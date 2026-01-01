2 день

Прогулка с гидом на весь день и шоппинг

Вкусно завтракаете и отправляетесь гулять по городу.

Сопровождать нашу экскурсию будет профессиональный русскоговорящий гид, который расскажет об истории города, достопримечательности, любопытных фактах и многое другое.

И да, гид у нас очень классный) Экскурсия не будет нудной и скучной, наш гид умеет рассказывать так увлекательно, живо и с юмором, что его слушают абсолютно все, даже те, кто не любит экскурсии!)

Начнете прогулку с площади древнего Ипподрома. Вы удивитесь, что много веков назад по этой площади бороздили конные колесницы! И узнаете откуда в центре площади стоит огромный египетский обелиск.

Посетите самую красивую мечеть Стамбула - Голубую мечеть.

Заглянете на смотровую площадку Seven Hill, где открывается потрясающий вид на Голубую мечеть, Айя-Софию и пролив Босфор, покормите чаек и сделаете потрясающие фотографии на фоне двух мечетей.

Далее отправитесь к Айя-Софии и узнаете историю самого древнего храма в мире. (без захода внутрь, тк внутри сейчас идет реконструкция)

Посетите гранд-базар и египетский базар, узнаете интереснейшую историю самого старинного и самого большого крытого рынка в мире.

Поднимитесь на смотровую площадку мечети Сулеймание. Оттуда открывается невероятный вид на весь город и Босфор! Посетите место захоронения легендарной Роксоланы и султана Сулеймана.

Прогуляетесь по Галатскому мосту и сделаете шикарные кадры на фоне Босфора, чаек и многочисленных минаретов мечетей города.

Далее отправитесь к Галатской башне. Попробуете самый известный десерт - Сан Себастьян.

После этого пойдете на улицу Истикляль, увидите тот самый красный ретро-трамвай. Здесь же у вас будет свободное время для шоппинга. На этой улице есть все запрещенные бренды - Zara, H&M, Nike и другие.

Довольные и счастливые, с покупками отправитесь в отель отдыхать перед еще одним потрясающим днем.

