Это не классический тур галопом по достопримечательностям, а продуманное путешествие, в котором Турция раскрывается постепенно — слоями, настроением и контрастами.

За 10 дней вы пройдёте маршрут, который соединяет самое разное: величие Стамбула с его мечетями, дворцами и атмосферой на стыке Европы и Азии; сказочную Каппадокию с долинами, подземными городами и рассветами с воздушными шарами; спокойствие озёрного края и горных дорог; ароматные лавандовые поля турецкого Прованса; и финал у Эгейского моря с каньонами и пляжами, где хочется просто остановиться и выдохнуть.

При этом здесь нет перегруза. Мы не бежим и не закрываем объекты — у маршрута есть ритм: активные дни сменяются более лёгкими, есть время на прогулки, фото, атмосферу и просто пожить в моменте. Это баланс между природой, историей и отдыхом, без крайностей в виде бесконечных переездов или скучных экскурсий.

Этот тур — для тех, кто хочет не просто увидеть Турцию, а почувствовать её разной: шумной и тихой, древней и современной, дикой и уютной.