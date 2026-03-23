Долины, шары и скальные жилища Каппадокии - на любые даты
Деревня Зельве, крепость Учхисар, подземный город Деринкую, неземные виды и ремёсла
Путешествие по Каппадокии — это встреча со сном наяву.
Мы проедем по долинам Монахов, Воображения, Любви, Голубей, где миллионы лет назад бушевали вулканы, а сегодня высятся затейливые глыбы в виде грибов, читать дальшеуменьшить
животных, замков.
Посетим вырубленные в мягкой породе селения Зельве, Учхисар, Деринкую — лабиринты тоннелей, залов, жилищ, в которых искали укрытия целые общины. Заглянем в мастерские, где ремесленники искусно работают с керамикой и ониксом.
А на рассвете увидим, как над причудливыми ландшафтами взмывают сотни нарядных воздушных шаров и небо оживает — картина, которую не забыть.
Полёт на шаре необходимо бронировать одновременно с туром. Точная цена за него будет известна за день до события. Осенью и весной полёты запланированы на 4:30–5:00, летом — на 3:30. Продолжительность — 60 мин. Возможны отмена из-за непогоды/перенос на следующий день.
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать в Каппадокию
Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Программа начнётся завтра, а сегодня нужно выспаться — предстоит ранний подъём.
2 день
Полёт на шаре или фотосессия на смотровой, деревня Зельве, крепость Учхисар, керамическая мастерская, долины
Встретим рассвет в невероятной обстановке — на воздушном шаре, парящем над скалами (в случае непогоды перенесём активность на следующий день). После приземления вы получите сертификат. Полёт можно заменить атмосферной фотосессией на фоне шаров.
Далее — знакомство с основными достопримечательностями Каппадокии. Увидим причудливые каменные грибы в долине Монахов. Исследуем вырубленные в скалах дома и церкви деревни Зельве. Позволим фантазии разыграться, рассматривая камни в форме животных, лиц, фигур в долине Воображения.
Заглянем в мастерскую керамики, понаблюдаем за занятием ремесленника и сможем сами поработать с глиной. После обеда погуляем по долине Любви и посетим крепость Учхисар, испещрённую туннелями, переходами, помещениями. Заглянем в магазин кожаных изделий, а на закате поужинаем в панорамном ресторане с живой музыкой.
3 день
Подземный город Деринкую, каньон Ихлара, озеро Нар, долина Голубей, центр оникса
Продолжим изучать Каппадокию. Остановимся на смотровой и полюбуемся Гёреме, Учхисаром, долиной. Погуляем по залам подземного города Деринкую. Вдоль реки доберёмся в живописный каньон Ихлара. После обеда осмотрим озеро Нар в кратере вулкана и долину Голубей с тысячами птиц. Посетим центр обработки оникса, где послушаем о драгоценных и полудрагоценных камнях и увидим традиционные ювелирные украшения.
4 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака, 2 обеда
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Каппадокию и обратно
Ужины
Полёт на шаре - €100-300
Место начала и завершения?
Каппадокия, аэропорт Невшехир или Кайсери, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 620 туристов
Я люблю Турцию и Кыргызстан и хочу показать вам эти страны своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Г
Гульназ
Это был наш первый опыт с этим сервисом, и поначалу мы немного переживали. Но всё прошло замечательно: организатор постоянно поддерживала контакт, что позволило полностью расслабиться и насладиться отдыхом в красивой читать дальшеуменьшить
части Турции. Отель и экскурсии оставили приятные впечатления, трансфер был организован без проблем. Особенно запомнились места, которые Гульнар рекомендовала посетить в свободное время. К тому же нам повезло увидеть воздушные шары, которые пролетали совсем рядом с террасой отеля 🎈
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Р
Роман
Трансфер сработал как часы, экскурсии проводил опытный гид, а перекусы были запланированы в необычных локациях. Всё было продумано до мелочей. Хороший тур.
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К
Карина
Хочу поблагодарить за незабываемое путешествие по Каппадокии! Вся программа настолько продумана, что можно смело путешествовать и ни о чём не переживать. В специальном чате подробно расписаны ежедневные планы, трансферы и советы по интересным местам.
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Н
Нурлан
В рамках этого путешествия удалось побывать во всех главных и популярных точках региона.
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Х
Хадижа
Поездка в Каппадокию прошла замечательно. Все было продумано до мелочей: удобный транспорт, насыщенные экскурсии и вкусный обед — без лишней суеты и спешки. Пейзажи захватывали дух, а гид давал полезную и увлекательную информацию. Очень довольна, могу порекомендовать этот маршрут! 🌄
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