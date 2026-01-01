1 день

Анталья - Чиралы - Знакомство

Встречаемся в Анталье днем в старом городе.

Рекомендуемое время прилета: 12:00-15:00

Чтобы ваш приезд был максимально комфортным, мы организуем трансферы по несколько человек с соседних рейсов из аэропорта до старого города.

Оставляем вещи у организатора, меняем валюту, кушаем и отправляемся гулять по старому городу,

Старый город Антальи небольшой, но уютный. Узкие улочки напоминают Стамбул с минимумом машин. Посмотреть на котов, ковры и морские пейзажи хотя бы раз точно стоит.

Когда все гости соберутся, выезжаем в Чиралы.

Чиралы - это невероятно уютная деревня, недалеко от Кемера. Про нее знает не так много туристов за пределами страны, но это определенно одно из лучших мест Турции. Комфортные домики с террасами в апельсиновом саду, огромный и пустой пляж в 5 минутах, звездное небо и атмосфера абсолютного уюта, безопасности и уединения.

Заселяемся, отдыхаем.

Вечером собираемся за ужином, рассказываем о себе и планируем ближайшие дни.

При бронировании мы свяжемся с вами, вместе подберем авиабилеты и учтем ваши пожелания и тайминги.

