В апреле – туры в Каппадокии

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Каппадокии, цены от $540. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
На машине
3 отзыва
3 дня
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$540 за человека
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
На машине
4 дня
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
Сделать горшок из глины, попробовать аутентичные блюда и вина и сфотографироваться в турецкой одежде
Начало: Аэропорт Кайсери/Невшехир, по времени вашего рейса
5 апр в 10:00
760 за человека
Невероятная Каппадокия
Пешая
На велосипеде
6 дней
Невероятная Каппадокия
Восхититься волшебными пейзажей, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет...
4 апр в 08:00
17 мая в 08:00
$830 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    12 ноября 2024
    3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
    Хотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массой вопросов, и на все
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    очень оперативно получил ответы. Скорость с которой Лейла отвечает вообще поразила, в любое время ответа приходилось ждать не больше 3-5 минут. Долго согласовывали с ней отель, Лейла предложила несколько вариантов, и на основании моих комментариев в результате забронировала нам шикарный номер в "пещерном" отеле. В Каппадокии мы провели три прекрасных дня, полетали на шарах, покатались на квадроциклах. В итоге мы получили максимум удовольствия и воспользовались практически всеми рекомендациями Лейлы и ее команды, которая занималась всеми вопросами "на месте". Все было на высшем уровне.

    Хотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массойХотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массойХотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массойХотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массойХотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массой
  • А
    Алена
    15 августа 2024
    3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
    Георгий - очень знающий и компетентный гид. Он дружелюбный и очень любезный. У нас был собственный частный тур, и на
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    второй день мы изменили маршрут, чтобы угодить моему 6-летнему сыну. Мой сын говорит только по-английски, а другой взрослый говорит только по-русски. Джордж свободно говорит на обоих языках, кроме турецкого.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «В апреле»

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Сколько стоит тур в Каппадокии в декабре 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 540 до 830. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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