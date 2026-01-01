Турецкая романтика: уютный Каш, деревня Чиралы, Ликийская тропа, дюны Патары

Уютный портовый Каш, райская деревня Чиралы на берегу моря, Ликийская тропа и древняя столица Патара
Описание тура

Вас ждут райская деревня Чиралы, уютный портовый Каш, Ликийская тропа и дюны Патары. Великолепная природа и звездное небо перетекут в гедонистический вайб маленькой Италии.

Главная фишка этой программы в идеальном балансе природы и цивилизации. Пейзажи ликийской тропы и прибрежной деревушки будут сочетаться с комфортными домиками в апельсиновом саду, а горячие дюны Патары с выступлениями музыкантов на закате в Каше.

Программа тура по дням

1 день

Анталья - Чиралы - Знакомство

Встречаемся в Анталье днем в старом городе.

Рекомендуемое время прилета: 12:00-15:00

Чтобы ваш приезд был максимально комфортным, мы организуем трансферы по несколько человек с соседних рейсов из аэропорта до старого города.

Оставляем вещи у организатора, меняем валюту, кушаем и отправляемся гулять по старому городу,

Старый город Антальи небольшой, но уютный. Узкие улочки напоминают Стамбул с минимумом машин. Посмотреть на котов, ковры и морские пейзажи хотя бы раз точно стоит.

Когда все гости соберутся, выезжаем в Чиралы.

Чиралы - это невероятно уютная деревня, недалеко от Кемера. Про нее знает не так много туристов за пределами страны, но это определенно одно из лучших мест Турции. Комфортные домики с террасами в апельсиновом саду, огромный и пустой пляж в 5 минутах, звездное небо и атмосфера абсолютного уюта, безопасности и уединения.

Заселяемся, отдыхаем.

Вечером собираемся за ужином, рассказываем о себе и планируем ближайшие дни.

При бронировании мы свяжемся с вами, вместе подберем авиабилеты и учтем ваши пожелания и тайминги.

2 день

Чиралы - Олимпос и Химера

Завтракаем и отправляемся гулять по побережью моря к развалинам древнего города Олимпос. Потрогаем знаменитые ликийские гробницы полазаем по древностям.

Говорят, что город пиратский и был основан примерно в 3 веке до н. э.

Сам городок - восстановленный новодел, но есть действительно древняя часть с амфитеатром и очень крутая смотровая, про которую знают только местные. Виды потрясные.

На обратном пути наслаждаемся чиралийским пляжем и обедаем.

Рекомендуем попробовать рагу из креветок с бокалом белого сухого.

После активной прогулки по Олимпосу расслабляет потрясающе.

Вечером отправляемся встречать рассвет на гору Химера.

Это необычная вершина: здесь уже 2000 лет прямо из камней вырываются языки пламени.

Жарим маршмеллоу и возвращаемся домой под самым романтичным звездным небом. Рекомендуем запастить знаниями о созвездиях - в темноте они считываются отлично.

3 день

Чиралы - Ликийская тропа

После завтрака вас ждет легкий трекинг по Ликийской тропе среди горных и морских пейзажей.

Отвесные скалы и сосновые леса с одной стороны, бескрайнее синее море и лазурная вода - с другой.

Вообще протяженность всей Ликийской тропы - 540км, мы пройдем всего 3 км по красивейшему отрезку и 3 км обратно. Для этого не нужна специальная подготовка и с собой мы берем только воду и купальники.

По пути встретим 2 диких бухты, в которых можно будет искупаться.

Одна с черным песком, но чаще с туристами.

Вторая - с галькой, но обычно тихая и пустынная.

Кому-то тропа покажется тяжелой, потому что несколько подъемов все-таки будет, но в целом это вполне здоровая нагрузка, которая оставит массу впечатлений, а последующий обед и отдых на пляже покажутся поистине волшебными.

К слову эту тропу ходят неподготовленные люди 65+, поэтому переживать о сложности точно не стоит. Но покряхтеть местами придется.

И оно того точно стоит.

Возвращаемся в домики, отдыхаем, пляжимся.

если нет желания идти в трекинг, можно просто провести день на пляже

летом идем в трекинг на рассвете, чтобы успеть до жары.

4 день

Чиралы - Каш - Гедонизм и музыка

После завтрака и пляжа отправляемся в Каш, уютный портовый европейский городок на побережье средиземного моря. Городок фрилансеров и вкусных кафешек.

Прокатимся по серпантину вдоль моря, окунемся в греческий вайб белых стен, синих окон и красных крыш, узких улиц и откормленных котиков.

Вы влюбитесь в это место с первого взгляда.

Белые домики с черепичными крышами, лавки с предметами искусства, вертолетная площадка, чтобы встречать закаты, красивейший полуостров, заброшенный аквапарк… Как будто вам 12 и вы в большой песочнице с классными людьми!

Вечером наслаждаемся музыкальным и гастрономическим Кашем. Ресторан с прекрасным видом на бухту, выступление музыкантов в настоящем амфитеатре, рокнрольный бар с интеллигентной атмосферой и турецким роком, турецкая традиционная живая музыка в другом заведении, бар с видом на марину… Тут много классных мест.

Наслаждаемся невероятной свободой этого места!

5 день

Каш - Пляж Капуташ и закат в дюнах Патары

Утро начинаем неспешно: завтракаем, гуляем по Кашу, пьем кофе у моря, расслабляем голову на тихой вертолетной площадке неподалеку.

После обеда едем на Капуташ.

Капуташ - это легендарный песчаный пляж с картинок, аккуратно зажатый между скалами и бирюзовым морем. Невероятно красивое место, обязательное к посещению в Каше.

Купаемся загораем, вся инфраструктура для отдыха здесь есть.

После пляжного отдыха заезжаем в неприметную кафешку у дороги, где готовят вкуснейший искендер и другие традиционные блюда. Никакого туристического лоска, но еда вкуснейшая!

Далее нас ждет одна из главных жемчужин этого тура - дюны Патары, где мы встретим закат!

Место необыкновенное: проезжаем деревушку, заезжаем в хвойный лес, а выезжаем… в дюны у моря. Мелкий мягкий песок и невероятное сочетание пейзажей.

Красивое и умиротворенное место, куда не добрался массовый туризм. Вам понравится!

Если останутся силы, когда вернемся в Каш, сможем немного погулять и насладиться ночной жизнью городка.

6 день

Каш - Свободный день

Визитная карточка Каша - дайвинг и черепахи.

Каш входит в Топ-100 лучших мест для дайвинга в мире!

И если дайвинг - развлечение на любителя, то против ныряния с трубкой вы вряд ли откажитесь. Здесь действительно можно встретить больших черепах!

Больше ничего на сегодня не планируем, уверены каждый найдет себе развлечения по желанию.

Можно заняться вышеупомянутым дайвингом или сплавать к затонувшему городу на яхте. Как правило, наши гости выбирают экскурсию на лодках к Кекове и ближайшим островам - мы поможем найти вам капитана.

Можно пройти еще один короткий отрезок Ликийки или сыграть в теннис, если вы сторонник активного отдыха.

А можно последний день и потюленить: заняться шопингом, попить кофе в порту или смотаться на ближайший пляж, чтобы позагорать или еще немного поснорклить.

К вечеру собираемся за ужином, чтобы подвести итоги путешествия.

7 день

Каш - Анталья - Завершаем путешествие

Завтракаем и возвращаемся в Анталью;

Набираем сувениры, шопимся;

Прощаемся-обнимаемся;

Вылетаем домой.

Подстраиваемся под рейсы вылета.

Кому нужно в аэропорт - довозим до аэропорта;

Тех, у кого рейс, вечерний можем высадить в Анталье, для прогулок и шопинга.

Если вы захотите остаться на подольше - мы поможем с отелем и организацией трансфера.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в домиках посреди апельсинового сада в Чиралах
  • Проживание в современных апартаментах в Каше
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Сопровождение командой тура
  • Трекинг по Ликийской тропе
  • Входные билеты по программе
  • Поездка в Каш
  • Поездка на пляж Капуташ
  • Закат на дюнах Патары
  • Посещение Олимпоса
  • Поход на г. Химера
  • Консультации при подготовке к туру
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города до Антальи (40Т.Р. туда-обратно)
  • Обедыужины (200 евро на всю поездку)
  • Личные расходы на шопинг и сувениры
  • Экскурсии в Каше - $50
Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
- 4 года организую путешествия и кэмпы - Предприниматель и маркетолог в девелопменте - Собираю вокруг себя сильных и интересных людей - Играю в теннис и вожу мотоцикл

