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Экскурсии в Каше

Найдено 11 экскурсий в Каше, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Каш: закат на пяти островах
На катере
2 часа
9 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
12 авг в 18:00
€45 за человека
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день с обедом на борту
8 часов
24 отзыва
Групповая
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день с обедом на борту
Увидеть руины древнего города, поплавать в живописных бухтах и отдохнуть на комфортабельном корабле
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
€60 за человека
Частная яхта в Каше
На яхте
Круизы
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Частная яхта в Каше
Насладитесь трёхчасовой морской прогулкой на комфортабельной яхте в Каше. Плавание по живописным бухтам, купание и отдых под солнцем ждут вас
Начало: У центрального порта в Каше
Завтра в 10:00
10 авг в 17:30
от €400 за всё до 12 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш или обратно
На машине
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш или обратно
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 08:30
10 авг в 00:30
от €170 за всё до 10 чел.
Живописные уголки Каша
На машине
8 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
€120 за человека
Каш и Калкан: атмосфера и секреты турецкой Ривьеры
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш и Калкан: атмосфера и секреты турецкой Ривьеры
Почувствовать греческий шарм, увидеть секретные уголки и отдохнуть на пляже
Начало: У базарной площади
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €335 за всё до 4 чел.
Магия Каша: места силы и тайные гробницы
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Каша: места силы и тайные гробницы
Почувствовать и «прочитать» Каш через впечатления и ощущения
Завтра в 17:30
10 авг в 17:30
от €219 за всё до 4 чел.
На каяках - к черепахам
Прогулки на каяках
4 часа
1 отзыв
Групповая
до 14 чел.
На каяках - к черепахам
Отправиться из Каша в живописную речную бухту и познакомиться с её обитателями
Начало: В центре Каша
Расписание: в субботу в 09:30
15 авг в 09:30
22 авг в 09:30
€85 за человека
Из Каша: экспедиция в затерянный город Феллос
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каша: экспедиция в затерянный город Феллос
Хайкинг по горным тропам к таинственному древнему городу
Начало: по договорённости
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €219 за всё до 3 чел.
Между прошлым и настоящим: из Каша в Калкан и Летун
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Между прошлым и настоящим: из Каша в Калкан и Летун
Прикоснуться к мистической энергии античных руин, посетим набережную и отдохнуть в уютном кафе
Начало: У базарной площади
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €355 за всё до 4 чел.
Бирюзовое побережье Турции: Калкан, Капуташ и Каш за один день
Мини-группа
до 5 чел.
Бирюзовое побережье Турции: Калкан, Капуташ и Каш за один день
Индивидуальный тур на авто (стоимость за весь автомобиль). Один день - и Средиземноморье становится совсем другим
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от 28 936 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Диана
Частная яхта в Каше
Восторг! Очень красивое побережье, отличная яхта и душевная команда. Все было отлично, безопасно и комфортно. Получили огромное удовольствие. Спасибо🫶🏼
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Алена
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день с обедом на борту
В июле 2026 года мы с сыном путешествовали на корабле Гуркан, что оставило массу классных эмоций. Мы посетили уникальные бухты
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с изумрудной водой, много купались, наблюдали за рыбами на глубинах морских впадин, увидели затонувший город и узнали историю о нем. посетили город Кекова и город остров на кораблике было прекрасное обслуживание, вкусный обед, чай и арбуз, все вкусно и понравилось все. В процессе прогулки мы наблюдали завораживающие виды, лежа в шезлонге и это оч расслабляет и радует.
Эта прогулка оставила яркое впечатление. Благодарю капитана за эту шикарную прогулку.

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Тарасова
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день с обедом на борту
Были на экскурсии в июле. Очень понравилось, делали 5 остановок, в 4 из которых плавали и одна пешая. Вода была
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очень чистой и очень теплой. Обед был очень вкусный и сытный, порция очень большая, также потом принесли арбуз и чай 😋 Отдельно стоит отметить команду: работа очень слаженная и профессиональная. Лодка новая и очень чистая, также есть душ прямо на палубе, чтобы смыть соленую воду Мы остались очень довольны и всем рекомендуем!

Были на экскурсии в июле. Очень понравилось, делали 5 остановок, в 4 из которых плавали и
Были на экскурсии в июле. Очень понравилось, делали 5 остановок, в 4 из которых плавали и
Были на экскурсии в июле. Очень понравилось, делали 5 остановок, в 4 из которых плавали и
Были на экскурсии в июле. Очень понравилось, делали 5 остановок, в 4 из которых плавали и+3
Были на экскурсии в июле. Очень понравилось, делали 5 остановок, в 4 из которых плавали и
Были на экскурсии в июле. Очень понравилось, делали 5 остановок, в 4 из которых плавали и
Были на экскурсии в июле. Очень понравилось, делали 5 остановок, в 4 из которых плавали и
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Марина
Каш: закат на пяти островах
все прошло замечательно! красивый закат, красивое море и город 😍 спасибо команде за комфортную поездку и организацию!
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Д
Магия Каша: места силы и тайные гробницы
волшебство, помноженное на любовь и глубокие знания о жизни города! идеально для тех, кто не выбирает монотонные однообразные экскурсии, а хочет погрузиться в суть места
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П
Живописные уголки Каша
После поездки остались исключительно положительные впечатления!
Побывали во всех заявленных локациях. Каждое место по своему необычное и красивое.
На каждой остановке было
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достаточно времени, чтобы спокойно всё посмотреть и насладиться атмосферой.
Огромное спасибо хочется сказать Мустафе за наше путешествие. С ним было комфортно, безопасно и весело. Благодаря ему поездка оставила только самые приятные воспоминания!

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Татьяна
Магия Каша: места силы и тайные гробницы
На круизного лайнере 15 июля 2026 года мы прибыли в Каш.
На берегу мы встретились с Мариной и пошли гулять и
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слушать интересную информацию о небольшом,но очень уютном и красивом Каше.
Марина очень увлекательно и познавательно провела нам экскурсию по городу и провела по магическим местам Каша - гробницам, посетили амфитеатр.
Приятным бонусом были чудесные фотографии, сделанные Мариной (она великолепный видеограф) в шикарных локация города и набережной.
После окончания экскурсии Марина проводила нас на клубный пляж, где мы купались в кристально чистой воде бирюзового цвета!
Спасибо Огромное за чудесно проведенное время!!!

На круизного лайнере 15 июля 2026 года мы прибыли в Каш.
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Д
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день с обедом на борту
Все замечательно! Отличный маршрут, живописные места В первом месте капитану не понравилась вода, поэтому он нас отвез в другое не
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менее красивое место, где мы с удовольствием поплавали среди останков древнего города Еда было очень вкусная и разнообразная, порция большая Рекомендую!

Все замечательно! Отличный маршрут, живописные места В первом месте капитану не понравилась вода, поэтому он нас
Все замечательно! Отличный маршрут, живописные места В первом месте капитану не понравилась вода, поэтому он нас
Все замечательно! Отличный маршрут, живописные места В первом месте капитану не понравилась вода, поэтому он нас
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Марина
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш или обратно
все прошло замечательно! быстро, с комфортом, спасибо большое организаторам и водителю!
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Елена
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш или обратно
Заказывали трансфер из гостиницы г. Каш до аэропорта Антальи. Водитель приехал вовремя, помог с багажом. Во время догори была предложена
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вода, за что огромное спасибо! Доехали без проблем, достаточно быстро. Спасибо водителю! Данную услугу рекомендую. Хороший сервис, комфортный автомобиль! Заказчик всегда на связи. Все прошло отлично!

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Всего 63 отзыва в Каше

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Ответы на вопросы от путешественников по Кашу

Самые популярные экскурсии в Каше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11:
  1. Каш: закат на пяти островах;
  2. Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день с обедом на борту;
  3. Частная яхта в Каше;
  4. Трансфер из аэропорта Антальи в Каш или обратно;
  5. Живописные уголки Каша.
Сколько стоит экскурсия по Кашу в августе 2026
Сейчас в Каше можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 28 936. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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