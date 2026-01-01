Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней)
Комбо из турецких удовольствий и релакса в одной поездке с лучшими локациями, яхтой и пляжами
5 окт в 10:00
30 сен в 10:00
от 128 136 ₽ за человека
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽
96 470 ₽ за человека
Ликийская тропа: Восток
Ходить много километров по красивым местам, без рюкзаков, с комфортными условиями проживания - идеально
11 апр в 10:00
25 апр в 10:00
от 94 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Каше
