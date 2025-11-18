Морская прогулка на частной яхте в Каше - это уникальная возможность расслабиться и насладиться красотой природы.
В течение трёх часов гости смогут плавать по живописным бухтам, купаться в кристально чистой воде
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Плавание по живописным бухтам
- 🛥️ Комфортабельная яхта с удобствами
- 🎧 Аудиогид с интересными фактами
- ☀️ Возможность загорать и купаться
- 👨✈️ Опытный капитан на борту
Что можно увидеть
- Живописные бухты
Описание водной прогулки
Организационные детали
- Плавание проходит на лицензированной морской яхте. На борту есть тент от солнца, туалет, душ, спасательные жилеты.
- Возьмите с собой: купальник или плавки, полотенце, крем от солнца, напитки и снеки (по желанию).
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального порта в Каше
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Каше
Провели экскурсии для 253 туристов
Всем привет! Мы творческая команда из Петербурга, говорим по-русски и увлечены фотографией и кино. Наши экскурсии похожи на маленькие фильмы, где каждый маршрут становится ярким приключением с контрастами эмоций —
