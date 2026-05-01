Перед вами самый насыщенный впечатлениями способ познакомиться с Каппадокией.

Это не обычный велотур.

Программа срежиссирована как приключение со сценарием, в котором вы не просто увидите самые впечатляющие места региона, но и познакомитесь с культурой и историей Каппадокии в логичной, выстроенной последовательности.

Велотур объединяет десятки ключевых и скрытых локаций: подземные города без туристов, каньоны и долины, раннехристианские храмы с фресками, заброшенные поселения, реки и вулканы — и всё это проживается через удовольствие от катания по инопланетному ландшафту.

Ежедневная автозаброска позволяет кататься только по самым красивым и интересным маршрутам, без длинных скучных перегонов и избыточной нагрузки. За счёт этого путешествие остаётся активным, но комфортным, а впечатления — плотными и разнообразными.

В программе есть день без велосипедов: для желающих — полёт на воздушном шаре, а остальную часть дня мы посвящаем местам, которые лучше исследовать на автобусе. Мышцы отдыхают, впечатления продолжаются.

Все путешествие выстроено так, что вы становитесь не зрителем, а участником и героем настоящего приключения.