Описание тура
Выходим за рамки классического тура в Каппадокию!
Солёное (Розовое) озеро, водопады, автотур по долинам, дегустации вина, сладостей и фисташкового кофе, красная река, проживание в бутик-отеле и многое другое - вся Уникальная Каппадокия В Одном Путешествии С Повышенным Уровнем Комфорта!
Каппадокия - это отдельная сказочная страна внутри Турции, так сильно непохожая на остальную Турцию. Здесь, среди величественных утесов и древних скальных храмов, где царит спокойствие и умиротворение, я предлагаю соединить два уникальных мира - твой и мир Каппадокии!
Каппадокия — это не только знаменитые шары. Это край с пятитысячелетней историей, где природа и человек создали невообразимый союз. Наш маршрут продуман так, чтобы вы увидели регион с разных ракурсов: из глубины многоэтажных подземных лабиринтов, с вершин древних крепостей-скал и через палитру вкусов местной кухни. Вы прикоснетесь к гончарному кругу в городе мастеров, попробуете каппадойское вино и пройдете по каньону, скрывающему в себе древние храмы. Это путешествие для тех, кто ищет эстетику, комфорт и настоящую магию. Каждый день вы будете просыпаться и любоваться лёгким полётом воздушных шаров и наслаждаться жизнью!
Программа тура по дням
Добро Пожаловать на земли Юнеско
Несколько часов полета и мы ступаем на земли Всемирного Наследия Юнеско. Каппадокия или, как её ещё называют, Восьмое Чудо Света, готова приоткрыть занавес в свою историю и культуру. На сегодня у нас запланировано максимум расслабления и заселение в уникальный отель. Вечером предлагаю Вам встретиться за ужином с красивым видом, чтобы ближе познакомиться друг с другом. Мы уверены, что собрались очень интересные путешественники. Кстати, наши гости часто общаются и после туров, кто-то находит себе друзей, кто-то выгодные контакты. Это ценность сильного окружения! А во время знакомства вы сможете любоваться самым красивым закатом, пить каппадокийское вино или турецкий чай и считать необыкновенно яркие звёзды, до которых, кажется можно достать рукой.
Долины, мастер-класс и дегустации
Проснувшись утром, можно прямо пижаме и укутавшись в оделяло выходить на террасу отеля, чтобы полюбоваться тысячами воздушных шаров, которые взмывают в небо.
После завтрака вы отправляетесь на знакомство с Каппадокией!
Сегодня вас ждет автотур по долинам! Посетите несколько уникальных и интересных мест, которые захватят Ваше внимание с первых секунд! Побываете в самых красивых долинах, посетите город гончарных мастерских Аванос, где попробуете сделать свое собственное произведение искусства. Насладитесь дегустацией вин региона Каппадокия и узнаете историю регионального виноделия. После чего, полюбуетесь на Красную долину - невероятно уникальный район Каппадокии с острыми хребтами, окрашенными в розовый цвет
А так же мы заглянем в Ортахисар. Forbes совместно с Unforgettable Travel Company внес её в список 50 самых красивых деревень мира, но его истинная роскошь не в титулах, а в подлинности. Здесь всё еще живет дух старой Анатолии, не тронутый суетой. И именно с видом на эту деревню мы попробуем вкуснейший фисташковый кофе.
Атмосферный отель. Прекрасный вечер. Шикарный вид. - Так завершится сегодняшний день.
От кратера вулкана до соляных горизонтов
Этот день посвящен величию дикой природы.
Мы начнем утро у берегов кратерного озера, чья безмятежная гладь скрывает бурное вулканическое прошлое. Далее отправимся в Долину Ихлара: настоящий затерянный мир. Мы спустимся в глубокий каньон, где вдоль бурной реки Мелендиз поют птицы и зеленеют деревья — резкий и прекрасный контраст с засушливыми долинами. В стенах каньона мы найдем древние храмы, вырубленные первыми христианами.
Озеро Туз - кульминация дня. Дом розовых фламинго и сюрреалистическая природная достопримечательность.
Озеро было сформировано движением тектонических плит и расположено в большом географическом бассейне под названием Бассейн Конья. Кстати, вода здесь более соленая, чем в Мертвом море!
Оно расположено в регионе Центральной Анатолии.
Самые яркие обитатели этого озера - прекрасные птицы - Розовые фламинго. Они каждый год прилетают на озеро для выведения птенцов. Птицы появляются поздней весной и выбирают для гнездования труднодоступные места по центру водоёма, добраться до которых с берега нет возможности.
Каждый сезон розовое Озеро Туз даёт жизнь более 30 000 птенцов - таких же розовых фламинго.
Озеро меняет цвет в зависимости от времени года. Зимой оно имеет ледяной синий оттенок. А в мае, июне и июле озеро завораживает розовыми, красными и белыми оттенками.
Невероятный пейзаж, завораживающие фото, эмоции на всю жизнь и свидание со сказочными птицами - вот, что ждёт вас, если вы решите приехать с в это уникальное место Турции!
Тёплые обнимашки и возвращение домой
Благодарю каждого за участие в этом волшебном путешествии! И до новых встреч и открытий!
Между небом и землёй
Привыкли начинать утро любуясь воздушными шарами с террасы отеля?
Сегодня будет всё иначе! Сегодня мы отправимся навстречу этим самым воздушным шарам, чтобы посмотреть как происходит процесс их запуска, а самые смелые смогут полетать.
После завтрака — радикальная смена декораций. Мы спустимся в лабиринты подземного города, поражаясь гениальности древних инженеров: здесь были кухни, винодельни и даже церкви, скрытые от глаз захватчиков. Сегодня мы отправляемся в город Нигде - Сокровище вне времени. Город Нигде - это глава для тех, кто ищет архаику. Наша цель - уникальный скальный монастырь. Здесь, в тишине древних стен, мы увидим единственную в мире фреску - загадочную улыбку Девы Марии, которую сравнивают с улыбкой Моны Лизы.
Что включено
- Проживание в бутик-отеле. двухместное размещение
- Завтраки
- Трансфер из/в аэропорт
- Проезд на комфортном авто по всей программе
- Профессиональный Не скучный гид
- Мастер-класс по гончарному мастерству
- Дегустация вина
- Дегустация сладостей
- Дегустация фисташкового кофе
Что не входит в цену
- Перелёт
- Личные расходы
- Полёт на воздушном шаре (при желании)