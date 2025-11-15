3 день

День 3

Подземный город

Задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии 36 подземных городов, мы посетим самый глубокий из них. В то время как подземный город состоит из 8 этажей под землей, только 4 из них открыты для публики.

Каньон и монастырь

Вас ждет прогулка в каньон с глубиной около 100 м, образованный рекой Мелендиз тысячи лет назад. Считается, что в долине размещалось более четырех тысяч жилищ и сто пещерных церквей, украшенных фресками. Очень приятно прогуляться по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под тихий шум стремительной воды, в окружении богатой дикой природы

Обедаете здесь же, в самом каньоне, в ресторане на воде.

После обеда посетите монументальный монастырь с кафедральным собором, в котором находилась епархия всей Каппадокии в христианские времена.

По пути обратно в отель заедете в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.

