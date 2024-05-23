читать дальше душ для ополаскивания, маска с трубкой для ныряния. Капитан очень общительный, приятно было коммуницировать. Обед хороший, экипаж также угощал дыней и чаем. Спасибо за мероприятие!

Очень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе