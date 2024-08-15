4 дня
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и устроить профессиональную фотосессию
Начало: Гёреме, время зависит от ваших рейсов
24 авг в 16:00
31 авг в 16:00
83 000₽ за человека
3 дня
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
$490 за человека
5 дней
Три части Каппадокии: центральная, южная и восточная
Полюбоваться причудливым ландшафтом и посетить древние монастыри и города
Начало: Аэропорты Невшехира или Кайсери, также возможно пр...
25 сен в 10:00
19 окт в 10:00
€550 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена15 августа 2024Георгий - очень знающий и компетентный гид. Он дружелюбный и очень любезный. У нас был собственный частный тур, и на
- ЕЕкатерина26 июня 2023Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии
- ООлеся8 июня 2023Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в
- ММарина7 июня 2023Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На праздники»
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Сколько стоит тур в Каппадокии в августе 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 490 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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