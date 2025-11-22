Описание тура
прогулка на теплоходе по Босфору с ужином, шоу-программой и местными танцами
знаменитая крыша с платьями и чайками (за платье платим отдельно 25 евро, можно взять фотографа за 120 евро в это пакет входят: платье, 200 фото без обработки на 3-х локациях крыши и 1 видеоролик)
полёт над Каппадокией на воздушном шаре (в стоимость не включен, т. к. не всегда можно полетать 120 евро)
экскурсия по живописной Каппадокии и ее долинам
настоящий турецкий хамам
фото на рассвете на фоне взлетающих шаров
уютные кафе и ресторанчики с красивыми видами
проживание в старом Стамбуле
проживание в пещере в Каппадокии
Программа тура по дням
Турецкая ночь между двумя континентами
Рекомендуемое время прибытия в аэропорт Стамбула (Ist) 17:30-18:30
Встречаемся в аэропорту, знакомимся с гидом и группой и вперед навстречу новым ярким эмоциям, восточным сказкам и красивым фоткам
Трансфер до отеля (вид транспорта зависит от количества человек в группе). Заселяемся и собираемся на наш круизно-танцевальный вечер на теплоходе.
Круиз по Босфору с шоу-программой
Мы проплывем между двумя континентами на роскошном теплоходе по волнам Босфора, соединяющего Европу и Азию
Насладимся завораживающими видами ночного Стамбула со стороны воды
Познакомимся с национальной кухней ужин из 4-х блюд
Погрузимся в турецкую культуру: национальные танцы из разных регионов страны и, конечно традиционный танец живота от турецкой красотки
Завершим вечер джигой-дрыгой на дискотеке под треки местного диджея
А теперь пора спать. Завтра пешая прогулка по историческому Стамбулу и фото-вечер на знаменитой крыше с платьями и чайками
Привет Стамбул! или по следам султанов Османской и
С утра нас ждёт турецкий завтрак по системе шведский стол.
Мы начинаем наше знакомство с историческим центром Стамбула:
Площадь Ипподром - площадь города, в центре которой находятся выстроенные в ряд три монумента: обелиски Феодосия, Константина и Змеиная колона.
Площадь Султанахмет главная площадь Стамбула, с которой открывается вид на все главные достопримечательности исторического центра топ-место для фото
Голубая мечеть - один из самых впечатляющих архитектурных комплексов среди мусульманских храмов, величайшая постройка Xvii века и главный храм бывшей турецкой столицы
Сделаем фото и видео на фоне величественных фасадов с нежными цветовыми оттенками и удивительными формами
Побываем внутри мечети, чтобы лучше познакомиться с шедевром мировой архитектуры, воплотившим в себе сплетение византийского и исламского зодческих стилей
Узнаем от нашего гида историю возникновения главной мечети города, ее настоящее наименование, архитектурные особенности, которыми знаменито сооружение
Цистерна Базилика - самая захватывающая и таинственная достопримечательность Стамбула. Устроители подземного музея особо позаботились об атмосфере, царящей в этом величественно-прекрасном месте. Для этого было организовано приглушенное освещение всех колонн и сводчатого потолка, а умиротворяющая музыка, усиленная превосходной акустикой, создают впечатление нереальности происходящего.
Познакомимся со стороны улицы с банями Хюррем - это исторические бани, расположенные в самом сердце Стамбула. Узнаем, что было на месте бань раньше, кто архитектор и заказчик, что же там происходит сейчас
Пройдемся рядом с собором Айя Софии - одной из самых посещаемых достопримечательностей Стамбула с уникальной архитектурой, великолепными мозаиками и особенной энергетикой, настолько сильной, что, кажется, погружаешься в иную реальность, где одновременно сосуществуют разные исторические эпохи
Загадаем желание в намоленном месте силы, связанным с христианской и мусульманской культурами
Познакомимся с историей символа золотого века Византии и частью всемирного наследия Юнеско
По желанию можем посетить собор (вход стоит 25 евро)
Сегодня обедаем в ресторане с террасой и видом на город и 2 главные мечети (обед в стоимость тура не включен)
Первый двор дворца Топкапы - двор торговцев и янычар: роскошный парк, монетный двор, церковь Святой Ирины. В сам музей мы заходить не будем, чтобы успеть увидеть и узнать больше о Стамбуле, но мы:
Услышим подробный рассказ от лицензированного гида о дворце и его обитателях
Откроем тайны резиденции Османских султанов
Представим себя героями сериала Великолепный век
Прогуляемся по парку Гульхане - одному из красивейших парков Стамбула.
Подышим, благоухающим от цветущих растений. воздухом воздухом
Прикоснемся к истории, осмотрев старинные памятники
Насладимся пением птиц и звуками падающей воды фонтанов
Поймаем удачу за хвост, ведь сегодня мы встретим аистов и их гнезда на больших столетних деревьях
Вернемся в отель, чтоб красиво нарядиться и дойдем до так всеми ожидаемой локации
Вишенка на торте!:) по многочисленным просьбам и благодаря in100gramm: крыша с чайками, платьями и качелями
Мы покормим чаек на смотровой ресторана с прекрасным видом на самые знаменитые мечети;
Устроим фотосессию и снимем рилсы на качелях, парящих над Стамбулом (снимем на телефоны, но можно за 120 евро взять платье и фотографа, или только платье за 25 евро)
Поснимаем контент на фоне Галатской башни (вид с крыши)
Встречаем вечер за ужином, наблюдая за городом с высоты (ужин в стоимость тура не включен)
Стамбул и сокровища Азии
С утра нас ждёт турецкий завтрак по системе шведский стол.
Самый высокий холм Стамбула - холм Чамлыджа или Бюйюк: только представьте, насколько чарующий вид открывается с этой вершины (268 м. над уровнем моря). Как на ладони просматриваются самые отдаленные уголки величественного города, во всей красе блистают воды Босфора, а мечети гордо вздымают ввысь свои минареты.
Самая большая мечеть Турции, могут одновременно посетить 63000 человек - мечеть Чамлыка. Главной особенностью мечети стали ее шесть минаретов. Высота четырех минаретов достигает 107,1 м, а двух других - 90 м. Это самые большие минареты в Турции!
Гастрономический Район Ченгелькёй - место с особой атмосферой. Здесь нет больших шумных заведений, но много уютных кафе и лавок со свежей выпечкой. Символом Ченгелькей уже много лет является дерево платан, раскинувшее свои ветви у самого берега моря. Сегодня под столетним платаном можно насладиться ароматным чаем и вдохнуть дух истории
Обед, конечно, будет в гастрономическом районе в ресторане с национальной кухней, где можно попробовать: лахмаджун, пище, кебабы, фаршированные мидии и шаурму (обед в стоимость тура не включен)
Дворец Бейлербей — это летняя резиденция султанов в Стамбуле. Располагается на берегу Босфорского пролива. Название дворца переводится с турецкого языка как царь царей. Экстерьер и интерьер дворца выполнены в стиле необарокко. Он сочетает в себе детали древней римской и греческой архитектуры, элементы, свойственные эпохе Ренессанса и барокко.
Район Кузгунджук с разноцветными домиками - это всего несколько улиц, которые можно обойти за час (если совсем медленно гулять), а столько прекрасного он таит в себе. Сюда приезжаешь за спокойствием, неспешностью.
Поснимаем фото на берегу Босфора со стороны Азиатской части.
Ужинаем сегодня в ресторане Дералие (со звездой Мишлен) с потрясающим видом. По-настоящему изысканный (что редкость для туристического Стамбула) ресторан возле Султанахмета в самом сердце Старого города со всей полагающейся дворцовой роскошью погружает в мир оттоманской кухни. Некоторые блюда например, кебаб из гуся, фаршированную дыню и ягнятину в самых разных вариациях здесь готовят по рецептам 1539 года (ужин в стоимость тура не включен)
От Стамбула до подземных городов
Программа сегодня зависит от времени вылета в Каппадокию
Вариант 1. Вылет до 13 часов
Завтрак в отеле-трансфер в аэропорт-внутренний перелет до Невшехира-трансфер от аэропорта до отеля-заселяемся в отель
Обедаем в местном ресторанчике (обед в стоимость тура не включен)
Отправляемся в настоящий турецкий хамам, где нас ждет омовение пеной в местном стиле (включено в стоимость тура).
Ужинаем в ресторане с летней террасой и пораньше ложимся спать завтра нас ждет ранний подъем (ужин в стоимость тура не включен)
Вариант 2. Вылет после 13 часов
Завтрак в отеле
Чтобы скоротать время до вылета и с пользой провести время, прикупив гостинцы домой -, направляемся на знаменитый Гранд Базар не только один из старейших крытых рынков мира, но и один из самых больших. Его площадь 31 кв. км. Это настоящий мини-город, с улицами, которых здесь 66 штук! А количество всевозможных магазинов давно уже за 4000. На местный язык Гранд Базар переводится как Капала Чарши (крытый рынок).
Выезд из отеля-трансфер до аэропорта-обедаем в аэропорту-внутренний перелет до Невшехира-трансфер от аэропорта до отеля-заселяемся в отель
Ужинаем в ресторане с летней террасой и пораньше ложимся спать завтра нас ждет ранний подъем (ужин в стоимость тура не включен)
Мечты сбываются
Утро в Каппадокии начнется с исполнения мечты - полета на шаре. Нас ждет ранний подъем, т. к. шары взлетают на рассвете
После возвращаемся в отель на завтрак, наряжаемся и едем узнавать новое и красивое
Начнем программу с крепости Учхисар самой высокой точки Каппадокии. Высота этой скалы около 60 метров, она возвышается над местностью и представляет собой хорошо укрепленное оборонительное сооружение, вырубленное прямо в скале. На вершине расположена открытая смотровая площадка, откуда открываются живописные панорамные виды Каппадокии, где мы сделаем яркие фото и видео.
Следующая остановка музей под открытым небом Гёреме. Это крупнейший, самый известный и чаще всего посещаемый монастырский комплекс, известный своими наскальными росписями и фресками.
А после этого мы отправимся в долину Пашабаг - удивительное место, напоминающее своими пейзажами иллюстрации к сказкам. Хотя название местности переводится как виноградники паши, примечательна она не виноградниками, а необычными скальными образованиями в виде каменных грибов, известными еще как дымоходы фей. Другие каппадокийские долины тоже изобилуют этими причудливыми природными изваяниями с грибовидными шапками, но в Пашабаге они бывают двух- и даже трехглавыми. В таких грибах-кельях селились монахи, поэтому местность также называют долиной Монахов.
Комплексный обед (входит в стоимость, напитки оплачиваются отдельно)
Здесь же расположена знаменитая церковь Святого Симеона, который жил в середине Iv в. и обладал чудодейственными способностями. Слухи о его чудесах распространились далеко за пределы Каппадокии, и сюда устремились паломники, желающие не только увидеть святого, но и прикоснуться к нему. Однако Симеон вел уединенный образ жизни, и, чтобы избежать общения с людьми, переселился на 15-метровую высоту своей каменной кельи и спускался лишь за едой и питьем, принесенными его учениками.
Сегодня мы отправимся в старинный город Аванос тихий и спокойный город без толп туристов, где неспешно течёт жизнь, как самая длинная в Турции река, на берегу которой и расположился город: в воде отражаются минареты мечети Аладдина, а с живописного подвесного пешеходного моста можно сделать снимки красивых видов центральной части города. Также город знаменит своими гончарными и ковроткацкими мастерскими. Обязательно посетим одну из гончарных мастерских, чтобы была возможность понаблюдать за процессом создания традиционной керамики.
Следующим пунктом нашего маршрута будет долина Дервент или, как ее еще называют, долина Воображения. Она уникальна своими формами. В создании ее причудливых рельефов принимала участие сама природа, камень принял формы различных животных присмотревшись вы сможете разглядеть: льва, верблюда, курицу и воркующих голубей.
Ужин в ресторане в Каппадокии (в стоимость тура не включен)
По святым местам силы
Сегодня вновь предстоит ранний подъем, чтобы сделать кадры на рассвете на фоне взлетающих шаров. По желанию за дополнительную плату можно арендовать платье, заказать макияж и укладку (нужно предупредить заранее)
Делаем фото и видео на фоне взлетающих шаров
Завтракаем в отеле
Наш экскурсионный день начнется с панорамной остановки в голубиной долине, или, правильней долине Голубятен. Называется она так потому, что в ней очень много скальных голубятен. Это одно из самых красивых мест Каппадокии. История этого необычного места уходит своими корнями во времена конца Xix - начала Xx века. Причиной создания голубятен был недостаток плодородных почв, а от голубей получали лучшее удобрение для виноградников. Долина представляет собой скопление скал с многочисленными тоннелями, окошками-гнездами голубей, которых там тысячи. На скалистых стенах можно увидеть различные рисунки в красно-синей гамме, которые наносились с помощью специального минерала для привлечения птиц. Голубей в Каппадокии очень ценят и в настоящее время, поэтому предпринимают различные меры по их защите от хищников.
Посетим мастерскую по обработке оникса. Этот материал добывают прямо в Каппадокии и делают из него украшения, посуду, статуэтки, обереги и другие сувениры.
Следующим пунктом нашего маршрута будет подземный город Каймаклы, который имеет 8 подземных уровней. Здесь работает древняя система вентиляции, поэтому нет сырости и холода. Именно эти пещеры и скалы служили убежищем христиан во времена набегов арабов. Во всех пещерных городах были тайные выходы и лабиринты.
Комплексный обед (входит в стоимость, напитки оплачиваются отдельно)
Долина Соганлы это удивительное место, в скалах которого высечены древние христианские церкви Ix-Xiii веков. Мы посетим пещерные храмы с наскальными росписями и фресками. Прогуляемся пешком по долине (4 км).
Посетим монастырь Кешлик, который удивляет своей архитектурой и уникальными фресками. Монастырские постройки выделяются своими высокими куполами, массивными стенами и изящными деталями. Каждая церковь внутри комплекса украшена удивительными фресками, которые являются настоящим произведением искусства, ведь они сохранились с периода борьбы с иконописью в Византийской Империи, когда запрещалось изображать святых в образе людей. Фрески изображают библейские сцены, религиозные мотивы и портреты святых. Они поражают своими яркими цветами и уникальными деталями. Для поклонников искусства и истории монастырь Кешлик представляет большое значение. Он позволяет окунуться в атмосферу прошлого и узнать больше о жизни и вере монахов, которые здесь жили и трудились. Также посещение монастыря является отличной возможностью увидеть уникальные произведения искусства и познакомиться с культурным наследием данного региона.
Смотровая площадка Три Красавицы - каменные столбы, носящие интригующее название Три красавицы, являются символом Каппадокии. Легенда гласит, что в этих камнях навеки застыли греческие богини Гера, Афродита и Афина. Располагаются статуи в таком месте, которое, любого, побывавшего здесь хоть раз, навсегда поражает своим бесподобным ландшафтом. Вся территория в округе практически усыпана оригинальными монолитами следами окаменевшей вулканической лавы, которая в течение долгих веков прошла обработку двумя самыми искусными мастерами дождем и ветром. Три красавицы из всех этих монолитов считаются самой известной композицией.
Смотровая площадка на поселок Ортахисар - место с красивыми видами, где можно расслабиться, сделать красивые фотографии и выпить чашечку каппадийского кофе с фисташками.
Ужинаем в ресторанчике с красивым видом (в стоимость тура не включен)
Мы не прощаемся, мы говорим: До свиданья
8.00-9.00 завтрак в отеле
11.00-12.00 выселение из отеля, трансфер в аэропорт, возвращаемся домой:-)
Если внутренний перелет будет на более позднее время: погуляем по долинам, сделаем фото с лошадьми, просто проведем этом день расслабленно, созерцая и сохраняя в сердце красоты вокруг
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Медицинская страховка
- Трансфер на автомобиле Mersedes Vito или Transporter (зависит от количества человек в группе)
- Проживание в Стамбуле (3-4)
- Круиз по Босфору с ужином, алкоголем и шоу-программой
- Сопровождение опытного лицензированного гида по Стамбулу
- Все входные билеты по программе тура
- Внутренний перелет из Стамбул-Невшехир-Стамбул
- Проживание в Каппадокии (3-4)
- Турецкий хамам с процедурой пенного омовения
- Экскурсия по Каппадокии с лицензированным гидом
- Завтраки, ужин в 1-й вечер в Стамбуле, 2 обеда в Каппадокии
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание вне программы (130-150 евро)
- Фотограф и аренда платья на крыше с чайками (25-100 евро)
- Фотограф (60-180 евро), макияж/прическа (100-150 евро) и аренда платья (35-50 евро) для фото на фоне взлетающих шаров в Каппадокии
- Полет на шаре (250-280 евро)
- Доплата за одно-местное размещение 30к
О чём нужно знать до поездки
Лучше всего везти с собой в Турцию наличные евро (500-700, зависит от того, берем платья и фотографа или нет). Часть поменяем на лиры в обменнике, т. к. в некоторых местах можно расплачиваться лирами, что в 2 раза выгоднее.
Мобильная связь и интернет:
Во всех отелях будет Wifi. Для россиян роуминг от российских операторов мобильной связи, таких как Мегафон, Мтс, Билайн, стоит ориентировочно 400 (5) в день.
Купим местные симки при необходимости: Turk Telekom (лиру умножаем на 3, чтобы оценить в рублях) — есть очень неплохие тарифы с внушительным количеством трафика, а также хорошее покрытие по всей территории страны. Симкарты с пакетом на месяц стоят от 90 до 100 лир. Тарифные планы представлены в диапазоне от 10 Gb, 250 минут, 250 смс за 85 турецких лир - до 75 Gb, 750 минут, 750 смс за 190 турецких лир.
Пожелания к путешественнику
Освободите, пожалуйста, заранее память в телефоне;)
Визы
В соответствии с соглашением между Россией и Турцией россияне могут въезжать в Турцию без визы. При себе необходимо иметь загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 120 дней после въезда на территорию Турции.
Виза в Турцию для белорусов в 2024 году не нужна. Период безвизового пребывания в стране не должен превышать 30 дней за один приезд, и не больше 90 дней в течение года. При себе необходимо иметь загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 120 дней после въезда на территорию Турции.