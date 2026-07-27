Групповая
до 20 чел.
Лучший выборКаш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
12 авг в 18:00
€45 за человека
Групповая
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день с обедом на борту
Увидеть руины древнего города, поплавать в живописных бухтах и отдохнуть на комфортабельном корабле
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
€60 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Частная яхта в Каше
Насладитесь трёхчасовой морской прогулкой на комфортабельной яхте в Каше. Плавание по живописным бухтам, купание и отдых под солнцем ждут вас
Начало: У центрального порта в Каше
Завтра в 10:00
10 авг в 17:30
от €400 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш или обратно
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 08:30
10 авг в 00:30
от €170 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш и Калкан: атмосфера и секреты турецкой Ривьеры
Почувствовать греческий шарм, увидеть секретные уголки и отдохнуть на пляже
Начало: У базарной площади
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Каша: места силы и тайные гробницы
Почувствовать и «прочитать» Каш через впечатления и ощущения
Завтра в 17:30
10 авг в 17:30
от €219 за всё до 4 чел.
Групповая
до 14 чел.
На каяках - к черепахам
Отправиться из Каша в живописную речную бухту и познакомиться с её обитателями
Начало: В центре Каша
Расписание: в субботу в 09:30
15 авг в 09:30
22 авг в 09:30
€85 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каша: экспедиция в затерянный город Феллос
Хайкинг по горным тропам к таинственному древнему городу
Начало: по договорённости
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €219 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Между прошлым и настоящим: из Каша в Калкан и Летун
Прикоснуться к мистической энергии античных руин, посетим набережную и отдохнуть в уютном кафе
Начало: У базарной площади
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €355 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Бирюзовое побережье Турции: Калкан, Капуташ и Каш за один день
Индивидуальный тур на авто (стоимость за весь автомобиль). Один день - и Средиземноморье становится совсем другим
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от 28 936 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Восторг! Очень красивое побережье, отличная яхта и душевная команда. Все было отлично, безопасно и комфортно. Получили огромное удовольствие. Спасибо🫶🏼
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В июле 2026 года мы с сыном путешествовали на корабле Гуркан, что оставило массу классных эмоций. Мы посетили уникальные бухты
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Были на экскурсии в июле. Очень понравилось, делали 5 остановок, в 4 из которых плавали и одна пешая. Вода была
+3
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все прошло замечательно! красивый закат, красивое море и город 😍 спасибо команде за комфортную поездку и организацию!
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Д
волшебство, помноженное на любовь и глубокие знания о жизни города! идеально для тех, кто не выбирает монотонные однообразные экскурсии, а хочет погрузиться в суть места
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П
После поездки остались исключительно положительные впечатления!
Побывали во всех заявленных локациях. Каждое место по своему необычное и красивое.
На каждой остановке было
Побывали во всех заявленных локациях. Каждое место по своему необычное и красивое.
На каждой остановке было
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На круизного лайнере 15 июля 2026 года мы прибыли в Каш.
На берегу мы встретились с Мариной и пошли гулять и
На берегу мы встретились с Мариной и пошли гулять и
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Д
Все замечательно! Отличный маршрут, живописные места В первом месте капитану не понравилась вода, поэтому он нас отвез в другое не
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все прошло замечательно! быстро, с комфортом, спасибо большое организаторам и водителю!
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Заказывали трансфер из гостиницы г. Каш до аэропорта Антальи. Водитель приехал вовремя, помог с багажом. Во время догори была предложена
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Всего 63 отзыва в Каше
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Ответы на вопросы от путешественников по Кашу
Самые популярные экскурсии в Каше
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Сколько стоит экскурсия по Кашу в августе 2026
Сейчас в Каше можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 28 936. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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