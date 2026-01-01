Описание тура
Наш тур — это комфортное путешествие, где всё продумано до мелочей, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом. Вы отправитесь в страну, где богатая история сочетается с яркими традициями, а теплое море и живописные пейзажи создают идеальную обстановку для отдыха. Забудьте о хлопотах — мы позаботимся о всем, чтобы ваше путешествие было легким, приятным и незабываемым
Программа тура по дням
Стамбул Наизнанку: От Истории До Современности
Этим прекрасным достаточно ранним утром мы встретимся с Вами в Стамбуле!
В этот день нас ждет жде заселение в отель, а также долгожданное знакомство с группой. Сегодня мы пройдемся по колоритнейшему и живому району Галата с одним из символов города - Галатской башней.
Увидим главную торговую и прогулочную улицу города- Истикляль. А еще мы прогуляемся по узким улочкам старинного района Чукурджума с бесчисленными антикварными лавочками. Пройдемся по набережной и попробуем самую вкусную шаверму.
Прочувствуем этот невероятный город изнутри и влюбимся в него! После прогуляемся по мосту, где стоят сотни рыбаков.
Ночуем в отеле Стамбула.
Принцевы Острова и прогулка По Босфору
Когда-то эти острова использовались для заточения сыновей византийских королей, сегодня же они известны песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и своим чистым воздухом.
Начнем наш день с поездки на корабле по Босфору и Мраморному морю. Поездка занимает один час. На первом самом зеленом острове, мы сможем сделать несколько фотоснимков морских пейзажей, после чего отправимся на втором корабле к самому большому из островов. После короткого рассказа об острове, мы найдем время для ланча и свободного времени на острове.
Во второй половине дня вы снова окажетесь в Стамбуле самое время отправиться к величественной Голубой мечети Султанахмет. Её грандиозный комплекс с шестью минаретами и центральным куполом поражает гармонией и масштабом османской архитектуры. Внутреннее пространство украшено более чем 20 000 изразцов преимущественно голубых оттенков и 260 узорных витражей, заливающих зал мягким светом. Вечером, когда подсветка подчеркивает элегантные контуры куполов и минаретов, Голубая мечеть дарит одно из самых незабываемых впечатлений от пребывания в Стамбуле.
Еще Немного Стамбула И Перелет В Каппадокию
Утром мы позавтракаем и отправимся узнать самую красивую историю любви в Мечеть Сулеймание. Посетим усыпальницы Роксоланы (Хюррем Султан) и Сулеймана. Здесь невероятно спокойно и красиво.
Также с территории открывается потрясающий вид на залив, Ваши фотографии будут бесподобны. Далее мы увидим Стамбул без толп туристов! Район Балат малоизвестный обычному туристу, именно тут возможно максимально приблизиться к быту местных, подсмотреть в окошко квартиры, прогуляться по улочкам, на которых часто снимают турецкие сериалы, тут цветные домики с открыток, атмосферные улочки с развешанным бельем, в общем поистине крутая атмосфера.
Во второй половине дня мы вылетаем в Каппадокию и размещаемся в отеле, стилизованном под пещеру.
Если позволит время, то встретим закат на одной из смотровых площадок над городом,либо в ресторане с панорамным видом. Лечь спать нужно будет пораньше, ведь завтра нас ждет ранний подъем.
Воздушные Шары Учхисар Долина Любви
Еще вчера многие из нас мечтали встретить рассвет в полёте на воздушном шаре, а сегодня все это есть наша с Вами реальность и Вы парите на воздушном шаре, залитом лучами восходящего солнца или наблюдая за сотней шаров с края скалы, здесь каждый сам для себя решит! Красиво будет в любом случае.
После завтрака заряжайтесь на новые приключения: исследуем долину любви, сделаем небольшой треккинг (4 км) по сказочным тропам Каппадокии, здесь Вы получите релакс и поймаете себя на мысли, что именно ради этого и стоит путешествовать. Добравшись до крепости Учхисар, мы с вами вкусно пообедаем и вернемся в отель, откуда мы отправимся на прогулку на лошадях. Общение с животными и дух свободы позволят взглянуть на этот край с другой стороны.
Позже мы вернемся в отель, переоденемся и пойдем в ресторан на ужин, вечером уже, кто пожелает, может сходить в красивый турецкий хаммам.
Долина Голубей Долина Воображения
Этим утром, после завтрака мы запакуем чемоданы и поедем на экскурсию с местным гидом по красивым местам Каппадокии, где нам посчастливится увидеть Долину голубей, посетить гончарную мастерскую и увидеть необычную Долину воображения.
День будет наполнен теплом новых эмоций и впечатлений, а впереди вечерний перелет в Стамбул и размещение в отеле.
Ещё Немного Стамбула И Домой
Сегодня крайний день нашего путешествия и 100 500 вариантов, как же его прожить, всё будет зависеть от времени Вашего обратного рейса. Если у Вас в запасе целый день, то однозначно ещё есть много мест в городе, куда обязательно стоит заглянуть и мы обязательно Вам подскажем. С утра сходим с Вами на Гранд базар или Египетский рынок, чтобы накупить подарков, ну и конечно что - нибудь себе на память, потому что Стамбул будет манить вернуться еще и еще один раз!
А если у Вас в распоряжении ещё пара дней, то можно смело позволить себе пляжный отдых на побережье, мы и с этим Вам поможем,только скажите.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт в начале и конце тура
- Трансфер в/из Каппадокии
- Передвижения в общественном транспорте по Стамбулу
- Комфортный минивэн в Каппадокии
- Проживание в хороших гостиницах (2х/3х-местное размещение)
- Вкусные завтраки
- Входные билеты по программе
- Мечеть Сулеймание и Голубая мечеть
- Поездка на Принцевы острова
- Экскурсии по Каппадокии и Стамбулу
- Подземный город
- Мастер класс по гончарке в Каппадокии
- Прогулка на квадроциклах или лошадях на закате
- Помощь с подбором авиабилетов и отеля
- Русскоговорящий Тур лидер группы
- Забота тур
- Лучшая компания и яркие воспоминания
- Наша поддержка 24/7
- Наша


Что не входит в цену
- Авиабилеты в/из Стамбул, билеты до Каппадокии и обратно
- Обеды и ужины (25-40$/день)
- Полет на воздушном шаре (по желанию 120-280$)
- Личные расходы и сувениры
- Трансфер, если вы вне времени группового тура
- Одноместное проживание 250$ (если мы не найдем на подселение)
О чём нужно знать до поездки
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:
Мини -группа 4-12 чел
Средний возраст 25-50 лет
Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)
Комфортный транспорт
Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем
Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)
Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться
Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг
Скидываем локации куда сходить
Перед туром даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к туру
Приятные мини подарочки мы любим дарить
80% обычно с нами ездят потом в другие туры, так как у нас их более 20 штук:)
Обратите внимание:
- остаток стоимости за тур с учетом вычета суммы предоплаты в размере 25 % от стоимости тура Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала тура при встрече
- групповой трансфер подается в день начала тура в 12.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов
- заселение в день начала тура происходит по стандарту в 14.00
- выход по маршруту тура в 15.00
- групповой трансфер подается в день завершения тура в 16.00, убедительная просьбы учитывать данное условие при выборе и приобретении авиабилетов
- на усмотрение автора тура в программу тура могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств
Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.
Пожелания к путешественнику
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! Тур для тех кто:
- Не хочет проводить время в автобусе
- Устал от пакетных предложений
- Не хочет переплачивать за отдых
- Хочет яркую программу в небольшой группе
- Хочет почувствовать свободу