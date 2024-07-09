Экскурсии выходного дня в Каше

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Каше, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
1 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Увидеть затонувший город, поплавать с маской и пообедать на корабле (в группе)
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
19 июля в 09:30
50 за человека
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
На машине
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 00:30
19 июля в 00:30
200 за всё до 10 чел.
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте
1 отзыв
3 часа
Водная прогулка
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Посмотреть на руины загадочного острова и побывать в живописных бухтах
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 июля в 10:00
130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Добрый вечер! Первое что скажу- это слаженная работа поддержи (Анна, моя Вам благодарность!) и капитана Ergunа; отличная работа команды капитана,
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    и что не может не оставить без внимания - чистота на корабле. Прогулка прошла, к сожалению, очень быстро, мы бы ещё насладились прекрасными водами Средиземного моря:). Огромная благодарность за чудесный день!!!!

  • Е
    Евгений
    23 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
    Спасибо. Отлично организовано.
  • Д
    Дарий
    6 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
    Трансфер прошёл великолепно, помогли с багажом, водитель - любезный и предусмотрительный человек, поделился wi-fi, что было весьма полезно, минивэн очень комфортабельный + предложили воду. Максимально рекомендую всем, кто едет в Каш!
  • М
    Мария
    26 октября 2023
    На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
    Очень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе
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    душ для ополаскивания, маска с трубкой для ныряния. Капитан очень общительный, приятно было коммуницировать. Обед хороший, экипаж также угощал дыней и чаем. Спасибо за мероприятие!

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Кашу в июле 2024
Сейчас в Каше в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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