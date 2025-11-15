Описание тура
Индивидуальный тур в Любые Даты лично для Вас и Вашей компании при непосредственной координации организатором.
Каппадокия является одним из тех редких мест, которые должны быть посещены хотя бы раз в жизни. Это страна сказок, таинственных и чарующих. Вот некоторые из невероятных достопримечательностей, ожидающих Вас здесь: сказочные дымоходы, подземные города, полеты на воздушном шаре над этим невероятным ландшафтом.
Программа тура по дням
День 1
Это день прилетов, без программы.
Прямых рейсов в Каппадокию нет, поэтому прибываете в Невшехир или Кайсери вечерним рейсом с пересадкой в Стамбуле Далее - часовой трансфер в отель.
День 2
Полет на шаре (платная опция) будем стараться обеспечить Вам в первое же утро в Каппадокии.
Смотровые площадки и хайкинг
Сегодня - всевозможные смотровые площадки Каппадокии. Все это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой. Первоклассные фото для Instagram в каждой из локаций Вам гарантированы!
Ближе к вечеру Вас ждет главный хайкинговый маршрут тура в долины Каппадокии в окружении причудливых геологических формаций и быта местных жителей. Вы также увидите потрясающие раннехристианские церкви, спрятанные в долинах.
Вечером живописный закат на лучшей смотровой в окрестности Гереме.
День 3
Подземный город
Задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии 36 подземных городов, мы посетим самый глубокий из них. В то время как подземный город состоит из 8 этажей под землей, только 4 из них открыты для публики.
Каньон и монастырь
Вас ждет прогулка в каньон с глубиной около 100 м, образованный рекой Мелендиз тысячи лет назад. Считается, что в долине размещалось более четырех тысяч жилищ и сто пещерных церквей, украшенных фресками. Очень приятно прогуляться по долине среди виноградников, тополей и фисташковых деревьев под тихий шум стремительной воды, в окружении богатой дикой природы
Обедаете здесь же, в самом каньоне, в ресторане на воде.
После обеда посетите монументальный монастырь с кафедральным собором, в котором находилась епархия всей Каппадокии в христианские времена.
По пути обратно в отель заедете в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.
День 4
Выселяетесь из отеля и начинаете наш последний день в Каппадокии
Долины монахов и воображения
В долине Монахов находятся одни из самых ярких дымоходов фей в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышами. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти дымоходы фей называют дымоходами в форме грибов. Еще более причудливые фигуры мы увидим в долине воображения в этот же день.
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями. Здесь мы увидим пещерную мечеть с минаретом, старые образцы каппадокийской архитектуры и религиозные фрески.
Затем - время обеда.
Гончарный городок
Следующая наша остановка - гончарный город, где расположено множество семейных гончарных мастерских. Эти известные гончары делают замечательные сувениры, здесь можно купить все: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов. Мы посетим один из гончарных магазинов-мастерских, а также местный этнографический музей, расположенный в старом османском особняке.
Вылет домой
Этим же вечером - обратный вылет домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2х-местное) в отелях с бесплатным wifi
- Завтраки
- Вся транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту (более 400 км)
- Обзорные экскурсии по Каппадокии
- Входные билеты к достопримечательностям по программе:
- Музей под открытым небом
- Крепость-муравейник
- Каньон-трещина в земле
- Подземный город
- Посещение прочих локаций в Каппадокии (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Каппадокию и обратно
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
- В случае прогнозной скорости ветра более 10 м. с. полеты на шарах отменяют (это ясно лишь за сутки до полета), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии
- Перемещаетесь пешком в долинах Каппадокии, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями
- Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км. Прошу учесть это, если у Вас есть противопоказания.
Кто покупает билеты?
Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке.
Пожелания к путешественнику
- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека
- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах
Визы
Безвизовый режим