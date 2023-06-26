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Экскурсионные туры на 4 дня в Каппадокии

Найдено 4 тура в категории «4-дневные туры» в Каппадокии, цены от 57 976 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
На машине
Конные прогулки
На воздушном шаре
На квадроциклах
4 дня
4 отзыва
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам
Начало: Гёреме, время зависит от ваших рейсов
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
59 000 ₽ за человека
Выходные в Каппадокии! Мини-группа 1-6 человек
4 дня
2 отзыва
Выходные в Каппадокии! Мини-группа 1-6 человек
Планируете поездку компанией более 2 человек?
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
от 57 976 ₽ за человека
Каппадокия с фотографом! Мини-группа 1-6 человек
4 дня
2 отзыва
Каппадокия с фотографом! Мини-группа 1-6 человек
Планируете поездку компанией более 2 человек?
от 76 646 ₽ за человека
Путешествие мечты в Каппадокию
4 дня
-
15%
1 отзыв
Путешествие мечты в Каппадокию
Запланированы регулярные туры - давай с нами
от 58 959 ₽69 375 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    26 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии
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    и в Стамбуле. Программа, составленная Ольгой была достаточно насыщенной, но всё же у меня было и время для отдыха и личных дел. За это время у меня было 2 фотосессии, могло быть больше, если бы я не простыла. Я посетила в Каппадокии Долины, Поземный город и ещё несколько локаций. Самое незабываемое утро - это фотосессия на фоне шаров, даже ранний подъем не смазал эмоции. Так получилось, что тур для меня был индивидуальным. ОЛьга меня везде сопровождала, если она была не со мной, то всё было организовано, мне не пришлось самой продумывать маршруты. Это очень большой плюс. Также ОЛьга помогла мне с поиском билетов для внутреннего перелета. После пребывания в Каппадокии, мы отправились в Стамбул. В Стамбуле ОЛьга показала мне самые известные достопримечательности, мы гуляли, фотографировались, знакомились с местной кухней. Удобно ещё и то, что благодаря ОЛьге не было проблем с коммуникацией, так как турецкий я не знаю, а английский не все знают в Турции. На время путешествия нам удалось подружиться, она открытый, общительный человек. В целом я довольна поездкой, получила много впечатлений и эмоций, еще и в приятной компании! Было ощущение, что я путешествую с подругой!

    Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успелаМое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела
  • О
    Олеся
    8 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в
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    октябре 2022,Оля всегда была с нами на связи, маршрут, экскурсии, локации всё продумано до мелочей, а отели вообще сказка, в Каппадокии мы жили как принцессы, а какие виды. В Стамбуле жили в самом центре, Оля на связи 24/7. До сих пор общаемся, всем, всем рекомендовала и рекомендую ехать в тур с Ольгой,окутала нас заботой,расслабитесь, и будете только получать удовольствие от прекрасных пейзажей, от красоты Стамбула.

  • М
    Марина
    7 июня 2023
    Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
    Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и
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    восхитилась мужская половина))) любые вопросы в туре быстро решались. И все выше перечисленное благодаря организатору. Я осталась очень довольна и получила массу впечатлений в таком необычном месте!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «4-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Каппадокии в июле 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "4-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 57 976 до 76 646 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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