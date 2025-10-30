Для иностранцев – экскурсии в Каше

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Каше, цены от €53. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
На яхте
8 часов
18 отзывов
Групповая
Путешествие из Каша в Кекова - это шанс увидеть затонувший город и искупаться в кристально чистых водах Средиземного моря
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€53 за человека
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на яхте к загадочному Кекова. Насладитесь купанием в кристально чистых бухтах и вкусным обедом на борту
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€53 за человека
Частная яхта в Каше
На яхте
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Насладитесь трёхчасовой морской прогулкой на комфортабельной яхте в Каше. Плавание по живописным бухтам, купание и отдых под солнцем ждут вас
Начало: У центрального порта в Каше
Завтра в 10:00
9 апр в 17:30
€400 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Корабль в отличном состоянии (в отличие от многих других маленьких суденышек, стоящих рядом на причале), команда расторопна и профессиональна -
    читать дальше

    каждый знает, что делать и занят своим делом.
    Затопленный город Кекова впечатления не произвел, к тому же на его посещение было отведено немного времени, так как сзади подпирали другие туристические кораблики.
    Обед был вкусный и сытный. Мы брали рыбу - приготовлена мастерски.
    Античная крепость на острове Симена - подниматься туда можно только если очень хочется сделать 5-6 фото с красивыми видами, при этом нужно заплатить по 200 лир с человека за входной билет.
    Поездка в целом понравилась, но нам показалась несколько затянутой. Можно было бы не заходить а пару бухт для стоянки и купания, это сократило бы время, сделало экскурсию более насыщенной и дешевой.

    Корабль в отличном состоянии (в отличие от многих других маленьких суденышек, стоящих рядом на причале), командаКорабль в отличном состоянии (в отличие от многих других маленьких суденышек, стоящих рядом на причале), командаКорабль в отличном состоянии (в отличие от многих других маленьких суденышек, стоящих рядом на причале), командаКорабль в отличном состоянии (в отличие от многих других маленьких суденышек, стоящих рядом на причале), командаКорабль в отличном состоянии (в отличие от многих других маленьких суденышек, стоящих рядом на причале), командаКорабль в отличном состоянии (в отличие от многих других маленьких суденышек, стоящих рядом на причале), командаКорабль в отличном состоянии (в отличие от многих других маленьких суденышек, стоящих рядом на причале), команда
  • Н
    Наталья
    24 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Отличная прогулка по морю на целый день! Все организовано на высшем уровне. Очень вкусный сытный обед, рыба просто таяла во
    читать дальше

    рту! Четкий тайминг, все успели посмотреть. Купались в самых красивых бухтах, и в подарок от капитана просто сногсшибательные съёмки с коптера.

  • E
    Eva
    21 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Посетили сегодня морскую прогулку с Капитаном Эргюном, остались всем довольны. Вся команда гостеприимная, отзывчивая. Вкусно накормили, чаем напоили, всё показали
    читать дальше

    и рассказали. Всем в обязательном порядке к посещению! Удобные способы оплаты, принимают в любой валюте, офис находится в самом центре Каша, там тоже работают милые и отзывчивые девушки. За время морской проулки посмотрели все красоты города, искупались в трех разных местах с бирюзовой водой и красивейшими видами. Помимо обеда, включенного в стоимость экскурсии на борту имеется разнообразная барная карта с вкусными коктейлями.

    Посетили сегодня морскую прогулку с Капитаном Эргюном, остались всем довольны. Вся команда гостеприимная, отзывчивая. Вкусно накормилиПосетили сегодня морскую прогулку с Капитаном Эргюном, остались всем довольны. Вся команда гостеприимная, отзывчивая. Вкусно накормилиПосетили сегодня морскую прогулку с Капитаном Эргюном, остались всем довольны. Вся команда гостеприимная, отзывчивая. Вкусно накормилиПосетили сегодня морскую прогулку с Капитаном Эргюном, остались всем довольны. Вся команда гостеприимная, отзывчивая. Вкусно накормилиПосетили сегодня морскую прогулку с Капитаном Эргюном, остались всем довольны. Вся команда гостеприимная, отзывчивая. Вкусно накормили
  • В
    Виктория
    19 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Поездка прошла отлично! Одни позитивные эмоции) Команда работает быстро, персонал внимательный. Места красивые, времени везде достаточно.
    читать дальше

    Кормили дыней и поили чаем. На корабле есть душ и кабина для переодевания. Очень удобно. Спасибо команде и капитану за классную экскурсию!

    Поездка прошла отлично! Одни позитивные эмоции) Команда работает быстро, персонал внимательный. Места красивые, времени везде достаточноПоездка прошла отлично! Одни позитивные эмоции) Команда работает быстро, персонал внимательный. Места красивые, времени везде достаточноПоездка прошла отлично! Одни позитивные эмоции) Команда работает быстро, персонал внимательный. Места красивые, времени везде достаточноПоездка прошла отлично! Одни позитивные эмоции) Команда работает быстро, персонал внимательный. Места красивые, времени везде достаточноПоездка прошла отлично! Одни позитивные эмоции) Команда работает быстро, персонал внимательный. Места красивые, времени везде достаточно
  • A
    ALEKSEI
    12 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Хорошая, просторная яхта, исполнительный и вежливый персонал. Сидишь себе, смотришь вокруг, ешь, пьешь. Основная активность - это, конечно, купание в различных бухтах, что может подойти не всем. Экскурсия в крепость - её тоже лёгкой прогулкой не назовешь. Короче, понравилось.
    Хорошая, просторная яхта, исполнительный и вежливый персонал. Сидишь себе, смотришь вокруг, ешь, пьешь. Основная активность -Хорошая, просторная яхта, исполнительный и вежливый персонал. Сидишь себе, смотришь вокруг, ешь, пьешь. Основная активность -Хорошая, просторная яхта, исполнительный и вежливый персонал. Сидишь себе, смотришь вокруг, ешь, пьешь. Основная активность -
  • P
    Pavel
    7 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Отличная прогулка, спасибо организаторам. Всем рекомендую.
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Отличная экскурсия с очень красивыми локациями, места для купания в прекрасных бухтах с прозрачной водой. Обед вкусный, есть бар со
    читать дальше

    всем необходимым и отличным турецким кофе. Выбрали места на верхней палубе на лежаках, путешествие получилось очень комфортным и запоминающимся, 8 часов пролетели незаметно

  • А
    Алена
    29 августа 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Очень интересная экскурсия, не смотря на то что я плохо знаю английский, мне и моему ребенку было достаточно впечатлений. Очень
    читать дальше

    красивые локации с невероятного цвета водой и пейзажами. В дополнение кто хочет капитан снимает на дрон и это очень красиво. Также хочу отметить огромные порции на обед, я не смогла съесть и половину. На выбор курица или рыба, а также салат, гарнир булгур очень вкусный и макароны. Команда капитана работает слаженно, на баре делают вкусные напитки с красивой подачей (эстеты поймут). Отдельное спасибо капитану за мою личную экскурсию в подводную пещеру🫶 это было невероятное впечатление. Мы много плавали с масками, прыгали с борта и с носа корабля в море цвета аквамарин. Я искренне рекомендую Вам данную экскурсию.

    Очень интересная экскурсия, не смотря на то что я плохо знаю английский, мне и моему ребенкуОчень интересная экскурсия, не смотря на то что я плохо знаю английский, мне и моему ребенкуОчень интересная экскурсия, не смотря на то что я плохо знаю английский, мне и моему ребенкуОчень интересная экскурсия, не смотря на то что я плохо знаю английский, мне и моему ребенкуОчень интересная экскурсия, не смотря на то что я плохо знаю английский, мне и моему ребенкуОчень интересная экскурсия, не смотря на то что я плохо знаю английский, мне и моему ребенкуОчень интересная экскурсия, не смотря на то что я плохо знаю английский, мне и моему ребенку
  • О
    Ольга
    20 августа 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Очень понравилось путешествие и работа всей команды! Все четко, слажено, очень чисто на корабле и комфортно, вкуснейший обед, а еще
    арбуз и чай!

    арбуз и чай!
    Ну, и сама прогулка стала самым ярким впечатлением за все пребывание в Каше! Столько прекрасных бухт, красивейшее морское дно, снорклинг, древности!!! Рекомендую морскую прогулку и обязательно с командой капитана Эргуна!

  • P
    Polina
    14 августа 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Все все было отлично! Все пунктуально, очень насыщенная программа, кормили нас даже лучше, чем мы ожидали. Огромная порция обеда, позже
    читать дальше

    предложили арбуз и чай. Накупались просто до посинения, видели много разных прикольных рыб! Для нас главное в этой поездке был именно снорклинг. Отдельно хочу отметить обалденное козье мороженное на часовой остановке. Не пошли в крепость и просто наслаждались этим мороженым 😍

    Немного оставило осадок то, что нас (меня и моего парня) несколько раз пытались пересадить, чтобы за нашим столом полностью уместилась одна компания из двух семей. Но мы пришли специально заранее, и заняли места у окна, это нам было принципиально. Однако нас навязчиво несколько раз пытались пересадить.

    Звезду за это не снимаю, так как все остальное было по высшему разряду.

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день;
  2. На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе;
  3. Частная яхта в Каше.
Какие места ещё посмотреть в Каше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Кашу в апреле 2026
Сейчас в Каше в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 400. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2026 год для иностранцев, 20 ⭐ отзывов, цены от €53. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь