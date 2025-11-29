Описание тура
Прочувствуйте яркую культуру Стамбула, прогуляйтесь по древним пещерам Каппадокии и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!
В Стамбуле увидим все основные достопримечательности города, погуляем по атмосферным улочкам, сделаем крутые фото в самых инстаграмных местах. И конечно, я поделюсь с тобой своими секретными местами
А еще у нас будут отличные рестораны с потрясающими видами и проверенной кухней! Ну и конечно, никакой Стамбул не обходится без стрит-фуда я его изучила вдоль и поперек, это настоящее искусство! И конечно же, Босфор! Кстати, в тур включена прогулка на яхте по Босфору, я нашла просто невероятную яхту, ты бы видела!
Каппадокия это совсем другая сказка: прогулки по долинам, вкусное вино, лошади, невероятные рассветы и, конечно, воздушные шары! Полетать на шаре и погоняться за ними на рассвете это будет незабываемо! И да, это тоже будет в нашем туре! Могу сказать точно это будет одно из лучших твоих путешествий!
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Стамбул
Ну что ж, поздравляю, вы в Стамбуле! До старта тура будет создан общий чат группы, где мы познакомимся, будем поддерживать связь и заранее обсудим все детали путешествия. В аэропорту вас встретит комфортабельный трансфер и довезет прямо до отеля, где вы сможете отдохнуть после перелета. Вечером встречаемся за приветственным ужином в одном из заведении Стамбула с панорамным видом на город, знакомимся поближе и отмечаем начало нашего отдыха! Я нашла самый лусший ресторан для твоего знакомства с городом! Вид на Галатскую башню завораживает! Если останутся силы и будет настроение, прогуляемся по вечернему городу!
Знакомство с сердцем страны
Сразу после завтрака в отеле вас ждет насыщенный день и прогулка 20.000 шагов. Обязательно надевай удобную обувь — мы идем исследовать город! Начинаем нашу прогулку с популярной улицы Стамбула — Истикляль. Это та самая улица, где ходит знаменитый красный ретро-трамвай. Делаем фото и видео, а если будет возможность, прокатимся на нем зайцем… только это наш секрет:) Пробуем один из самых популярных десертов в Турции — Сан-Себастьян или чизкейк с шоколадом. И, конечно, запиваем все это настоящим турецким чаем. Наслаждение! Далее посещаем одно из уникальных мест Стамбула — Галатская башня! входной билет включен в стоимость тура. Именно эта башня видна из любой точки европейской части города. Со смотровой площадки открывается отличный вид на Стамбул и Босфор, а также на все главные достопримечательности города. Любуемся видами с высоты птичьего полета, дышим Стамбулом, и держим путь в самое сердце города — на главную площадь Султанахмет! Мы увидим мечеть Айя-София — грандиозное сооружение с многовековой историей, от которой захватывает дух. Тут же на красивой террасе покормим чаек с видами на мечеть. Затем отдохнем и попробуем местный стритфуд. Пройдем сквозь знаменитый Гранд-базар — один из крупнейших крытых рынков в мире. Заглянем внутрь мечети Сулеймание. Это та самая мечеть, которая стала символом вечной любви Сулеймана Великолепного и его жены Хюррем (я уверена, что об этой истории любви ты точно слышала). Кстати, около мечети находится самая красивая обзорная площадка на Стамбул!
Азиатская часть Стамбула и соленый бриз Босфора
Очередной потрясающий день! Утром после завтрака мы отправимся на пароме в другой район Стамбула — его азиатскую часть. Представляешь, паромы здесь считаются стандартным общественным транспортом! По пути мы обязательно выпьем чашечку турецкого чая и покормим чаек симитами. Наша первая остановка — район Кузгунджук, где царит неспешная размеренная жизнь. Это старинный милый квартал на Анатолийском побережье Босфора. Место с интересной культурой, красочными домами с эркерами, фруктовыми садами, узкими улочками, цветочными витринами. По плану у нас прогулка, перерыв на турецкий кофе на уютной летней веранде и красивые фото на смотровых площадках этого района. Устроим пикник на набережной с видом на Босфор! Затем наш день пройдет действительно по-королевски. Мы возвращаемся в европейскую часть Стамбула, где нас ждет прогулка по Босфору на белоснежной частной яхте длинной 21 метр!
Только мы и больше никого: личный капитан, музыка, танцы и веселье. Подплываем к красивым особнякам и дворцам, делаем фото и видео, наслаждаемся Стамбулом с воды. Я нашла самую красивую, белоснежную яхту как из пинтерест
Уже чувствуешь соленый бриз Босфора?
Стамбул-Каппадокия: в шаге от мечты
Сегодня ориентировочно до 15:00 у нас будет свободное время. Можно устроить шоппинг, докупить сувениры или просто отдохнуть в отеле. Если шоппинг не интересен, прогуляемся до локации под названием Галата порт первый в мире подземный порт. Вы увидите огромное количество магазинов, ресторанов, выставочных площадей и настоящий бульвар на берегу моря, из которого открываются потрясающие виды. Примерно после 15.00 выезжаем в аэропорт, чтобы Стать Еще Ближе К Мечте… и полетать на шарах в Каппадокии! билет Стамбул - Каппадокия включен в стоимость тура. Прилетаем в Каппадокию, заселяемся в отель и отправляемся на ужин знакомиться с местной кухней. Ложимся отдыхать пораньше, ведь завтра нас ждет один из лучших рассветов в жизни!
Исполнение мечты
Именно сегодня сбудется наша мечта полет на воздушном шаре! Да, мы просыпаемся очень рано, но с большой радостью. И сейчас расскажу, как это будет. Около 5 утра нас заберет трансфер из отеля, чтобы отвезти на стартовую площадку для взлета на шарах. Как только окажемся на месте, понаблюдаем просто потрясающий момент надувание шаров, это действительно фантастическое зрелище. Полет длится час. Целый час мы будем наслаждаться атмосферой и парить над скалами и долинами, но это еще не все. После приземления вас поздравляют, выдают сертификат о полете и угощают шампанским. Если вы не захотите лететь, можно наблюдать за шарами с террасы нашего отеля. Но полетать я однозначно рекомендую. Хотя бы один раз в жизни каждый должен испытать такие эмоции на себе. И это совсем не страшно! После полета возвращаемся в отель на завтрак, немного отдыхаем и выходим на прогулку по городку. Мы пройдемся по сувенирным лавочкам, посетим обзорные и смотровые Каппадокии. Вечером нас ждет конная прогулка по долинам, во время которой мы проводим закат. Важно: полет на шаре и конная прогулка не включены в стоимость и оплачиваются отдельно.
Ретро-кабриолеты на рассвете и долины Каппадокии
Да-да, снова шары! Но сегодня мы будем преследовать их на земле и стильно — на винтажном ретро-кабриолете! Ранним рассветом нас забирают из отеля и усаживают в открытый автомобиль, чтобы мы могли почувствовать дух 70-х. Водитель сделает остановки у лучших смотровых площадок, чтобы мы успели сделать потрясающие кадры на фоне сотен парящих шаров. После завтрака и отдыха в отеле нас ждет встреча с местным гидом, который откроет нам Каппадокию с новой стороны. Первая остановка — музей под открытым небом Зельве, затем мы исследуем потрясающие долины: монахов Пашабаг, Долина воображения, Долина любви. После — едем в город гончаров Аванос, где нас ждет мастер-класс в пещерной гончарной мастерской. Завершаем день и провожаем потрясающий закат на Красной долине — моем любимом месте в Каппадокии!
Дорога домой
Сегодня, к сожалению, наше путешествие подходит к концу Но мы не прощаемся навсегда — обещаем друг другу встретиться в следующем приключении. Утром вас ждёт спокойный завтрак в отеле, после чего — трансфер в аэропорт. Важно: если планируете улетать сегодня, лучше выбирайте рейсы после 14:00, чтобы не спешить и спокойно собраться. А ещё я всегда на связи — перед покупкой билетов советуйтесь со мной, помогу подобрать лучший вариант! Спасибо за это незабываемое путешествие. До новых встреч под куполом неба Каппадокии!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Стамбула и Каппадокии (двухместное размещение, все отели с высоким рейтингом, хорошим расположением и лично проверенные мной). В Стамбуле отель в 1 минуте от Галатской башни, в Каппадокии отель пещерного типа (очень ценятся в этом регионе)
- Трансферы из/в аэропорт в Стамбуле и Каппадокии
- Турецкие завтраки по системе шведский стол
- Экскурсии, маршруты и ежедневное сопровождение организатора по Стамбулу и Каппадокии
- Все платные входы по программе
- Внутренний перелет до Каппадокии
- Прогулка по Босфору на белоснежной яхте
- Посещения музея Галатская башня
- Катание на кабриолетах в Каппадокии
- Экскурсия с гидом по Каппадокии
- И, конечно же, моё сопровождение и помощь во всех вопросах по поездке и в покупке билетов
Что не входит в цену
- Перелет: ваш город - Стамбул, Каппадокия - ваш город
- Личные расходы
- Обеды и ужины
- Полет на шаре
- Конная прогулка
О чём нужно знать до поездки
Привет, меня зовут Вероника, и я безумно рада стать твоим проводником в волшебное путешествие по Стамбулу и Каппадокии! Моя любовь к Турции началась очень давно, и с тех пор я с огромным удовольствием показываю эту страну людям, которые мечтают здесь побывать. Я знакома с каждой улочкой Стамбула, вдоль и поперек изучила пещерную Каппадокию, попробовала все блюда местной кухни. Меня покорило сочетание восточной и западной культуры, богатая история и гостеприимство этой страны! Готовы увидеть всю эту красоту моими глазами? Обещаю, тебя ждет безумно душевный тур, который останется в памяти на долгие годы.
Пожелания к путешественнику
Самое важное это хорошее настроение!