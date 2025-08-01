Вас ждет увлекательная водная прогулка по живописным местам Каша.
Опытный капитан проведет вас по маршруту, где вы сможете искупаться в кристально чистой воде бухты Лиманази и увидеть ликийские гробницы.
Завершите день, наблюдая за закатом на архипелаге пяти островов, находящемся на границе Турции и Греции. Программа создана для тех, кто предпочитает тишину и уединение
Опытный капитан проведет вас по маршруту, где вы сможете искупаться в кристально чистой воде бухты Лиманази и увидеть ликийские гробницы.
Завершите день, наблюдая за закатом на архипелаге пяти островов, находящемся на границе Турции и Греции. Программа создана для тех, кто предпочитает тишину и уединение
6 причин купить эту прогулку
- 🌅 Уникальный закат на пяти островах
- 🚤 Опытный капитан на борту
- 🏊 Купание в бухте Лиманази
- 🏺 Ликийские гробницы в скалах
- 🛥️ Комфорт и безопасность на лодке
- 🌊 Спокойствие и уединение
Что можно увидеть
- Ликийские гробницы
- Архипелаг Додеканес
Описание водной прогулки
Поездка проходит на катере без экскурсовода: сопровождать вас будет опытный капитан. Он проведёт вас по живописному маршруту и позаботится о вашей безопасности. В программе:
- Бухта Лиманази с кристально чистой водой — самая красивая в Каше. Вы искупаетесь (40 мин) и посмотрите на ликийские гробницы в скалах
- Пять островов — пограничная зона между Турцией и Грецией. Это часть архипелага Додеканес и лучшее место с видом на закат
Организационные детали
- Мы плывём на большой турецкой галете с двумя палубами
- У капитана есть все необходимые лицензии на перевозку. На борту имеются спасательные жилеты, а также пресный душ, туалет и удобное место для переодевания
- С собой можно взять любые напитки и еду
- Мы не допускаем толпы на катере и большого количества людей — у нас всегда остаются свободные места
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды
в среду и субботу в 16:30
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Каша
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Каше
Провели экскурсии для 249 туристов
Всем привет! Мы творческая команда из Петербурга, говорим по-русски и увлечены фотографией и кино. Наши экскурсии похожи на маленькие фильмы, где каждый маршрут становится ярким приключением с контрастами эмоций —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
1 авг 2025
Это был нереальный кайф. Народу совсем мало,лёгкая приятная музыка. С собой можно любую еду и напитки. А места - просто потрясающие. Было ощущение абсолютного счастья. Однозначно рекомендую.
А
Анастасия
28 июл 2025
Прекрасная поезда для всей семьи. 2 часа пролетели незаметно! отличный кораблик с оборудованными мягкими "кроватями" на всех палубах (застелены махровыми простынями), все чисто и аккуратно. Туристов действительно было немного, чел
Алиса
24 июл 2025
Нам ужасно понравилось! Вечер прошел идеально, наделали красивых фотографий, накупались, проводили солнышко, сама яхта супер комфортная, людей было немного, что тоже повлияло на впечатление от прогулки!
Марина
19 июн 2025
Прекрасная, атмосферная поездка навстречу солнечному закату. Возможность покупаться в ласковом вечернем море и просто прекрасное времяпровождение с родными и близкими! Рекомендуем всем! Ребятам организаторам наша сердечная благодарность!
В
Виктория
29 мая 2025
Легкая, непротяженная и непринужденная экскурсия! Идем вдоль берега, любуемся чистейшим морем и скалами, потом останавливаемся для купания (по желанию) в прозрачных водах и дальше кораблик занимает в море удобную локацию для наблюдения за закатом👍 в баре можно купить воду, вино, кофе.
Входит в следующие категории Каша
Похожие экскурсии из Каша
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
€79 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Индивидуальный трансфер в Каш из аэропорта Антальи с комфортом и безопасностью. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю
Проведите незабываемый день на воде, наслаждаясь руинами Кековы и барбекю на борту. Возможность увидеть черепах и дельфинов добавит впечатлений
Начало: В центре города
Расписание: в пятницу в 09:30
14 ноя в 09:30
21 ноя в 09:30
€80 за человека