Описание тура
Планирутете поездку компанией более 2х человек? Для вас очень приятная скидка!
Ваш Забронированный Тур Состоится Даже Если В Группе Будет Только Один Человек!
Подари себе путешествие в сказку!
Увидим регион Каппадокия во всей красе на нашей экскурсии! Экскурсию проводит профессиональный русскоговорящий гид - узнаете самые интересные факты. На экскурсии передвигаемся на комфортабельном автобусе.
Будем гулять и фотографироваться в самых классных локациях Гереме. Сделаем много классных фото.
И, конечно, главная достопримечательность Каппадокии- сотни воздушных шаров на рассвете! Мечта многих полетать на одном из таких шаров. И она осуществится в нашем туре!;)
А ещё будем кататься на квадроциклах по долинам или вы можете выбрать прогулку на лошадях;)
И, конечно, у вас будет свободное время, чтобы насладиться удочками Гереме, купить сувениры и турецкие сладости для своих родных и друзей!
Программа тура по дням
Прилетаем в Каппадокию, Приветственный ужин
Прилетаем в аэропорт Каппадокии, трансфер в отель в Гереме, заселение
Свободное время
Полёт на шаре и экскурсия по Каппадокии
6.00 - полет на шаре
8.00 - все возвращаемся в отель
9.00-10.00 - завтрак в отеле
10.00 - выезжаем на экскурсию по Каппадокии с гидом
Мы посетим такие места как:
- Долина любви
- Гореме панорама
- Крепость Учхисар
-Долина голубей
- Оникс
- музей под открытым небом Пашаба
- музей под открытым небомзельве
-Гончарная мастерская
- долина Деврент
17.00 - возвращаемся в отель
Свободное время
Сафари на квадроциклах или поездка на лошадях
9.00 - завтрак в нашем отеле
12.00-14.00- сафари на квадроциклах или поездка на лошадях
Свободное время
Возвращаемся домой
8.00-9.00 завтрак в отеле
Выселение из отеля, трансфер в аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле (2х местное размещение)
- Трансфер из/в аэропорт
- Завтраки в отеле
- Экскурсия по Каппадокии с профессиональным гидом
- Билеты в музеи
- Сафари на квадроциклах Или прогулка на лошадях
- Консультация, подбор билетов
- Полное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города и обратно (международный и внутренний)
- Обеды и ужины (25/день)
- Полёт на шаре в Каппадокии (180-350 евро - в зависимости от корзины и от сезона)
Пожелания к путешественнику
Программа тура может быть скорректирована в случае непредвиденных обстоятельств и погоды, а также с учетом ваших пожеланий посетить определенные места, которых нет в программе