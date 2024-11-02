Путешествие из Кемера в Каш

Отправляйтесь в Каш, чтобы насладиться бирюзовой водой и колоритными улочками. Впечатления и отдых ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Город Каш в Турции манит туристов своими живописными пейзажами и уникальной атмосферой. Во время экскурсии вы сможете насладиться пляжем Капуташ с его мягким песком и чистой водой.

Прогулка по старинным улочкам Каша подарит яркие впечатления и возможность посетить аутентичные рестораны. Трансфер на комфортабельном автомобиле и сопровождение гида обеспечат комфортное путешествие. Дополнительные расходы включают обед и сувениры
2.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Чистейшие пляжи
  • 🏛️ Атмосферные улочки
  • 🚐 Комфортабельный трансфер
  • 🍽️ Аутентичная кухня
  • 🛍️ Сувениры на память
    • Путешествие из Кемера в Каш
    Путешествие из Кемера в Каш
    Путешествие из Кемера в Каш
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Пляж Капуташ
  • Улочки Каша

    • Описание экскурсии

    Пляж Капуташ (2,5 часа) — симпатичное место с мягким песком и ласковыми морскими водами. Вы искупаетесь, позагораете и полюбуетесь природой.

    Прогулка по Кашу (2,5 часа). Вы получите множество ярких впечатлений, неспешно исследуя сказочные уголки города. Если захотите, купите сувениры и пообедаете в ресторане аутентичной турецкой кухни.

    Организационные детали

    • Поездка не предполагает информационной части и рассказов гида, с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
    • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Volkswagen Crafter или аналогичном по комфортабельности (дорога в одну сторону занимает около 2 часов), страховка и сопровождение
    • Дополнительные расходы: обед, сувениры

    в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€72
    Дети до 3х лет (без места)Бесплатно
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У места вашего проживания
    Когда и сколько длится?
    Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    2.5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    1
    3
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    1
    1
    М
    2 ноя 2024
    Недоумение!
    Начну с дороги. То, что путь в Каш длинен и не прост - мы знали и были к этому готовы. Но микроавтобус был с настолько узким расстоянием между креслами, что
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    дорога превратилась в ужас.
    Теперь к сути.
    За указанную сумму вас молча привезут в городок Каш и укажут пару направлений для прогулки: туда и туда. Чем привлекателен Каш, что в нем стоит и можно увидеть - здесь вы не узнаете.
    Через 2 часа вас заберут, завезут к амфитеатру, о котором тоже не скажут не слова.
    После доставят на пляж Капуташ, о котором тоже не скажут ни-че-го!
    Это не экскурсия! Это трансфер, причем не самый комфортабельный.
    Слова: экскурсию проведет гид - фикция. Никакого гида на этой экскурсии нет. Есть человек, который говорит: я жду вас здесь через два часа.
    Не ездите. Не тратьте время и деньги!

    Ольга и Максим
    Ольга и Максим
    Ответ организатора:
    Благодарим Вас за отзыв. Мы ценим обратную связь и понимаем Ваши чувства. В нашей программе действительно указано, что поездка не
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    предполагает глубокий исторический экскурс, это видовая экскурсия, а не историческая. Мы стараемся четко информировать наших путешественников о формате и содержании маршрута.

    Экскурсия включает трансфер в городок Каш с указанием направлений для самостоятельной прогулки, а также остановки у амфитеатра и пляжа Капуташ. К сожалению, уровень подробностей, предоставляемых в поездке, может не соответствовать Вашему ожиданию.

    Тем не менее, мы благодарны Вам за Ваше мнение, так как оно помогает нам улучшать качество услуг. Ваше замечание о недостаточной информативности нашей программы будет учтено в будущем.

    Надеемся, Вы дадите нам еще один шанс в будущем, и мы сможем предложить Вам более подходящий маршрут, который соответствует Вашим интересам.

    Е
    31 окт 2024
    Каш просто прекрасен! Впечатления от него и пляжа затмили все))
    Но по факту это просто трансфер в две точки: Каш и Капатуш. Никакого рассказа не ожидайте от сопровождающего.

    Входит в следующие категории Кемера

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