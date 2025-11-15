Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Планирутете поездку компанией более 2х человек? Для вас очень приятная скидка!

Ваш Забронированный Тур Состоится Даже Если В Группе Будет Только Один Человек!

Подари себе путешествие в сказку!

Увидим регион Каппадокия во всей красе на нашей экскурсии! Экскурсию проводит профессиональный русскоговорящий гид - узнаете самые интересные факты. На экскурсии передвигаемся на комфортабельном автобусе.

Будем гулять и фотографироваться в самых классных локациях Гереме. Сделаем много классных фото.

И, конечно, главная достопримечательность Каппадокии- сотни воздушных шаров на рассвете! Мечта многих полетать на одном из таких шаров. И она осуществится в нашем туре!;)

А ещё будем кататься на квадроциклах по долинам или вы можете выбрать прогулку на лошадях;)

И, конечно, у вас будет свободное время, чтобы насладиться удочками Гереме, купить сувениры и турецкие сладости для своих родных и друзей!