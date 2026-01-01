Описание тура
Тур по побережью Средиземного моря, где ты будешь любоваться пейзажами, неспешно гулять, отдыхать на красивых пляжах, проводишь день на яхте, прогуляешься по улочкам Каша, полетаешь на параплане и увезешь с собой множество ярких фото.
Программа тура по дням
Анталия, Чиралы
Встречаемся в аэропорту Анталии. Сбор группы до 17:00, все участницы прилетающие раньше смогут погулять по старому городу и зайти в Тц за покупками. После сбора группы едем на заселение в наш отель в Чиралы по живописной дороге вдоль побережья и любуемся видами. Затем ужинаем в прибрежном кафе, знакомимся и говорим по душам за бокалом вина.
Ликийская тропа, Чиралы, пляж
Неспешно завтракаем и идем за порцией новых видов. Сегодня в программе: пляж и бирюзовое море, сапы и затерянный грот, пляж с черным песком, Ликийская тропа и множество красивых фото в твоем телефоне. Почилишь от души! Вечером ужинаем в прибрежном кафе, делимся эмоциями и обсуждаем следующий день.
Каш, Фенике, пляж, закат на амфитеатре
Неспешно завтракаем и отправляемся в Каш по живописной серпантинной дороге. Но сначала тебя ждет остановка у марины в городе Фенике, затем отдых на безлюдном красивом пляже и новая порция фото! Отдохнувшие и счастливые едем в Каш на заселение. Размещаемся в нашем отеле и идем гулять по улочкам этого красивого городка, наслаждаться атмосферой и делать фото. Закат проводим в амфитеатре, вечерами здесь не только красиво, но и поют музыканты, а после окунемся в ночную жизнь города Каш.
Каш, день на яхте
Только представь Ты и море… весь день… Именно сегодня тебя ждет морской день на яхте, где ты будешь наслаждаться видами, плавать в бирюзовых лагунах, пить игристое и делать фотографии. Обед тоже пройдет на яхте, капитан угостит нас блюдами из локальной рыбы и птицы. Вечером отдохнувшие и загорелые мы сойдем на берег, чтобы провести еще один вечер в Каше.
Капуташ, пляж, Фетхие, шоппинг
Утром прощаемся с этим уютным городом и едем дальше… По пути в Олюдениз заезжаем отдохнуть на самый инстаграмный пляж Капуташ, где плаваем в бирюзовой водичке, загораем и делаем фото. Обедаем и едем на заселение в наш отель. Немного отдыхаем и собираемся в Фетхие, прогуляемся по марине, проводим закат, пошопимся на рынке и магазинах локальных брендов, а после поужинаем в красивом месте.
Олюдениз, пляж, парапланы
Завтракаем и едем на пляж в знаменитую голубую лагуну Олюдениза, самая чистая и теплая вода в Турции именно здесь. Сегодня у тебя будет возможность полетать на параплане и увидеть красивейшую бухту с высоты птичьего полета, это невероятное зрелище! А вечером я проведу тебя в часть Ликийской тропы, где она берет свое начало, здесь открывается шикарны вид на бухту, мы проведем шикарный закат и сделаем атмосферные фото, после поедем на ужин.
Канатная дорога, аэропорт
Просыпаемся, завтракаем и собираем вещи. Завершающий день начнем с прощального вида на Олюдениз, мы поднимемся на высоту 1960 метров на канатной дороге, где захватывает дух! Погуляем, выпьем кофе и поедем в аэропорт Анталии. Обратный рейс лучше планировать вечером, начиная с 16:00, но лучше позже, чтобы не торопиться в завершающий день.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Чиралах (2 ночи)
- Проживание в Каше (2 ночи)
- Проживание в Олюденизе (2 ночи)
- Завтраки
- Трансфер из и в аэропорт Анталии
- Аренда яхты на весь день
- Обед на яхте
- Входные билеты на пляжи
- Билет на канатную дорогу
- Трансфер по всей программе тура
- Мое личное сопровождение
- Помощь в подборе и покупке авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелет до Анталии
- Питание
- По желанию полет на параплане от 130 евро
Пожелания к путешественнику
Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе.
Важно! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится.
Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу.
Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!