3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$540 за человека
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам
Начало: Аэропорты Каппадокии до 18:00
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
59 000 ₽ за человека
Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии
Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос
Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договор...
1 ноя в 10:00
10 апр в 10:00
€720 за человека
