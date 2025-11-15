Мои заказы

Выходные в Каппадокии! Мини-группа 1-6 человек

Описание тура

Ваш Забронированный Тур Состоится Даже Если В Группе Будет Только Один Человек!
Подари себе путешествие в сказку!
Увидим регион Каппадокия во всей красе на нашей экскурсии! Экскурсию проводит профессиональный русскоговорящий гид - узнаете самые интересные факты. На экскурсии передвигаемся на комфортабельном автобусе.

Будем гулять и фотографироваться в самых классных локациях Гереме. Сделаем много классных фото.
И, конечно, главная достопримечательность Каппадокии- сотни воздушных шаров на рассвете! Мечта многих полетать на одном из таких шаров. И она осуществится в нашем туре!;)

А ещё будем кататься на квадроциклах по долинам или вы можете выбрать прогулку на лошадях;)

И, конечно, у вас будет свободное время, чтобы насладиться удочками Гереме, купить сувениры и турецкие сладости для своих родных и друзей!

Программа тура по дням

1 день

Прилетаем в Каппадокию, Приветственный ужин

Прилетаем в аэропорт Каппадокии, трансфер в отель в Гереме, заселение
Свободное время

2 день

Полёт на шаре и экскурсия по Каппадокии

6.00 - полет на шаре

8.00 - все возвращаемся в отель

9.00-10.00 - завтрак в отеле

10.00 - выезжаем на экскурсию по Каппадокии с гидом

Мы посетим такие места как:
- Долина любви

- Гореме панорама

- Крепость Учхисар

-Долина голубей

- Оникс

- музей под открытым небом Пашаба

- музей под открытым небомзельве

-Гончарная мастерская

- долина Деврент

17.00 - возвращаемся в отель

Свободное время

3 день

Сафари на квадроциклах или поездка на лошадях

9.00 - завтрак в нашем отеле
12.00-14.00- сафари на квадроциклах или поездка на лошадях
Свободное время

4 день

Возвращаемся домой

8.00-9.00 завтрак в отеле

Выселение из отеля, трансфер в аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле (2х местное размещение)
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Завтраки в отеле
  • Экскурсия по Каппадокии с профессиональным гидом
  • Билеты в музеи
  • Сафари на квадроциклах Или прогулка на лошадях
  • Консультация, подбор билетов
  • Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города и обратно (международный и внутренний)
  • Обеды и ужины (25/день)
  • Полёт на шаре в Каппадокии (180-350 евро - в зависимости от корзины и от сезона)
Пожелания к путешественнику

Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе

  • даты тура могут сдвигаться на 1-2 дня в зависимости от цен на билеты (по согласованию)
  • Шары в Каппадокии взлетают не каждое утро, тк каждый раз должны получить разрешение на полет (в зависимости от метеоусловий). О том полетят сегодня шары или нет, узнают только накануне вечером
  • Наша группа до 6 человек
  • Какую валюту лучше взять с собой: в Турции принимают все: и евро, и доллары. Я советую взять с собой евро и поменять их на турецкую лиру; Евро вам пригодятся только для оплаты полета на шаре в Каппадокии
    • Визы
    Виза не требуется
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Ольга
    Ольга — Тревел-эксперт
    Профессиональный фотограф с 2017 года. Организовываю туры с 2021 года! И уже 3 года живу в Каппадокии! Индивидуальный подход к каждой фотоссесии и туру! Окутаю Вас заботой! Вам предстоит только расслабиться и наслаждаться Вашим путешествием!

