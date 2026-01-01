Описание тура
Вас ждут райская деревня Чиралы, уютный портовый Каш, Ликийская тропа и дюны Патары. Великолепная природа и звездное небо перетекут в гедонистический вайб маленькой Италии.
Главная фишка этой программы в идеальном балансе природы и цивилизации. Пейзажи ликийской тропы и прибрежной деревушки будут сочетаться с комфортными домиками в апельсиновом саду, а горячие дюны Патары с выступлениями музыкантов на закате в Каше.
Программа тура по дням
Анталья - Чиралы - Знакомство
Встречаемся в Анталье днем в старом городе.
Рекомендуемое время прилета: 12:00-15:00
Чтобы ваш приезд был максимально комфортным, мы организуем трансферы по несколько человек с соседних рейсов из аэропорта до старого города.
Оставляем вещи у организатора, меняем валюту, кушаем и отправляемся гулять по старому городу,
Старый город Антальи небольшой, но уютный. Узкие улочки напоминают Стамбул с минимумом машин. Посмотреть на котов, ковры и морские пейзажи хотя бы раз точно стоит.
Когда все гости соберутся, выезжаем в Чиралы.
Чиралы - это невероятно уютная деревня, недалеко от Кемера. Про нее знает не так много туристов за пределами страны, но это определенно одно из лучших мест Турции. Комфортные домики с террасами в апельсиновом саду, огромный и пустой пляж в 5 минутах, звездное небо и атмосфера абсолютного уюта, безопасности и уединения.
Заселяемся, отдыхаем.
Вечером собираемся за ужином, рассказываем о себе и планируем ближайшие дни.
При бронировании мы свяжемся с вами, вместе подберем авиабилеты и учтем ваши пожелания и тайминги.
Чиралы - Олимпос и Химера
Завтракаем и отправляемся гулять по побережью моря к развалинам древнего города Олимпос. Потрогаем знаменитые ликийские гробницы полазаем по древностям.
Говорят, что город пиратский и был основан примерно в 3 веке до н. э.
Сам городок - восстановленный новодел, но есть действительно древняя часть с амфитеатром и очень крутая смотровая, про которую знают только местные. Виды потрясные.
На обратном пути наслаждаемся чиралийским пляжем и обедаем.
Рекомендуем попробовать рагу из креветок с бокалом белого сухого.
После активной прогулки по Олимпосу расслабляет потрясающе.
Вечером отправляемся встречать рассвет на гору Химера.
Это необычная вершина: здесь уже 2000 лет прямо из камней вырываются языки пламени.
Жарим маршмеллоу и возвращаемся домой под самым романтичным звездным небом. Рекомендуем запастить знаниями о созвездиях - в темноте они считываются отлично.
Чиралы - Ликийская тропа
После завтрака вас ждет легкий трекинг по Ликийской тропе среди горных и морских пейзажей.
Отвесные скалы и сосновые леса с одной стороны, бескрайнее синее море и лазурная вода - с другой.
Вообще протяженность всей Ликийской тропы - 540км, мы пройдем всего 3 км по красивейшему отрезку и 3 км обратно. Для этого не нужна специальная подготовка и с собой мы берем только воду и купальники.
По пути встретим 2 диких бухты, в которых можно будет искупаться.
Одна с черным песком, но чаще с туристами.
Вторая - с галькой, но обычно тихая и пустынная.
Кому-то тропа покажется тяжелой, потому что несколько подъемов все-таки будет, но в целом это вполне здоровая нагрузка, которая оставит массу впечатлений, а последующий обед и отдых на пляже покажутся поистине волшебными.
К слову эту тропу ходят неподготовленные люди 65+, поэтому переживать о сложности точно не стоит. Но покряхтеть местами придется.
И оно того точно стоит.
Возвращаемся в домики, отдыхаем, пляжимся.
если нет желания идти в трекинг, можно просто провести день на пляже
летом идем в трекинг на рассвете, чтобы успеть до жары.
Чиралы - Каш - Гедонизм и музыка
После завтрака и пляжа отправляемся в Каш, уютный портовый европейский городок на побережье средиземного моря. Городок фрилансеров и вкусных кафешек.
Прокатимся по серпантину вдоль моря, окунемся в греческий вайб белых стен, синих окон и красных крыш, узких улиц и откормленных котиков.
Вы влюбитесь в это место с первого взгляда.
Белые домики с черепичными крышами, лавки с предметами искусства, вертолетная площадка, чтобы встречать закаты, красивейший полуостров, заброшенный аквапарк… Как будто вам 12 и вы в большой песочнице с классными людьми!
Вечером наслаждаемся музыкальным и гастрономическим Кашем. Ресторан с прекрасным видом на бухту, выступление музыкантов в настоящем амфитеатре, рокнрольный бар с интеллигентной атмосферой и турецким роком, турецкая традиционная живая музыка в другом заведении, бар с видом на марину… Тут много классных мест.
Наслаждаемся невероятной свободой этого места!
Каш - Пляж Капуташ и закат в дюнах Патары
Утро начинаем неспешно: завтракаем, гуляем по Кашу, пьем кофе у моря, расслабляем голову на тихой вертолетной площадке неподалеку.
После обеда едем на Капуташ.
Капуташ - это легендарный песчаный пляж с картинок, аккуратно зажатый между скалами и бирюзовым морем. Невероятно красивое место, обязательное к посещению в Каше.
Купаемся загораем, вся инфраструктура для отдыха здесь есть.
После пляжного отдыха заезжаем в неприметную кафешку у дороги, где готовят вкуснейший искендер и другие традиционные блюда. Никакого туристического лоска, но еда вкуснейшая!
Далее нас ждет одна из главных жемчужин этого тура - дюны Патары, где мы встретим закат!
Место необыкновенное: проезжаем деревушку, заезжаем в хвойный лес, а выезжаем… в дюны у моря. Мелкий мягкий песок и невероятное сочетание пейзажей.
Красивое и умиротворенное место, куда не добрался массовый туризм. Вам понравится!
Если останутся силы, когда вернемся в Каш, сможем немного погулять и насладиться ночной жизнью городка.
Каш - Свободный день
Визитная карточка Каша - дайвинг и черепахи.
Каш входит в Топ-100 лучших мест для дайвинга в мире!
И если дайвинг - развлечение на любителя, то против ныряния с трубкой вы вряд ли откажитесь. Здесь действительно можно встретить больших черепах!
Больше ничего на сегодня не планируем, уверены каждый найдет себе развлечения по желанию.
Можно заняться вышеупомянутым дайвингом или сплавать к затонувшему городу на яхте. Как правило, наши гости выбирают экскурсию на лодках к Кекове и ближайшим островам - мы поможем найти вам капитана.
Можно пройти еще один короткий отрезок Ликийки или сыграть в теннис, если вы сторонник активного отдыха.
А можно последний день и потюленить: заняться шопингом, попить кофе в порту или смотаться на ближайший пляж, чтобы позагорать или еще немного поснорклить.
К вечеру собираемся за ужином, чтобы подвести итоги путешествия.
Каш - Анталья - Завершаем путешествие
Завтракаем и возвращаемся в Анталью;
Набираем сувениры, шопимся;
Прощаемся-обнимаемся;
Вылетаем домой.
Подстраиваемся под рейсы вылета.
Кому нужно в аэропорт - довозим до аэропорта;
Тех, у кого рейс, вечерний можем высадить в Анталье, для прогулок и шопинга.
Если вы захотите остаться на подольше - мы поможем с отелем и организацией трансфера.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в домиках посреди апельсинового сада в Чиралах
- Проживание в современных апартаментах в Каше
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Сопровождение командой тура
- Трекинг по Ликийской тропе
- Входные билеты по программе
- Поездка в Каш
- Поездка на пляж Капуташ
- Закат на дюнах Патары
- Посещение Олимпоса
- Поход на г. Химера
- Консультации при подготовке к туру
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Антальи (40Т.Р. туда-обратно)
- Обедыужины (200 евро на всю поездку)
- Личные расходы на шопинг и сувениры
- Экскурсии в Каше - $50