3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
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Каппадокия за 48 часов: к пещерным тайнам и чудесам
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Сюрреалистичные долины, скальные жилища и мириады шаров Каппадокии
Деревня Зельве, крепость Учхисар, подземный город Деринкую, неземные виды и ремёсла
Начало: Каппадокия, аэропорт Невшехир или Кайсери, по врем...
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Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Долина Ихлара»
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