Описание тура
Перед вами самый насыщенный впечатлениями способ познакомиться с Каппадокией.
Это не обычный велотур.
Программа срежиссирована как приключение со сценарием, в котором вы не просто увидите самые впечатляющие места региона, но и познакомитесь с культурой и историей Каппадокии в логичной, выстроенной последовательности.
Велотур объединяет десятки ключевых и скрытых локаций: подземные города без туристов, каньоны и долины, раннехристианские храмы с фресками, заброшенные поселения, реки и вулканы — и всё это проживается через удовольствие от катания по инопланетному ландшафту.
Ежедневная автозаброска позволяет кататься только по самым красивым и интересным маршрутам, без длинных скучных перегонов и избыточной нагрузки. За счёт этого путешествие остаётся активным, но комфортным, а впечатления — плотными и разнообразными.
В программе есть день без велосипедов: для желающих — полёт на воздушном шаре, а остальную часть дня мы посвящаем местам, которые лучше исследовать на автобусе. Мышцы отдыхают, впечатления продолжаются.
Все путешествие выстроено так, что вы становитесь не зрителем, а участником и героем настоящего приключения.
Программа тура по дням
День 1. Прилёт в Каппадокию - Гёреме
Участников встречают в аэропорту и на трансфере доставляют прямо в отель.
Первый день — без активной программы. Это время, чтобы восстановиться после дороги, спокойно освоиться и почувствовать место.
Для тех, кто прилетает рано, возможна бонусная прогулка по окрестностям Гёреме. На транспорте заезжаем к Учхисар — выдолбленной в скале крепости, откуда открывается широкий вид на национальный парк. После можно пройтись по Долине голубей — приятной тропе между скалами с пещерными голубятнями и характерным рельефом региона.
Эта часть дня опциональна и не является обязательной. Если для вас удобнее прилететь вечером — ничего страшного: основные и самые сильные впечатления впереди.
Вечером — свободное время и отдых. Основная программа начинается со следующего дня.
День 2. Кратер вулкана - долина Ихлара - Селиме
Утром выезжаем на микроавтобусе к старту маршрута.
Первая остановка — озеро Нар, расположенное прямо в кратере вулкана. Несколько минут, чтобы осмотреться и сделать фотографии.
Далее заезжаем в древний город Гюзельюрт, расположенный на скальных утёсах и долгое время населённый греками. Пока команда разгружает и готовит велосипеды, мы посещаем храм, который в разные эпохи был и церковью, и мечетью, а также осматриваем подземное укрытие, где жители прятались во время набегов.
Отсюда начинается велосипедная часть дня. По живописной дороге мы едем вдоль вулкана Большой Хасан в сторону долины Ихлара. Это совсем другая Каппадокия: зелёный каньон, река, тень скал. По пути — пещерные храмы и поселения, спрятанные в скальных стенах.
Финальная точка дня — скрытая часть монастырского комплекса Селиме. Место настолько необычное, что легко поверить, будто ты оказался не на Земле. Из-за удалённости от автодорог туристов здесь почти не бывает. Для многих это становится одним из самых сильных впечатлений всего путешествия — и именно здесь обычно возникает вопрос: Разве после этого можно чем-то ещё удивить?
Можно. Это только начало. Возвращение в отель на микроавтобусе. Ужин в ресторане и отдых.
Протяженность веломаршрута: 25 км.
День 3. Подземная Каппадокия и дикий Каньон
Утром — трансфер к старту маршрута.
Велопрогулка по вулканической долине к подземному городу Мазы. Мы выбрали именно его, потому что сюда не привозят массовые группы: нет потока, нет турникетов и жёстких ограничений. Город можно исследовать свободно — с заходом в боковые уровни и скрытые тоннели (по желанию).
Далее маршрут проходит через закрытую долину внутри узкого ущелья. По обе стороны — скальные стены с обвалившимися пещерными городами, видимыми в разрезе: ярусы, ниши и проходы, оставшиеся прямо в теле скалы. Внизу — зелёная долина, река и вулканические конусы, формирующие редкий для Каппадокии ландшафт. Это место не является туристическим объектом: сюда не ведут пешеходные маршруты и не заезжает транспорт. В таком виде долину могут увидеть только участники этого велотура.
По пути — остановка в заброшенной деревне с покинутыми греческими особняками. Полупещерные дома, тишина и архитектура без реставрации — редкий пример подлинной исторической заброшки.
Финал веломаршрута — музей под открытым небом Соанлы, где находятся церкви Ixxi веков с сохранившимися фресками.
После обеда — пеший маршрут по каньону Соанлы. Узкое извилистое ущелье, где скальные стены сходятся местами до одногодвух метров. Здесь не бывает случайных посетителей: пройти каньон полностью возможно только при заранее выстроенной логистике и встречающем транспорте на выходе.
После завершения маршрута — трансфер в отель. Ужин и отдых.
Протяженность веломаршрута: 40 км.
День 4. Каппадокия без велосипеда
Сегодня меняем формат и даём телу отдохнуть. Пересаживаемся в микроавтобус и едем по интересным местам, не связанным с веломаршрутами.
На рассвете для желающих — полёт на воздушном шаре. Полёт зависит от погоды: если условия неподходящие, его переносят на один из следующих дней. В рамках тура предусмотрено 34 возможных утра для полёта, что даёт высокий шанс поймать лётную погоду.
Днём — посещение Greme Open Air Museum с местным гидом. Пещерные монастыри и храмы с фресками, история раннего христианства в Каппадокии.
Затем заезжаем на новейшие раскопки древнеримского города Собесос — достопримечательность, которая с каждым годом становится больше.
Обедаем в городе Мустафапаша — в ресторане, который принимает гастрономические туры.
После обеда — прогулка в знаменитой Долине фантазий. Осмотрим как основные участки, так и менее посещаемые места.
Далее посетим крупнейший подземный музей керамики. В конце дня — город Аванос: прогулка вдоль реки и набережной.
Для желающих — опционально посещение суфийского обряда Сема (танец дервишей) в историческом здании.
Возвращение в отель. Ужин и отдых.
День 5. Классическая Каппадокия
Сегодня — день, посвящённый самым известным долинам Каппадокии.
Обычный турист осматривает их за дватри дня с утомительными пешими переходами. Мы проезжаем их за один день — с удовольствием от катания на велосипеде по необычному ландшафту, связав всё в единый маршрут.
В программе — Долина Любви 2 (Гёркюндере), Долина Мечей, Красная, Розовая и долина Зельве. Разный рельеф, разные формы скал и постоянно меняющееся пространство.
По пути заезжаем в дырявый замок Чавушин — скалу, полностью пронизанную пещерными уровнями и ходами, по которым можно свободно полазить.
Мы сознательно не посещаем знаменитую долину Пашабаг. Это затоптанное туристическое место с очередями и толпами на фото-точках, которое после всего увиденного в туре не представляет интереса.
В течение дня маршрут проходит преимущественно вне дорог: по твёрдому грунту, тоннелям, тропам, плато и естественным проходам между скалами.
Продолжительность веломаршрута: 30 км
День 6. Необыкновенные веломаршруты
После короткой автозаброски начинаем день с одного из самых необычных объектов Каппадокии — действующего подземного овощехранилища.
Это современные пещерные хранилища, которые продолжают расширяться каждый год. Внутри — километры тоннелей с естественным микроклиматом. Очередное впечатление, недоступное обычным туристам.
Далее отправляемся в деревню Ибрагимпаша. Проезжаем через пещерный тоннель под городом и катаемся по руслу подземной реки — веловпечатления, которые запоминаются на всю жизнь.
Следующий участок — Balkan Valley (Балканская долина). Узкое ущелье с пещерными церквями, и и зелёными участками. Очень красивая и малоизвестная долина.
После обеда поднимаемся в пещерный замок Ортахисар — где насладимся видом на центральную часть Каппадокии.
Во второй половине дня — катание по долине Мескендир: один из самых инопланетных маршрутов тура, с выходами на видовые точки национального парка.
Финальная точка дня — знаменитая Долина любви, где завершаем маршрут и возвращаемся в отель. Продолжительность веломаршрута: 30 км
День 7. Вылет
Отъезд. Можно выбирать утренний рейс — трансфер отвезёт в выбранный аэропорт.
Задерживаться ещё на день уже не имеет смысла: к этому моменту Каппадокия вами открыта целиком.
Путешествие ощущается как законченный остросюжетный приключенческий фильм. Его не пересматривают заново, потому что все неожиданные повороты уже произошли. Но он оставляет сильное чувство прожитого восторга и радость от того, что это действительно случилось с тобой.
Каппадокия остаётся цельным, завершённым приключением. Одной из тех ярких историй, которыми хочется наполнять свой путь.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и трансфер из аэропорта Кайсери
- Проживание в отеле, с рейтингом 9+
- Завтраки
- Ланчи в кафе и ресторанах на маршруте (Вегетарианское питание также возможно)
- Ежедневная заброска на автобусе
- Сопровождение профессионального велогида (Россия)
- Сопровождение профессионального велогида с лицензией (Турция)
- Обзорная экскурсия по Гёреме с экскурсоводом
- Трансфер на плато в Красную долину на закат
- Помощь веломеханика
- Аренда велошлема
Что не входит в цену
- Ужины
- Аренда Электровелосипеда - Carraro Kifuka 160 Евро на всю поездку. Управляется также легко как обычный велосипед. Не разгоняется бесконтрольно. Крутить педали всегда нужно. Это не мопед. Но в горку теперь можно ездить с удовольствием
- Полет на воздушном шаре - от 100 евро
- Входные билеты на экскурсионные объекты
О чём нужно знать до поездки
Комментарий организатора
Этот велотур — моя личная гордость. Я всегда хотел сделать не просто маршрут и не просто катание, а настоящее приключение — чтобы события постоянно разворачивались, а каждый день ощущался как следующий уровень квеста.
Когда я впервые оказался в Каппадокии, стало очевидно: это именно то место, где такие идеи можно реализовать полностью. Здесь ощущение другой планеты, а разнообразие ландшафтов и локаций позволяет удивлять снова и снова — без повторов и пустых дней.
Вместе с экспертами по истории и географии региона я подробно изучил местность и собрал самые интересные достопримечательности в единую последовательную историю. Так, чтобы впечатления усиливались от дня к дню, возникал полноценный катарсис, как в сильном произведении, и маршрут воспринимался не как набор мест, а как цельное приключение с удовольствием от катания при перемещении от одной локации к другой.
В итоге получился формат, которым я действительно горжусь: Это определенно самый насыщенный способ познакомиться с Каппадокией. Сюда ежегодно приезжают миллионы туристов — но такой опыт возможен только в этом формате.
Пожелания к путешественнику
Формат путешествия
Этот тур для людей, которым интересны путешествия в движении, насыщенная программа с комфортом и без походного быта. В туре много активностей, смены локаций, впечатлений и формата — велосипед, пешие участки, автобусные переезды, экскусрии. Тур не про лежать, и не про выживание, а про исследование с интересом.
Физическая подготовка
Специальная спортивная форма не требуется. Достаточно уметь кататься на велосипеде и уметь останавливаться. Все сложные участки можно пройти пешком. Никто не заставляет ехать там, где человек чувствует себя неуверенно. С группой работают два гида. Второй гид обязательно подождет и сопроводит отстающих
Что взять с собой
Темные очки (спортивные). Дождевик. Велоперчатки (не обязательно). Крем от загара.
Отношение к формату
Тур подойдёт тем, в ком жив дух авантюризма. Кому нравится нестандартный отдых в виде приключения со сценарием. Кто ищет самый насыщенный и небанальный формат
Тур особенно подойдёт тем, кому важна глубина впечатлений и немассовый туристический опыт.