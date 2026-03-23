Встретим рассвет в невероятной обстановке — на воздушном шаре, парящем над скалами (в случае непогоды перенесём активность на следующий день). После приземления вы получите сертификат. Полёт можно заменить атмосферной фотосессией на фоне шаров.

Далее — знакомство с основными достопримечательностями Каппадокии. Увидим причудливые каменные грибы в долине Монахов. Исследуем вырубленные в скалах дома и церкви деревни Зельве. Позволим фантазии разыграться, рассматривая камни в форме животных, лиц, фигур в долине Воображения.

Заглянем в мастерскую керамики, понаблюдаем за занятием ремесленника и сможем сами поработать с глиной. После обеда погуляем по долине Любви и посетим крепость Учхисар, испещрённую туннелями, переходами, помещениями. Заглянем в магазин кожаных изделий, а на закате поужинаем в панорамном ресторане с живой музыкой.