турки, мы посетим элегантный дворец на Босфоре, который является одной из самых великолепных символических структур изменяющейся идентичности Османской империи 19-го века. Внутреннее убранство поразит Вас своим размахом под стать мощи тогдашней Османской империи. Пообедаем и сделаем несколько фото знаменитой Девичьей Башни издалека.

Современный центр города

Возвращаемся в европейскую часть, посетим площадь Таксим и пройдем от нее по знаменитой улице Истикляль прямо к Галатской башне.

По пути вдоль улицы заглянем в христианскую Церковь - настоящий кусочек Италии в центре Стамбула, от башни спустимся к Галатскому мосту, далее - время возвращаться в отель.

3 день

День На Воде

Египетский базар

С утра зайдем на знаменитый Египетский рынок - ароматный центр Стамбула.

Устоять от завораживающих дух деликатесов на Базаре специй непростая задача. Вы увидите разноцветные мозаичные фонари, вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны, свисающие с потолков и фасадов магазинов и выстроившихся в ряды лавки на каждом шагу вплоть до выхода с базара.

Принцевы острова

Когда-то эти острова использовались для заточения сыновей византийских королей, сегодня же они известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и своим чистым воздухом.

Начнем это путешествие с поездки на корабле по Босфору и Мраморному морю. Поездка занимает 1,5 часа по направлению к первому острову. После прибытия на самый большой из островов - поднимаемся электротранспортом на самую его вершину, последний 1 км к монастырю и смотровой площадке пройдем пешком. По возвращении к пристани - время для обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов.

Во второй половине дня возвращаемся в Стамбул, где у Вас будет немного свободного времени для шоппинга или ресторанов в старинном центре города.

4 день

Исторический Центр

Исторический центр

Перемещаемся в самый что ни на есть исторический центр - площадь Ипподром с ее античными артефактами. После - идем на более чем 2 часа в Дворец Топкапы.

Большой Дворец Топкапы был одной из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Дворцовый комплекс состоит из четырех основных дворов и множества небольших зданий. На своем пике дворец был домом для 4000 человек и занимал большую территорию с длинной береговой линией. В нем находились мечети, больница, пекарня и монетный двор. Все это Вы увидите изнутри, а бонусом получите еще один великолепный вид на Босфор.

Две мечети

Теперь время посетить две самых знаменитых мечети Стамбула, расположенные друг напротив друга: Голубую и Айя-София. Айя-София знаменита своим массивным куполом, и считается воплощением византийской архитектуры. Она оставалась самым большим собором в мире в течение почти тысячи лет, до 1520 года. Оба сооружения поразят Вас своим размахом и подарят одни из самых незабываемых моментов от пребывания в Стамбуле.

Вечером немного свободного времени и возвращаемся в отель

5 день

Знакомство С Каппадокией

С утра выселяемся из отеля в Стамбуле, далее часовой трансфер, затем часовой перелет, и по прилету еще час трансфера в центр Каппадокии и поселение в отель.

Хайкинг

Сегодняшний день посвящен хайкингу. Мы посетим 3 самых красивых долины Каппадокии.

До обеда успеем в одну из них (прогулка займет 1 час).

А после обеда нас ждет главный хайкинговый маршрут тура в долины Каппадокии в окружении причудливых геологических формаций и быта местных жителей. Вы также увидите потрясающие раннехристианские церкви, спрятанные в долинах.

Вечером живописный закат на лучшей смотровой в окрестности Гереме.

6 день

Вершины Каппадокии

Сегодня - насыщенная программа и всевозможные смотровые площадки Каппадокии (включая Долину Любви). Все это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой. Первоклассные фото для Instagram в каждой из локаций Вам гарантированы!

Долины монахов и воображения

В долине Монахов находятся одни из самых ярких дымоходов фей в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышами. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти дымоходы фей называют дымоходами в форме грибов. Еще более причудливые фигуры мы увидим в долине воображения в этот же день.

Музей под открытым небом

Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями. Здесь мы увидим пещерную мечеть с минаретом, старые образцы каппадокийской архитектуры и религиозные фрески.

Затем - время обеда.

Гончарный городок

Следующая наша остановка - гончарный город, где расположено множество семейных гончарных мастерских. Эти известные гончары делают замечательные сувениры, здесь можно купить все: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов. Мы посетим один из гончарных магазинов-мастерских, а также местный этнографический музей, расположенный в старом османском особняке.

7 день

Окраины Каппадокии

Полет на шаре (платная опция) будем стараться обеспечить Вам в первое же утро в Каппадокии.

Подземный город

Задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии около 100 подземных городов, мы посетим один из них.

Каньон и монастырь

Нас ждет прогулка в каньон, образованный рекой тысячи лет назад. Очень приятно прогуляться по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под тихий шум стремительной воды, в окружении богатой дикой природы

Обедаем здесь же, в самом каньоне.

После обеда посетим старый христианский монастырь.

По пути обратно в отель заедем в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.

8 день

Знакомство с Ликией

Поздним утром выселяемся из отеля в Каппадокии для часового трансфера в аэропорт Кайсери.

Перелет займет 1 час, по приземлении сразу пообедаем в Анталии и начнем наш путь в Ликию.

Знакомство с Ликией

Первой локацией в Ликии будет потрясающий каньон — это захватывающий природный парк, созданный природой более двух миллионов лет назад. Это древнее чудо приглашает вас и ваших близких войти в мир, где приключения и природная красота сливаются воедино. мы пройдем его пешком до самого конца, любуясь на виды с большой высоты, дорога туда и обратно займет 1,5-2 часа.

После посещения каньона селимся в восточной части Ликийского полуострова

9 день

Впечатляющая Ликия

С утра выселяемся из нашего отеля у моря и совершаем переезд чуть больше часа.

Античный город

Сегодня мы увидим один из 10 античных городов Ликии, входивший в Ликийский союз.

Современные руины состоят из театра у южного подножия акрополя и скальных гробниц по обеим сторонам. Исследования показали, что в дополнение к стенам римской эпохи, которые сегодня довольно хорошо сохранились, на холме акрополя и вокруг него можно найти остатки эллинистических стен, даже датируемых 5-м веком до н. э. Театр, расположенный у южного подножия акрополя, демонстрирует характеристики хорошо сохранившегося театра римской эпохи, как с его рядами сидений, так и со зданием сцены. Здание сцены осталось только на полпути ко второму этажу. Сразу по обеим сторонам театра находятся скальные гробницы с рельефами или простые скальные гробницы.

После 45 минут в античном городе мы отправимся дальше.

Самое красивое место Турции

Еще 40 минут переезда, и мы приедем в самое красивое место Турции.

Бухта включена в предварительный список объектов всемирного наследия Юнеско в 2000 году

Бухта представляет собой ансамбль живописных островов и многочисленных заливов. В результате землетрясений древние дома вдоль северного берега острова ушли под воду, образовав затонувший город. Чуть выше находятся крепостные стены римского замка, в котором расположен небольшой скальный театр. Поднявшись на вершину, можно с высоты птичьего полета насладиться видом на заливы, бухты, остров и яхты, плывущие по зеркальной глади воды. Вдали также будут видны многочисленные саркофаги, разбросанные по холмам.

Недолгий подъем на холм к крепости - и нам откроются потрясающие виды на первозданную бухту. Перевалив через холм мы сможем спуститься к воде, в целом в данной локации мы пробудем около 2х часов, затем здесь же пообедаем.

Дюны

Через 50 минут переезда мы выедем к берегу уже Эгейского моря и будем ходить по самым большим песчаным дюнам турецкого побережья, обрывающимся в море.

Через 1,5 часа езды в конце дна селимся на побережье уже Эгейского моря

10 день

Окрестности Фетхие

Фуникулер

Выселяемся из отеля и поднимемся на фуникулере на гору, нависающую над заливом. Виды, которые мы будем лицезреть сверху - визитная карточка Турции и побережья Эгейского моря.

Гора, на которую мы поднимемся, является самым популярным местом для параглайдинга в Турции. Высота горы составляет около 2000 метров, а ее вершина на протяжение круглого года покрыта льдом.

Гигантский каньон

Затем, через 1 час езды, пообедаем и посетим каньон глубиной 300 метров и длиной 18 км, который раскроет перед Вами великолепие природы, во всей ее красе. Каньон образовался в результате эрозии горных пород водами, стекающими сюда на протяжении тысячелетий.

Прогуливаясь по проходам ущелья, можно освежиться окунув ноги в холодные воды каньона. Мы с Вами пройдем вглубь каньона на максимально возможное в это время года расстояние.

В завершение дня прибудем в аэропорт Даламана для вечерних вылетов

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях (2хместное размещение)
  • Завтраки
  • Вся наземная транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту (более 1000 км)
  • Обзорные экскурсии по Стамбулу и Каппадокии
  • Входные билеты к достопримечательностям по программе:
  • Принцевы острова
  • Дворец периода заката империи
  • Подземный город
  • Замок вырубленный в скале - высшая точка Каппадокии
  • Музей под открытым небом
  • Айя София
  • Главный дворец Османской империи
  • 2 грандиозных каньона
  • Античный город
  • Средневековая крепость
  • Фуникулер на гору
  • Посещение прочих попутных локаций (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
  • Личное сопровождение организатором тура
  • Фото и видео-отчеты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Стамбул-Каппадокия (80-90 евро) и Каппадокия-Анталия (79 евро)
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

- В случае прогнозной скорости ветра более 10 м. с. полеты на шарах отменяют (это ясно лишь за сутки до полета), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии
- Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии и иногда в Стамбуле, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями

- Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км. Прошу учесть это, если у Вас есть противопоказания.

Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?

Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.

Кто покупает билеты?

Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.

Пожелания к путешественнику

- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека

- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

Визы
Безвизовый въезд
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша миссия - делать людей счастливее в small-group путешествиях! Наши преимущества: гибкость к пожеланиям клиента, забота о путешественниках и лояльная ценовая политика. Наши маршруты, обычно, это смесь экскурсионного и фото туров, то
есть всего понемногу, а значит будет соблюден баланс в группе, и никто не будет страдать либо от излишних часов на ногах в безумном треке, от длительных переездов на колесах либо от перенасыщенной музеями программы.

