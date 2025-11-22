2 день

Привет Стамбул! или по следам султанов Османской и

С утра нас ждёт турецкий завтрак по системе шведский стол.

Мы начинаем наше знакомство с историческим центром Стамбула:

Площадь Ипподром - площадь города, в центре которой находятся выстроенные в ряд три монумента: обелиски Феодосия, Константина и Змеиная колона.

Площадь Султанахмет главная площадь Стамбула, с которой открывается вид на все главные достопримечательности исторического центра топ-место для фото

Голубая мечеть - один из самых впечатляющих архитектурных комплексов среди мусульманских храмов, величайшая постройка Xvii века и главный храм бывшей турецкой столицы

Сделаем фото и видео на фоне величественных фасадов с нежными цветовыми оттенками и удивительными формами

Побываем внутри мечети, чтобы лучше познакомиться с шедевром мировой архитектуры, воплотившим в себе сплетение византийского и исламского зодческих стилей

Узнаем от нашего гида историю возникновения главной мечети города, ее настоящее наименование, архитектурные особенности, которыми знаменито сооружение

Цистерна Базилика - самая захватывающая и таинственная достопримечательность Стамбула. Устроители подземного музея особо позаботились об атмосфере, царящей в этом величественно-прекрасном месте. Для этого было организовано приглушенное освещение всех колонн и сводчатого потолка, а умиротворяющая музыка, усиленная превосходной акустикой, создают впечатление нереальности происходящего.

Познакомимся со стороны улицы с банями Хюррем - это исторические бани, расположенные в самом сердце Стамбула. Узнаем, что было на месте бань раньше, кто архитектор и заказчик, что же там происходит сейчас

Пройдемся рядом с собором Айя Софии - одной из самых посещаемых достопримечательностей Стамбула с уникальной архитектурой, великолепными мозаиками и особенной энергетикой, настолько сильной, что, кажется, погружаешься в иную реальность, где одновременно сосуществуют разные исторические эпохи

Загадаем желание в намоленном месте силы, связанным с христианской и мусульманской культурами

Познакомимся с историей символа золотого века Византии и частью всемирного наследия Юнеско

По желанию можем посетить собор (вход стоит 25 евро)

Сегодня обедаем в ресторане с террасой и видом на город и 2 главные мечети (обед в стоимость тура не включен)

Первый двор дворца Топкапы - двор торговцев и янычар: роскошный парк, монетный двор, церковь Святой Ирины. В сам музей мы заходить не будем, чтобы успеть увидеть и узнать больше о Стамбуле, но мы:

Услышим подробный рассказ от лицензированного гида о дворце и его обитателях

Откроем тайны резиденции Османских султанов

Представим себя героями сериала Великолепный век

Прогуляемся по парку Гульхане - одному из красивейших парков Стамбула.

Подышим, благоухающим от цветущих растений. воздухом воздухом

Прикоснемся к истории, осмотрев старинные памятники

Насладимся пением птиц и звуками падающей воды фонтанов

Поймаем удачу за хвост, ведь сегодня мы встретим аистов и их гнезда на больших столетних деревьях

Вернемся в отель, чтоб красиво нарядиться и дойдем до так всеми ожидаемой локации

Вишенка на торте!:) по многочисленным просьбам и благодаря in100gramm: крыша с чайками, платьями и качелями

Мы покормим чаек на смотровой ресторана с прекрасным видом на самые знаменитые мечети;

Устроим фотосессию и снимем рилсы на качелях, парящих над Стамбулом (снимем на телефоны, но можно за 120 евро взять платье и фотографа, или только платье за 25 евро)

Поснимаем контент на фоне Галатской башни (вид с крыши)

Встречаем вечер за ужином, наблюдая за городом с высоты (ужин в стоимость тура не включен)

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086