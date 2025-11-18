Мои заказы

Частная яхта в Каше

Насладитесь трёхчасовой морской прогулкой на комфортабельной яхте в Каше. Плавание по живописным бухтам, купание и отдых под солнцем ждут вас
Морская прогулка на частной яхте в Каше - это уникальная возможность расслабиться и насладиться красотой природы.

В течение трёх часов гости смогут плавать по живописным бухтам, купаться в кристально чистой воде
читать дальше

и загорать на борту комфортабельной яхты. На борту предусмотрены все удобства: тент от солнца, туалет, душ и спасательные жилеты. Для любителей истории и интересных фактов доступен аудиогид. Возьмите с собой купальник, полотенце и крем от солнца, чтобы сделать отдых максимально комфортным

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Плавание по живописным бухтам
  • 🛥️ Комфортабельная яхта с удобствами
  • 🎧 Аудиогид с интересными фактами
  • ☀️ Возможность загорать и купаться
  • 👨‍✈️ Опытный капитан на борту
Частная яхта в Каше© Георгий
Частная яхта в Каше© Георгий
Частная яхта в Каше© Георгий

Что можно увидеть

  • Живописные бухты

Описание водной прогулки

Организационные детали

  • Плавание проходит на лицензированной морской яхте. На борту есть тент от солнца, туалет, душ, спасательные жилеты.
  • Возьмите с собой: купальник или плавки, полотенце, крем от солнца, напитки и снеки (по желанию).
  • С вами будет капитан из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального порта в Каше
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Каше
Провели экскурсии для 253 туристов
Всем привет! Мы творческая команда из Петербурга, говорим по-русски и увлечены фотографией и кино. Наши экскурсии похожи на маленькие фильмы, где каждый маршрут становится ярким приключением с контрастами эмоций —
читать дальше

от вау-эффекта до уютного спокойствия. Дмитрий создаёт атмосферу и объединяет людей, Роман оживляет историю в рассказах и кадрах, а Мустафа знакомит с настоящей Турцией через тёплые беседы. Наш подход — искренность, культура и личное общение.

Входит в следующие категории Каша

Похожие экскурсии из Каша

Живописные уголки Каша
На машине
8 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
18 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
€79 за человека
Каш: закат на пяти островах
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 16:30
19 ноя в 16:30
22 ноя в 16:30
€29 за человека
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Индивидуальный трансфер в Каш из аэропорта Антальи с комфортом и безопасностью. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 04:30
18 ноя в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каше. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каше