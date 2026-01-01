Турция: Стамбул, острова, Каппадокия за 6 дней

Описание тура

Наш тур — это комфортное путешествие, где всё продумано до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом. Вы отправитесь в страну, где богатая история сочетается с яркими традициями, а теплое море и живописные пейзажи создают идеальную обстановку для отдыха. Забудьте о хлопотах — мы позаботимся о всем, чтобы ваше путешествие было легким, приятным и незабываемым

Программа тура по дням

1 день

Стамбул Наизнанку: От Истории До Современности

Этим прекрасным достаточно ранним утром мы встретимся с Вами в Стамбуле!

В этот день нас ждет жде заселение в отель, а также долгожданное знакомство с группой. Сегодня мы пройдемся по колоритнейшему и живому району Галата с одним из символов города - Галатской башней.

Увидим главную торговую и прогулочную улицу города- Истикляль. А еще мы прогуляемся по узким улочкам старинного района Чукурджума с бесчисленными антикварными лавочками. Пройдемся по набережной и попробуем самую вкусную шаверму.

Прочувствуем этот невероятный город изнутри и влюбимся в него! После прогуляемся по мосту, где стоят сотни рыбаков.

Ночуем в отеле Стамбула.

2 день

Принцевы Острова и прогулка По Босфору

Когда-то эти острова использовались для заточения сыновей византийских королей, сегодня же они известны песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и своим чистым воздухом.

Начнем наш день с поездки на корабле по Босфору и Мраморному морю. Поездка занимает один час. На первом самом зеленом острове, мы сможем сделать несколько фотоснимков морских пейзажей, после чего отправимся на втором корабле к самому большому из островов. После короткого рассказа об острове, мы найдем время для ланча и свободного времени на острове.

Во второй половине дня вы снова окажетесь в Стамбуле самое время отправиться к величественной Голубой мечети Султанахмет. Её грандиозный комплекс с шестью минаретами и центральным куполом поражает гармонией и масштабом османской архитектуры. Внутреннее пространство украшено более чем 20 000 изразцов преимущественно голубых оттенков и 260 узорных витражей, заливающих зал мягким светом. Вечером, когда подсветка подчеркивает элегантные контуры куполов и минаретов, Голубая мечеть дарит одно из самых незабываемых впечатлений от пребывания в Стамбуле.

3 день

Еще Немного Стамбула И Перелет В Каппадокию

Утром мы позавтракаем и отправимся узнать самую красивую историю любви в Мечеть Сулеймание. Посетим усыпальницы Роксоланы (Хюррем Султан) и Сулеймана. Здесь невероятно спокойно и красиво.

Также с территории открывается потрясающий вид на залив, Ваши фотографии будут бесподобны. Далее мы увидим Стамбул без толп туристов! Район Балат малоизвестный обычному туристу, именно тут возможно максимально приблизиться к быту местных, подсмотреть в окошко квартиры, прогуляться по улочкам, на которых часто снимают турецкие сериалы, тут цветные домики с открыток, атмосферные улочки с развешанным бельем, в общем поистине крутая атмосфера.

Во второй половине дня мы вылетаем в Каппадокию и размещаемся в отеле, стилизованном под пещеру.

Если позволит время, то встретим закат на одной из смотровых площадок над городом,либо в ресторане с панорамным видом. Лечь спать нужно будет пораньше, ведь завтра нас ждет ранний подъем.

4 день

Воздушные Шары Учхисар Долина Любви

Еще вчера многие из нас мечтали встретить рассвет в полёте на воздушном шаре, а сегодня все это есть наша с Вами реальность и Вы парите на воздушном шаре, залитом лучами восходящего солнца или наблюдая за сотней шаров с края скалы, здесь каждый сам для себя решит! Красиво будет в любом случае.

После завтрака заряжайтесь на новые приключения: исследуем долину любви, сделаем небольшой треккинг (4 км) по сказочным тропам Каппадокии, здесь Вы получите релакс и поймаете себя на мысли, что именно ради этого и стоит путешествовать. Добравшись до крепости Учхисар, мы с вами вкусно пообедаем и вернемся в отель, откуда мы отправимся на прогулку на лошадях. Общение с животными и дух свободы позволят взглянуть на этот край с другой стороны.

Позже мы вернемся в отель, переоденемся и пойдем в ресторан на ужин, вечером уже, кто пожелает, может сходить в красивый турецкий хаммам.

5 день

Долина Голубей Долина Воображения

Этим утром, после завтрака мы запакуем чемоданы и поедем на экскурсию с местным гидом по красивым местам Каппадокии, где нам посчастливится увидеть Долину голубей, посетить гончарную мастерскую и увидеть необычную Долину воображения.

День будет наполнен теплом новых эмоций и впечатлений, а впереди вечерний перелет в Стамбул и размещение в отеле.

6 день

Ещё Немного Стамбула И Домой

Сегодня крайний день нашего путешествия и 100 500 вариантов, как же его прожить, всё будет зависеть от времени Вашего обратного рейса. Если у Вас в запасе целый день, то однозначно ещё есть много мест в городе, куда обязательно стоит заглянуть и мы обязательно Вам подскажем. С утра сходим с Вами на Гранд базар или Египетский рынок, чтобы накупить подарков, ну и конечно что - нибудь себе на память, потому что Стамбул будет манить вернуться еще и еще один раз!
А если у Вас в распоряжении ещё пара дней, то можно смело позволить себе пляжный отдых на побережье, мы и с этим Вам поможем,только скажите.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт в начале и конце тура
  • Трансфер в/из Каппадокии
  • Передвижения в общественном транспорте по Стамбулу
  • Комфортный минивэн в Каппадокии
  • Проживание в хороших гостиницах (2х/3х-местное размещение)
  • Вкусные завтраки
  • Входные билеты по программе
  • Мечеть Сулеймание и Голубая мечеть
  • Поездка на Принцевы острова
  • Экскурсии по Каппадокии и Стамбулу
  • Подземный город
  • Мастер класс по гончарке в Каппадокии
  • Прогулка на квадроциклах или лошадях на закате
  • Помощь с подбором авиабилетов и отеля
  • Русскоговорящий Тур лидер группы
  • Забота тур
  • Лидера и уютная атмосфера
  • Лучшая компания и яркие воспоминания
  • Наша
  • Поддержка 24/7
  • Чат с туристами
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в/из Стамбул, билеты до Каппадокии и обратно
  • Обеды и ужины (25-40$/день)
  • Полет на воздушном шаре (по желанию 120-280$)
  • Личные расходы и сувениры
  • Трансфер, если вы вне времени группового тура
  • Одноместное проживание 250$ (если мы не найдем на подселение)
О чём нужно знать до поездки

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:

  • Мини -группа 4-12 чел

  • Средний возраст 25-50 лет

  • Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)

  • Комфортный транспорт

  • Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем

  • Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)

  • Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться

  • Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг

  • Скидываем локации куда сходить

  • Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру

  • Приятные мини подарочки мы любим дарить

  • 80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)

Обратите внимание:

- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 25 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече

- групповой трансфер подается в день начала тура в 12.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов

- заселение в день начала тура происходит по стандарту в 14.00

- выход по маршруту тура в 15.00

- групповой трансфер подается в день завершения тура в 16.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов

- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств

Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.

Пожелания к путешественнику

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! Тур для тех кто:

- Не хочет проводить время в автобусе

- Устал от пакетных предложений

- Не хочет переплачивать за отдых

- Хочет яркую программу в небольшой группе

- Хочет почувствовать свободу

Визы
Для въезда в страну потребуется только Ваш действующий загранпаспорт. Получение визы не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, одной из целей задумки и основания которого является постоянное открытие новых направлений в мире путешествий! Я посетил больше 42 стран, организовал порядка 100
туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100 % участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по латинской Америке! Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят свое дело и горят путешествиями! Нас выбирает даже Газпром! С нами путешествует топ-менеджмент российских банков, руководители малого бизнеса, ювелиры, нимфы вдохновляющие своих мужей, исследователи, талантливые врачи, рестораторы, и так далее. Мы умеем работать с VIP сегментом и высокими чеками! Мы сможем выполнить любой ваш запрос, обращайтесь:) Мы любим вас и делаем все возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет! Сегодня я выбираю путешествовать по миру в компании людей, чьи интересы идентичны или близки моим, в числе которых буду рад видеть и Вас, Мы не любим негатив, в классном путешествии он только мешает, мы создаём семью путешественников, чтобы потом объехать вместе весь мир:) С уважением, Андрей

