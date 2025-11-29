Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Прочувствуйте яркую культуру Стамбула, прогуляйтесь по древним пещерам Каппадокии и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!

В Стамбуле увидим все основные достопримечательности города, погуляем по атмосферным улочкам, сделаем крутые фото в самых инстаграмных местах. И конечно, я поделюсь с тобой своими секретными местами

А еще у нас будут отличные рестораны с потрясающими видами и проверенной кухней! Ну и конечно, никакой Стамбул не обходится без стрит-фуда я его изучила вдоль и поперек, это настоящее искусство! И конечно же, Босфор! Кстати, в тур включена прогулка на яхте по Босфору, я нашла просто невероятную яхту, ты бы видела!

Каппадокия это совсем другая сказка: прогулки по долинам, вкусное вино, лошади, невероятные рассветы и, конечно, воздушные шары! Полетать на шаре и погоняться за ними на рассвете это будет незабываемо! И да, это тоже будет в нашем туре! Могу сказать точно это будет одно из лучших твоих путешествий!