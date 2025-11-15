Мои заказы

Путешествие мечты в Каппадокию

Запланированы регулярные туры - давай с нами
Путешествие мечты в КаппадокиюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие мечты в КаппадокиюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие мечты в КаппадокиюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Индивидуальный тур в Любые Даты лично для Вас и Вашей компании при непосредственной координации организатором.

Каппадокия является одним из тех редких мест, которые должны быть посещены хотя бы раз в жизни. Это страна сказок, таинственных и чарующих. Вот некоторые из невероятных достопримечательностей, ожидающих Вас здесь: сказочные дымоходы, подземные города, полеты на воздушном шаре над этим невероятным ландшафтом.

Программа тура по дням

1 день

День 1

Это день прилетов, без программы.
Прямых рейсов в Каппадокию нет, поэтому прибываете в Невшехир или Кайсери вечерним рейсом с пересадкой в Стамбуле Далее - часовой трансфер в отель.

День 1День 1День 1
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День 2

Полет на шаре (платная опция) будем стараться обеспечить Вам в первое же утро в Каппадокии.

Смотровые площадки и хайкинг

Сегодня - всевозможные смотровые площадки Каппадокии. Все это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой. Первоклассные фото для Instagram в каждой из локаций Вам гарантированы!

Ближе к вечеру Вас ждет главный хайкинговый маршрут тура в долины Каппадокии в окружении причудливых геологических формаций и быта местных жителей. Вы также увидите потрясающие раннехристианские церкви, спрятанные в долинах.

Вечером живописный закат на лучшей смотровой в окрестности Гереме.

День 2День 2День 2
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

День 3

Подземный город

Задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии 36 подземных городов, мы посетим самый глубокий из них. В то время как подземный город состоит из 8 этажей под землей, только 4 из них открыты для публики.

Каньон и монастырь

Вас ждет прогулка в каньон с глубиной около 100 м, образованный рекой Мелендиз тысячи лет назад. Считается, что в долине размещалось более четырех тысяч жилищ и сто пещерных церквей, украшенных фресками. Очень приятно прогуляться по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под тихий шум стремительной воды, в окружении богатой дикой природы

Обедаете здесь же, в самом каньоне, в ресторане на воде.

После обеда посетите монументальный монастырь с кафедральным собором, в котором находилась епархия всей Каппадокии в христианские времена.

По пути обратно в отель заедете в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.

День 3День 3День 3
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

День 4

Выселяетесь из отеля и начинаете наш последний день в Каппадокии

Долины монахов и воображения

В долине Монахов находятся одни из самых ярких дымоходов фей в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышами. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти дымоходы фей называют дымоходами в форме грибов. Еще более причудливые фигуры мы увидим в долине воображения в этот же день.

Музей под открытым небом

Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями. Здесь мы увидим пещерную мечеть с минаретом, старые образцы каппадокийской архитектуры и религиозные фрески.

Затем - время обеда.

Гончарный городок

Следующая наша остановка - гончарный город, где расположено множество семейных гончарных мастерских. Эти известные гончары делают замечательные сувениры, здесь можно купить все: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов. Мы посетим один из гончарных магазинов-мастерских, а также местный этнографический музей, расположенный в старом османском особняке.

Вылет домой

Этим же вечером - обратный вылет домой.

День 4День 4День 4
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (2х-местное) в отелях с бесплатным wifi
  • Завтраки
  • Вся транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту (более 400 км)
  • Обзорные экскурсии по Каппадокии
  • Входные билеты к достопримечательностям по программе:
  • Музей под открытым небом
  • Крепость-муравейник
  • Каньон-трещина в земле
  • Подземный город
  • Посещение прочих локаций в Каппадокии (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Каппадокию и обратно
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

- В случае прогнозной скорости ветра более 10 м. с. полеты на шарах отменяют (это ясно лишь за сутки до полета), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии
- Перемещаетесь пешком в долинах Каппадокии, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями

- Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км. Прошу учесть это, если у Вас есть противопоказания.

Кто покупает билеты?

Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке.

Пожелания к путешественнику

- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека

- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

Визы

Безвизовый режим

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Регина
Регина — Тревел-эксперт
Дипломированный искусствовед, более 14 лет самостоятельных путешествий, креативное мышление и творческий подход к проведению туров - скучно, однозначно, не будет! Стану Вашим проводником в мир новых впечатлений, помогу сделать путешествие для Вас максимально комфортным и запоминающимся!

Похожие туры из Каппадокии

Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
На машине
Конные прогулки
На воздушном шаре
На квадроциклах
4 дня
5 отзывов
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам
Начало: Аэропорты Каппадокии до 18:00
Завтра в 08:00
22 ноя в 08:00
59 000 ₽ за человека
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
На машине
3 дня
6 отзывов
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
$540 за человека
Тур в Стамбул и Каппадокию с фотографом
7 дней
-
7%
Тур в Стамбул и Каппадокию с фотографом
Тур для тех, кто ценит своё время и комфорт
7 мар в 10:00
6 июн в 10:00
от 125 390 ₽135 421 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каппадокии
Все туры из Каппадокии