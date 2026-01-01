Если Вы хотите гордо заявлять Я объехал(а) все самое важное в Турции! - тогда этот тур точно для Вас!

Согласно рейтингу 2025 всемирного туристического сайта

Стамбул - 8 среди направлений Европы Этот тур - сборник всего лучшего, что есть в наших менее продолжительных турах по Турции! Тур состоит из 3 частей: Стамбул/Каппадокия/Ликия.

Турция является одной из лучших туристических стран мира. Большинство туристов, приезжающих на отдых в Турцию, проводит свой отпуск на море, но по этой стране можно бесконечно путешествовать, при этом она будет удивлять вас снова и снова. Турция - современная страна с очаровательной смесью старины и современности, а также Востока и Запада

Каппадокия является одним из тех редких мест, которые должны быть посещены хотя бы раз в жизни. Это страна сказок, таинственных и чарующих. Вот некоторые из невероятных достопримечательностей, ожидающих Вас здесь: сказочные дымоходы, подземные города, полеты на воздушном шаре над этим невероятным ландшафтом.

Стамбул - город прошлого, настоящего и будущего. Стамбул не только соединяет континенты, он также объединяет культуры и людей. Закройте глаза и представьте себя в городе где есть мистика Востока и современность Запада, постоянное путешествие во времени между прошлым и будущим, баланс традиционного и современного. Стамбул является одним из самых посещаемых и важных мест в мире, центральным узлом, соединяющим Азию и Европу, сочетающим прошлое и будущее, объединяющим культуры и людей со всего мира. Посетите Стамбул с нами и почувствуйте гармонию противоположностей.

Ликия - регион для всех возрастов. Здесь мы откроем для себя волшебные пейзажи, окруженные оливковыми рощами, скалистыми скалами, сосновыми лесами.