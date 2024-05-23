Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 19:30
10 июня в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Посмотреть на руины загадочного острова и побывать в живописных бухтах
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за человека
Групповая
8 часов
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Увидеть затонувший город, поплавать с маской и пообедать на корабле (в группе)
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 мая 2024Спасибо. Отлично организовано.
- ДДарий6 мая 2024Трансфер прошёл великолепно, помогли с багажом, водитель - любезный и предусмотрительный человек, поделился wi-fi, что было весьма полезно, минивэн очень комфортабельный + предложили воду. Максимально рекомендую всем, кто едет в Каш!
- ММария26 октября 2023Очень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кашу в июне 2024
Сейчас в Каше в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2024 год по теме «Можно с детьми», 3 ⭐ отзыва, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август