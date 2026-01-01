Пляжный тур в Турцию: Чиралы, Каш, Олюдениз, Фетхие - за 7 дней

Пляжный тур в Турцию: Чиралы, Каш, Олюдениз, Фетхие - за 7 дней

Описание тура

Тур по побережью Средиземного моря, где ты будешь любоваться пейзажами, неспешно гулять, отдыхать на красивых пляжах, проводишь день на яхте, прогуляешься по улочкам Каша, полетаешь на параплане и увезешь с собой множество ярких фото.

Программа тура по дням

1 день

Анталия, Чиралы

Встречаемся в аэропорту Анталии. Сбор группы до 17:00, все участницы прилетающие раньше смогут погулять по старому городу и зайти в Тц за покупками. После сбора группы едем на заселение в наш отель в Чиралы по живописной дороге вдоль побережья и любуемся видами. Затем ужинаем в прибрежном кафе, знакомимся и говорим по душам за бокалом вина.

2 день

Ликийская тропа, Чиралы, пляж

Неспешно завтракаем и идем за порцией новых видов. Сегодня в программе: пляж и бирюзовое море, сапы и затерянный грот, пляж с черным песком, Ликийская тропа и множество красивых фото в твоем телефоне. Почилишь от души! Вечером ужинаем в прибрежном кафе, делимся эмоциями и обсуждаем следующий день.

3 день

Каш, Фенике, пляж, закат на амфитеатре

Неспешно завтракаем и отправляемся в Каш по живописной серпантинной дороге. Но сначала тебя ждет остановка у марины в городе Фенике, затем отдых на безлюдном красивом пляже и новая порция фото! Отдохнувшие и счастливые едем в Каш на заселение. Размещаемся в нашем отеле и идем гулять по улочкам этого красивого городка, наслаждаться атмосферой и делать фото. Закат проводим в амфитеатре, вечерами здесь не только красиво, но и поют музыканты, а после окунемся в ночную жизнь города Каш.

4 день

Каш, день на яхте

Только представь Ты и море… весь день… Именно сегодня тебя ждет морской день на яхте, где ты будешь наслаждаться видами, плавать в бирюзовых лагунах, пить игристое и делать фотографии. Обед тоже пройдет на яхте, капитан угостит нас блюдами из локальной рыбы и птицы. Вечером отдохнувшие и загорелые мы сойдем на берег, чтобы провести еще один вечер в Каше.

5 день

Капуташ, пляж, Фетхие, шоппинг

Утром прощаемся с этим уютным городом и едем дальше… По пути в Олюдениз заезжаем отдохнуть на самый инстаграмный пляж Капуташ, где плаваем в бирюзовой водичке, загораем и делаем фото. Обедаем и едем на заселение в наш отель. Немного отдыхаем и собираемся в Фетхие, прогуляемся по марине, проводим закат, пошопимся на рынке и магазинах локальных брендов, а после поужинаем в красивом месте.

6 день

Олюдениз, пляж, парапланы

Завтракаем и едем на пляж в знаменитую голубую лагуну Олюдениза, самая чистая и теплая вода в Турции именно здесь. Сегодня у тебя будет возможность полетать на параплане и увидеть красивейшую бухту с высоты птичьего полета, это невероятное зрелище! А вечером я проведу тебя в часть Ликийской тропы, где она берет свое начало, здесь открывается шикарны вид на бухту, мы проведем шикарный закат и сделаем атмосферные фото, после поедем на ужин.

7 день

Канатная дорога, аэропорт

Просыпаемся, завтракаем и собираем вещи. Завершающий день начнем с прощального вида на Олюдениз, мы поднимемся на высоту 1960 метров на канатной дороге, где захватывает дух! Погуляем, выпьем кофе и поедем в аэропорт Анталии. Обратный рейс лучше планировать вечером, начиная с 16:00, но лучше позже, чтобы не торопиться в завершающий день.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Чиралах (2 ночи)
  • Проживание в Каше (2 ночи)
  • Проживание в Олюденизе (2 ночи)
  • Завтраки
  • Трансфер из и в аэропорт Анталии
  • Аренда яхты на весь день
  • Обед на яхте
  • Входные билеты на пляжи
  • Билет на канатную дорогу
  • Трансфер по всей программе тура
  • Мое личное сопровождение
  • Помощь в подборе и покупке авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелет до Анталии
  • Питание
  • По желанию полет на параплане от 130 евро
Пожелания к путешественнику

Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Маргарита
Маргарита — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую тебя, дорогой путешественник! Меня зовут Маргарита и я организую туры с июня 2020 года. За это время я самостоятельно провела уже более 75 туров. Сейчас в моем арсенале уже много
направлений: Кавказ (это такие республики как Северная Осетия, Дагестан, также Домбай и Приэльбрусье), Абхазия, Турция, Азербайджан, Калининград и планирую расширять горизонты путешествий. Сейчас я стала больше специализироваться на формате тура, как фото девичники, поэтому парней в моих путешествиях увидишь не часто) В своих турах я всегда стараюсь сохранять дружественную и позитивную атмосферу, обязательно знакомлю группу между собой до путешествия, рассказываю интересные истории и то, что сама знаю о месте и локациях, показываю вам удивительные места и делаю памятные фотографии, а также делаю все от меня зависящие, чтобы в туре вы могли не о чем не думать, а просто отдыхать и заряжаться энергией от вашего путешествия. Что еще тебе нужно знать о моих турах? 1. Группы 7-14 человек 2. Некоторые туры провожу не я лично, а гиды, с которыми я работаю по разным направлениям. Уточняйте данную информацию до бронирования. 3. В туры с моим личным сопровождением я обязательно беру реквизит для фото - это летящие платья, бокальчики и винный столик. 4. Из тура со мной ты обязательно привезешь красивые фото и видео, которые я с удовольствие снимаю на свой телефон. Я не профессиональный фотограф, не обрабатываю фотографии, а снимаю от души со своим видением. Также опираюсь на референсы из пинтерест) 5. Мои туры не про нудные экскурсии, а про позитив, природу, горы и море, атмосферу места, красивую фотографию, вкусную еду и веселье. Жду тебя, мой путешественник, если ты позитивный, активный, любишь познавать новое, знакомиться с интересными людьми и ты точно знаешь что такое отдых в группе. ВАЖНО! И я не вижу тебя в своей группе, если ты несешь негатив в любой ситуации, придираешься к каждой мелочи и вечно чем-то недоволен, ты не уважаешь всех участников тура думая только о себе и своих личных нуждах, сам следишь за таймингом группы недоверяя организатору иногда даже кото-то подгоняешь, не соблюдаешь банальные правила безопасности на природе и правила посещения страны или республики, резко реагируешь на просьбы и замечания. Просьба с таким настроем не бронировать мой тур, так как он тебе точно не понравится. Эти правила я прописала не просто так, к моему сожалению, встречаются очень разные люди, которые могут испортить отдых всей группы, а я этого не хочу. Спасибо что уделили время и прочли весь текст, до встречи в путешествии!

