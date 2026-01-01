Описание тура
Ты пропитаешься атмосферой великолепного Стамбула. Побываешь в самом красивом дворце Турции. Погуляешь в местах съемок известных турецких сериалов, увидишь самый большой крытый рынок в мире, попробуешь все известные местные блюда, погуляешь по разноцветным улочкам района Балат и прокатишься на приватной яхте по Босфору. Ты обязательно влюбишься в Стамбул после этой поездки!
Исполнишь свою мечту в Каппадокии - полетаешь на воздушном шаре! У вас будет целых 3 рассвета в Каппадокии, поэтому ты точно сможешь это осуществить. Этот рассвет ты не забудешь никогда! Ты увидишь весь регион Каппадокия во всей его красе - погуляешь по подземному городу, увидишь долину Любви. Сфотографируешься на фоне воздушных шаров на кабриолетах! Прокатишься на лошадях в живописной долине, встретишь закат в пещерном ресторане под живую музыку.
Программа тура по дням
Прилет в Стамбул, прогулка по городу
Прилетаете в новый аэропорт Стамбула Ist (до 15:00 часов), Трансфер в отель, заселение.
Вечерняя прогулка по центру города в районе Султан Ахмет.
Турлидер группы сводит вас в обменник с хорошим курсом, поменять валюту на турецкие лиры.
Проведете вечер в ресторане с красивым видом, будете знакомиться и общаться друг с другом, ведь вам предстоит пережить столько незабываемых эмоций вместе!
Прогулка с гидом на весь день и шоппинг
Вкусно завтракаете и отправляетесь гулять по городу.
Сопровождать нашу экскурсию будет профессиональный русскоговорящий гид, который расскажет об истории города, достопримечательности, любопытных фактах и многое другое.
И да, гид у нас очень классный) Экскурсия не будет нудной и скучной, наш гид умеет рассказывать так увлекательно, живо и с юмором, что его слушают абсолютно все, даже те, кто не любит экскурсии!)
Начнете прогулку с площади древнего Ипподрома. Вы удивитесь, что много веков назад по этой площади бороздили конные колесницы! И узнаете откуда в центре площади стоит огромный египетский обелиск.
Посетите самую красивую мечеть Стамбула - Голубую мечеть.
Заглянете на смотровую площадку Seven Hill, где открывается потрясающий вид на Голубую мечеть, Айя-Софию и пролив Босфор, покормите чаек и сделаете потрясающие фотографии на фоне двух мечетей.
Далее отправитесь к Айя-Софии и узнаете историю самого древнего храма в мире. (без захода внутрь, тк внутри сейчас идет реконструкция)
Посетите гранд-базар и египетский базар, узнаете интереснейшую историю самого старинного и самого большого крытого рынка в мире.
Поднимитесь на смотровую площадку мечети Сулеймание. Оттуда открывается невероятный вид на весь город и Босфор! Посетите место захоронения легендарной Роксоланы и султана Сулеймана.
Прогуляетесь по Галатскому мосту и сделаете шикарные кадры на фоне Босфора, чаек и многочисленных минаретов мечетей города.
Далее отправитесь к Галатской башне. Попробуете самый известный десерт - Сан Себастьян.
После этого пойдете на улицу Истикляль, увидите тот самый красный ретро-трамвай. Здесь же у вас будет свободное время для шоппинга. На этой улице есть все запрещенные бренды - Zara, H&M, Nike и другие.
Довольные и счастливые, с покупками отправитесь в отель отдыхать перед еще одним потрясающим днем.
Галата порт, Балат, прогулка по Босфору
После завтрака в отеле вы отправитесь в самый красивый дворец Турции - Долмабахче.
Он является самым впечатляющим дворцом Турции из-за своей роскоши, уникальной архитектуры и расположения на Босфоре. Он служил резиденцией султанов, а интерьер украшен 4,5-тонной хрустальной люстрой и картинами Ивана Айвазовского.
Сделаете инстаграмные фото на фоне живописных белоснежных ворот и видом на Босфор.
После чего отправитесь в самый старинный район в Стамбуле - Балат. Живой, яркий, колоритный, в котором множество интересных кафе, антикварных магазинчиков. Здесь снималось множество турецких сериалов.
Вечером вас ждет прогулка по Босфору! Вам будет предложено провести ее либо на пароме, либо на приватной яхте (чаще всего на яхте. в случае форс-мажора или шторма на море будет паром).
Будете танцевать под турецкие песни, провожать закат, а еще сделаете остановку возле особняка Корханов (из сериала Зимородок) и возле знаменитой Девичьей Башни, которая является символом Стамбула!)
После морской прогулки отправитесь в современное пространство - Галата Порт, где вы увидите совершенно другой Стамбул. Прогуляетесь по красивой набережной, увидите огромные лайнеры.
Заглянете в место, где снимали передачу Орел и Решка, где попробуете знаменитый и самый вкусный стрит-фуд Балык Екмек.
Поужинаете и отправитесь отдыхать
Покупка сувениров, перелет в Каппадокию
Завтрак в отеле.
У вас будет свободное время, чтобы приобрести сувениры, подарки себе и близким.
В аэропорт вас отвезет наш групповой комфортабельный трансфер.
Перелет в Каппадокию.
Трансфер до отеля, который расположен в самом сердце Каппадокии.
Поужинаете и отправитесь спать, ведь завтра у вас супер насыщенный день! День, когда сбываются мечты!
Полет на воздушном шаре. Экскурсия по Каппадокии
Это утро начнётся с исполнения мечты. Рано утром вы запрыгнете на борт воздушного гигантского шара, чтобы отправиться в удивительное путешествие над марсианскими долинами Каппадокии.
Встретите рассвет на высоте птичьего полета и обязательно загадаете желание. Уверена, оно обязательно сбудется!
Выпьете бокал игристого за исполненную мечту и получите сертификат!
После завтрака вы отправитесь на увлекательную индивидуальную экскурсию с квалифицированным русскоговорящим гидом.
- Посетите подземный город - Всего в этом районе насчитывается 250 подземных поселений, только порядка 35+ доступны для посещения
Церковь Карабаш - здесь увидите фрески из 6 века и на фресках сцены из жизни Иисуса Христа
Змеиная Церковь - 9 век и построена в честь Святого Георгия
Античный поселок, который очень схож с Грецией, пройдетесь по улицам в поиске ракурсов для фото.
Ортахисар - панорама на среднюю по значимости крепость.
Пообедаете на свежем воздухе в яблоневом саду
посетите гончарную мастерскую Аванос - увидите, как при вас мастер изготовит очень сложный по форме горшок всего за несколько минут! И попробуете гончарное искусство сами, впечатления не забываемые
Завершите этот день и проведете закат в самом атмосферном панорамном ресторане Гёреме и живой музыкой!
(полет на шаре оплачивается дополнительно, не включен в стоимость тура)
Кабриолеты, фото с шарами, конная прогулка, долины
Утром на рассвете вас забирает трансфер из отеля. Вы проедете по топовым локация, чтобы сполна насладиться живописными видами и сделать фото с разных ракурсов, в погоне за шарами.
(при условии хорошей погоды и полета шаров на рассвете)
Сделаете роскошные кадры на фоне ретро-автомобилей и воздушных шаров. Турлидер будет вас фотографировать и сделаем множество невероятных кадров, как из карты желаний!
Возвращаетесь в отель и вкусно завтракаете.
У вас будет свободное время, чтобы погулять по городку Гёреме, купить сувениры и просто насладиться атмосферой.
По желанию мы можем забронировать для вас прогулку на лошадях в живописной Розовой Долине или прогулку на квадроциклах. Прогулка будет спокойной, можете не переживать, даже если вы ни разу не катались верхом на лошади или квадроцикле.
Далее трансфер заберет вас из отеля и турлидер покажет вам другие живописные места Каппадокии:
Самая большая крепость - Учхисар - это символ Каппадокии, откуда открывается панорамный вид на долины.
Долина - Любви - скалы карандаши или сами догадаетесь что=)
Красная долина - наша заключительная локация, где вы встретите прекрасный закат
Далее вкусно поужинаете и попробуете местный тести кебаб - блюдо, придуманное в Каппадокии.
В нашей теплой компании обменяетесь своими эмоциями и впечатлениями о поездке.
Рассвет с шарами, свободное время, вылет домой
Проснувшись рано утром, встретите еще один невероятный рассвет с воздушными шарами в небе. На этот раз встретить рассвет можно на самой высокой точке города Гёреме или на терассе вашего отеля
Насладитесь последним завтраком в отеле в Каппадокии.
Собираете чемоданы и выселяетесь из отеля.
На этом наше путешествие заканчивается!
Далее вас ждет трансфер в аэропорт Кайсери/Невшехир, прилет в Стамбул и далее вылет в ваш город. (Не переживайте, я помогу подобрать вам билеты из Каппадокии в Стамбул)
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4 в Гёреме и Стамбуле, 2х и 3х местное размещение (если вы едете втроем, то возможно трехместное размещение или одноместное за дополнительную плату 300 долларов)
- Все групповые трансферы между локациями, а также в аэропорт и из аэропорта
- Завтраки в отелях
- Входные билеты в дворец Долмабахче
- Прогулка по Босфорту на яхте
- Фотосессия с ретро-кабриолетами на фоне шаров (турлидер сделает фото)
- Турлидер на всем маршруте
- Экскурсия на целый день с профессиональным гидом в Стамбуле
- Экскурсия на целый день с профессиональным гидом в Каппадокии
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Стамбула и обратно
- Внутренний перелет Стамбул - Кайсери - Стамбул
- Обеды и ужины (примерно 250 долларов)
- Полет на шаре (180-350 евро)
- Конная прогулка в Розовой долине или прогулка на квадроцикле (35 евро)
О чём нужно знать до поездки
Тур подходит девушкам, а также парам
Пожелания к путешественнику
Это путешествие для тебя, если:
- Ты не хочешь проводить время в душном туристическом автобусе
- Устал(а) от одинаковых пакетных предложений
- Нет попутчика, чтобы поехать, а путешествовать в компании очень хочется
- Хочешь яркую программу в небольшой группе
- Хочешь сделать классные проф фото с шарами
- Хочешь себя побаловать и исполнить мечту