Каш. От Таврских гор до бирюзовых бухт

Этот тур для тех, кто подозревал
Описание тура

Этот тур для тех, кто подозревал, что Турция гораздо более глубокая страна, чем кажется из пластикового шезлонга. Многие рассматривают турецкое Средиземноморье исключительно, как направление пакетного отдыха. Мы же увидим совершенно другую Турцию - ту, что не разглядеть за декоративной мишурой пятизвёздочных отелей. В нашей версии это страна с непостижимой историей - родина богов Аполлона и Артемиды, царя Сарпедона и самого почитаемого христианского святого Николая Чудотворца. Это настоящий музей под открытым небом, где всё можно потрогать руками. И, наконец, это удивительно красивый регион - с величественными Таврскими горами, Ливанскими кедрами и бирюзовыми бухтами.

Каш

Очаровательный портовый городок с античным театром, изумрудными пляжами и старинными греческими улочками. Одно из самых романтичных мест Турции.

Эльмалы

Аутентичный город, затерянный в Таврских горах с яблоневыми садами, османскими мечетями и дервишами. Сюда не едут по горящим путевкам.

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Анталью / трансфер в Эльмалы

Сбор группы, обмен денег, выезд в Эльмалы, заселение в отель, ужин-знакомство.

2 день

Ликийские заброшки, винодельня, турецкая аутентика

Завтрак в отеле, выезд в Ариканду, прогулка по 5 природным терассам древнего античного города, экскурсия по винодельне и дегустация местных вин, прогулка по османским кварталам Эльмалы среди домов, возраст которых достигает 500 лет.

3 день

Горное озеро, Ливанские кедры и Каш

Завтрак в отеле, выезд в маленькую деревушку затерянную в горах. Легкий трекинг к горному озеру и водопаду. Выезд в Каш. Остановка с видом на живописные яйлы и ливанские кедры. Размещение в отеле Каша.

4 день

Каш. Турецкий город с греческим характером

Завтрак в отеле. Экскурсия по Кашу. Отдых на пляже. Музыка в античном театре.

5 день

Песчаные дюны пляжа Патара, прогулка по Калкану

Завтрак в отеле, поездка на самый протяженный пляж Турции - Патара, по дороге: остановка на пляже Капуташ. Прогулка по Калкану.

6 день

Трекинг в бухту Лиманази

Завтрак в отеле, трекнинг в бухту Лимонази.

7 день

Свободный день (прогулка на яхте в Кекову)

Завтрак отеле, после этого мы по обычно плывем на яхте по бухтам Каша или в затонувший город Кекова (по желанию), возвращение в Каш, прощальный ужин в ресторане.

8 день

Отъезд в Анталью (или Даламан)

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт Антальи
  • Трансферы на маршруте
  • Сопровождение
  • Экскурсии
  • И входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Обеды и ужины (200 - 250 евро)
  • Покупки - подарки
  • Экскурсия на яхте (50 евро)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Roman
Roman — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и вырос в Петербурге. Моя ключевая ценность - свобода. У меня кинематографическое образование и неутолимая страсть к путешествиям. Я объездил 29 стран, жил в Испании, теперь большую часть
года живу Турции. Я считаю, что настоящее путешествие - это не про количество пройденных километров и увиденных достопримечательностей. Это про красоту, от которой слепит глаза, про смыслы, которые делают нас живыми, про истории, от которых захватывает дух и про безграничное чувство свободы. Присоединяйся, будет интересно!

