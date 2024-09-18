Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Индивидуальный трансфер в Каш из аэропорта Антальи с комфортом и безопасностью. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
Путешествие по Ликийской тропе и греческому городку в Каше откроет тайны древних цивилизаций и удивит живописными видами
Начало: Каш Марина
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana18 сентября 2024Все прошло максимально комфортно. Рекомендую
- SSvetlana18 сентября 2024Спасибо. Брали поездку туда-обратно из Белека в Каш, Поездка прошла максимально комфортно. Вежливые, пунктуальные водители.
- ЕЕвгений23 мая 2024Спасибо. Отлично организовано.
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Кашу в мае 2025
Сейчас в Каше в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 299. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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