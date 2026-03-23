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Долины, шары и скальные жилища Каппадокии - на любые даты

Деревня Зельве, крепость Учхисар, подземный город Деринкую, неземные виды и ремёсла
Путешествие по Каппадокии — это встреча со сном наяву.

Мы проедем по долинам Монахов, Воображения, Любви, Голубей, где миллионы лет назад бушевали вулканы, а сегодня высятся затейливые глыбы в виде грибов,
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животных, замков.

Посетим вырубленные в мягкой породе селения Зельве, Учхисар, Деринкую — лабиринты тоннелей, залов, жилищ, в которых искали укрытия целые общины. Заглянем в мастерские, где ремесленники искусно работают с керамикой и ониксом.

А на рассвете увидим, как над причудливыми ландшафтами взмывают сотни нарядных воздушных шаров и небо оживает — картина, которую не забыть.

5
5 отзывов
Долины, шары и скальные жилища Каппадокии - на любые даты
Долины, шары и скальные жилища Каппадокии - на любые даты
Долины, шары и скальные жилища Каппадокии - на любые даты

Описание тура

Организационные детали

Полёт на шаре необходимо бронировать одновременно с туром. Точная цена за него будет известна за день до события.
Осенью и весной полёты запланированы на 4:30–5:00, летом — на 3:30. Продолжительность — 60 мин.
Возможны отмена из-за непогоды/перенос на следующий день.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Каппадокию

Встретим вас по прибытии и доставим в отель. Программа начнётся завтра, а сегодня нужно выспаться — предстоит ранний подъём.

2 день

Полёт на шаре или фотосессия на смотровой, деревня Зельве, крепость Учхисар, керамическая мастерская, долины

Встретим рассвет в невероятной обстановке — на воздушном шаре, парящем над скалами (в случае непогоды перенесём активность на следующий день). После приземления вы получите сертификат. Полёт можно заменить атмосферной фотосессией на фоне шаров.

Далее — знакомство с основными достопримечательностями Каппадокии. Увидим причудливые каменные грибы в долине Монахов. Исследуем вырубленные в скалах дома и церкви деревни Зельве. Позволим фантазии разыграться, рассматривая камни в форме животных, лиц, фигур в долине Воображения.

Заглянем в мастерскую керамики, понаблюдаем за занятием ремесленника и сможем сами поработать с глиной. После обеда погуляем по долине Любви и посетим крепость Учхисар, испещрённую туннелями, переходами, помещениями. Заглянем в магазин кожаных изделий, а на закате поужинаем в панорамном ресторане с живой музыкой.

Полёт на шаре или фотосессия на смотровой, деревня Зельве, крепость Учхисар, керамическая мастерская, долиныПолёт на шаре или фотосессия на смотровой, деревня Зельве, крепость Учхисар, керамическая мастерская, долиныПолёт на шаре или фотосессия на смотровой, деревня Зельве, крепость Учхисар, керамическая мастерская, долиныПолёт на шаре или фотосессия на смотровой, деревня Зельве, крепость Учхисар, керамическая мастерская, долины
3 день

Подземный город Деринкую, каньон Ихлара, озеро Нар, долина Голубей, центр оникса

Продолжим изучать Каппадокию. Остановимся на смотровой и полюбуемся Гёреме, Учхисаром, долиной. Погуляем по залам подземного города Деринкую. Вдоль реки доберёмся в живописный каньон Ихлара. После обеда осмотрим озеро Нар в кратере вулкана и долину Голубей с тысячами птиц. Посетим центр обработки оникса, где послушаем о драгоценных и полудрагоценных камнях и увидим традиционные ювелирные украшения.

Подземный город Деринкую, каньон Ихлара, озеро Нар, долина Голубей, центр ониксаПодземный город Деринкую, каньон Ихлара, озеро Нар, долина Голубей, центр ониксаПодземный город Деринкую, каньон Ихлара, озеро Нар, долина Голубей, центр ониксаПодземный город Деринкую, каньон Ихлара, озеро Нар, долина Голубей, центр оникса
4 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет€500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Каппадокию и обратно
  • Ужины
  • Полёт на шаре - €100-300
Место начала и завершения?
Каппадокия, аэропорт Невшехир или Кайсери, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя
Галя — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 620 туристов
Я люблю Турцию и Кыргызстан и хочу показать вам эти страны своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Г
Это был наш первый опыт с этим сервисом, и поначалу мы немного переживали. Но всё прошло замечательно: организатор постоянно поддерживала контакт, что позволило полностью расслабиться и насладиться отдыхом в красивой
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части Турции. Отель и экскурсии оставили приятные впечатления, трансфер был организован без проблем. Особенно запомнились места, которые Гульнар рекомендовала посетить в свободное время. К тому же нам повезло увидеть воздушные шары, которые пролетали совсем рядом с террасой отеля 🎈

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Р
Трансфер сработал как часы, экскурсии проводил опытный гид, а перекусы были запланированы в необычных локациях. Всё было продумано до мелочей. Хороший тур.
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К
Хочу поблагодарить за незабываемое путешествие по Каппадокии! Вся программа настолько продумана, что можно смело путешествовать и ни о чём не переживать. В специальном чате подробно расписаны ежедневные планы, трансферы и советы по интересным местам.
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Н
В рамках этого путешествия удалось побывать во всех главных и популярных точках региона.
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Х
Поездка в Каппадокию прошла замечательно. Все было продумано до мелочей: удобный транспорт, насыщенные экскурсии и вкусный обед — без лишней суеты и спешки. Пейзажи захватывали дух, а гид давал полезную и увлекательную информацию. Очень довольна, могу порекомендовать этот маршрут! 🌄
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Тур входит в следующие категории Каппадокии

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