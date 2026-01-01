Мои заказы

Развлечения в Каше

Найдено 4 тура в категории «Развлечения» в Каше, цены от 90 682 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней)
На яхте
7 дней
Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней)
Комбо из турецких удовольствий и релакса в одной поездке с лучшими локациями, яхтой и пляжами
5 окт в 10:00
30 сен в 10:00
от 128 136 ₽ за человека
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи
На яхте
6 дней
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽96 470 ₽ за человека
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней
6 дней
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽96 470 ₽ за человека
Ликийская тропа: Восток
9 дней
Ликийская тропа: Восток
Ходить много километров по красивым местам, без рюкзаков, с комфортными условиями проживания - идеально
11 апр в 10:00
25 апр в 10:00
от 94 800 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Каше
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней);
  2. Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи;
  3. Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней;
  4. Ликийская тропа: Восток.
Сколько стоит тур в Каше в феврале 2026
Сейчас в Каше в категории "Развлечения" можно забронировать 4 тура от 90 682 до 128 136 со скидкой до 6%.
Забронируйте тур в Каше на 2026 год по теме «Развлечения», цены от 90682₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель