Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе.

Важно! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится.

Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу.

Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!