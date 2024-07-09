8 часов
Водная прогулка
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Увидеть затонувший город, поплавать с маской и пообедать на корабле (в группе)
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
19 июля в 09:30
€50 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 00:30
19 июля в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
3 часа
Водная прогулка
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Посмотреть на руины загадочного острова и побывать в живописных бухтах
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 июля в 10:00
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 июля 2024Добрый вечер! Первое что скажу- это слаженная работа поддержи (Анна, моя Вам благодарность!) и капитана Ergunа; отличная работа команды капитана,
- ЕЕвгений23 мая 2024Спасибо. Отлично организовано.
- ДДарий6 мая 2024Трансфер прошёл великолепно, помогли с багажом, водитель - любезный и предусмотрительный человек, поделился wi-fi, что было весьма полезно, минивэн очень комфортабельный + предложили воду. Максимально рекомендую всем, кто едет в Каш!
- ММария26 октября 2023Очень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «На выходные»
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