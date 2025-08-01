Мои заказы

Вечерние экскурсии Каша

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Каше, цены от €29. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Каш: закат на пяти островах
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
«Это часть архипелага Додеканес и лучшее место с видом на закат»
Расписание: в среду и субботу в 18:00
13 авг в 18:00
16 авг в 18:00
€29 за человека
Джазовый кораблик
2.5 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Музыка и закат на воде
Насладитесь джазом на палубе, купаясь в лучах заката Средиземного моря. Прогулка на галете с живой музыкой - это уникальный опыт для каждого
Начало: В Центральном порту Каша
«Здесь мы на 30–40 минут бросим якорь, чтобы искупаться и встретить начало вечера под первые звуки саксофона»
Расписание: в воскресенье в 18:00
17 авг в 18:00
24 авг в 18:00
€40 за человека
Закат в Каше: фортепиано, коктейли и море
2 часа
Водная прогулка
Унесённые ветром - вечер на корабле, который вы не забудете
Начало: В порту Каша
«Вы отправитесь в бухту Лимонази, где сможете искупаться и поймать первые отблески вечернего солнца»
Расписание: в пятницу в 18:00
15 авг в 18:00
22 авг в 18:00
€70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 августа 2025
    Каш: закат на пяти островах
    Это был нереальный кайф. Народу совсем мало,лёгкая приятная музыка. С собой можно любую еду и напитки. А места - просто потрясающие. Было ощущение абсолютного счастья. Однозначно рекомендую.
  • А
    Анастасия
    28 июля 2025
    Каш: закат на пяти островах
    Прекрасная поезда для всей семьи. 2 часа пролетели незаметно! отличный кораблик с оборудованными мягкими "кроватями" на всех палубах (застелены махровыми
    простынями), все чисто и аккуратно. Туристов действительно было немного, чел 20, поэтому прогулка была комфортной. Не смотря на волнующееся море, капитан отлично вел судно, нас недолго покачало на волнах, потом мы зашли в тихую бухту, купались в кристально чистой воде. После поплыли смотреть закат. Очень красиво, душевно и атмосферно. Дочки были в восторге. С собой можно взять еду, напитки, красивую одежду для фотосессии на закате. На нижней палубе есть столики. На корабле есть душ с пресной водой, с/у и переодевалка.

  • А
    Алиса
    24 июля 2025
    Каш: закат на пяти островах
    Нам ужасно понравилось! Вечер прошел идеально, наделали красивых фотографий, накупались, проводили солнышко, сама яхта супер комфортная, людей было немного, что тоже повлияло на впечатление от прогулки!
  • Е
    Екатерина
    20 июля 2025
    Джазовый кораблик
    Очень атмосферная прогулка на закате под джаз, на борту есть бар, где можно взять себе напитки, организаторы большие молодцы, были на связи по всем вопросам. Большое спасибо, рекомендую ☺️
  • М
    Марина
    19 июня 2025
    Каш: закат на пяти островах
    Прекрасная, атмосферная поездка навстречу солнечному закату. Возможность покупаться в ласковом вечернем море и просто прекрасное времяпровождение с родными и близкими! Рекомендуем всем! Ребятам организаторам наша сердечная благодарность!
    Прекрасная, атмосферная поездка навстречу солнечному закату. Возможность покупаться в ласковом вечернем море и просто прекрасное времяпровождение
  • В
    Виктория
    29 мая 2025
    Каш: закат на пяти островах
    Легкая, непротяженная и непринужденная экскурсия! Идем вдоль берега, любуемся чистейшим морем и скалами, потом останавливаемся для купания (по желанию) в
    прозрачных водах и дальше кораблик занимает в море удобную локацию для наблюдения за закатом👍 в баре можно купить воду, вино, кофе.

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каш: закат на пяти островах
  2. Джазовый кораблик
  3. Закат в Каше: фортепиано, коктейли и море
Сколько стоит экскурсия по Кашу в августе 2025
Сейчас в Каше в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 70. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2025 год по теме «Вечерние», 6 ⭐ отзывов, цены от €29. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь