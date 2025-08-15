Стамбул + Каппадокия = Любовь
Восточный колорит Стамбула и сказочные долины Каппадокии
24 апр в 10:00
от 125 000 ₽ за человека
-
7%
Тур в Стамбул и Каппадокию с фотографом
Тур для тех, кто ценит своё время и комфорт
7 мар в 10:00
6 июн в 10:00
от 124 920 ₽
134 913 ₽ за человека
Восхитительный Стамбул и удивительная Каппадокия
Прочувствуйте яркую культуру Стамбула, прогуляйтесь по древним пещерам Каппадокии
8 дек в 10:00
от 89 000 ₽ за человека
