Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
«Это часть архипелага Додеканес и лучшее место с видом на закат»
Расписание: в среду и субботу в 18:00
13 авг в 18:00
16 авг в 18:00
€29 за человека
Музыка и закат на воде
Насладитесь джазом на палубе, купаясь в лучах заката Средиземного моря. Прогулка на галете с живой музыкой - это уникальный опыт для каждого
Начало: В Центральном порту Каша
«Здесь мы на 30–40 минут бросим якорь, чтобы искупаться и встретить начало вечера под первые звуки саксофона»
Расписание: в воскресенье в 18:00
17 авг в 18:00
24 авг в 18:00
€40 за человека
Закат в Каше: фортепиано, коктейли и море
Унесённые ветром - вечер на корабле, который вы не забудете
Начало: В порту Каша
«Вы отправитесь в бухту Лимонази, где сможете искупаться и поймать первые отблески вечернего солнца»
Расписание: в пятницу в 18:00
15 авг в 18:00
22 авг в 18:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 августа 2025Это был нереальный кайф. Народу совсем мало,лёгкая приятная музыка. С собой можно любую еду и напитки. А места - просто потрясающие. Было ощущение абсолютного счастья. Однозначно рекомендую.
- ААнастасия28 июля 2025Прекрасная поезда для всей семьи. 2 часа пролетели незаметно! отличный кораблик с оборудованными мягкими "кроватями" на всех палубах (застелены махровыми
- ААлиса24 июля 2025Нам ужасно понравилось! Вечер прошел идеально, наделали красивых фотографий, накупались, проводили солнышко, сама яхта супер комфортная, людей было немного, что тоже повлияло на впечатление от прогулки!
- ЕЕкатерина20 июля 2025Очень атмосферная прогулка на закате под джаз, на борту есть бар, где можно взять себе напитки, организаторы большие молодцы, были на связи по всем вопросам. Большое спасибо, рекомендую ☺️
- ММарина19 июня 2025Прекрасная, атмосферная поездка навстречу солнечному закату. Возможность покупаться в ласковом вечернем море и просто прекрасное времяпровождение с родными и близкими! Рекомендуем всем! Ребятам организаторам наша сердечная благодарность!
- ВВиктория29 мая 2025Легкая, непротяженная и непринужденная экскурсия! Идем вдоль берега, любуемся чистейшим морем и скалами, потом останавливаемся для купания (по желанию) в
