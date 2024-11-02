Город Каш в Турции манит туристов своими живописными пейзажами и уникальной атмосферой. Во время экскурсии вы сможете насладиться пляжем Капуташ с его мягким песком и чистой водой.
Прогулка по старинным улочкам Каша подарит яркие впечатления и возможность посетить аутентичные рестораны. Трансфер на комфортабельном автомобиле и сопровождение гида обеспечат комфортное путешествие. Дополнительные расходы включают обед и сувениры
Прогулка по старинным улочкам Каша подарит яркие впечатления и возможность посетить аутентичные рестораны. Трансфер на комфортабельном автомобиле и сопровождение гида обеспечат комфортное путешествие. Дополнительные расходы включают обед и сувениры
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Пляж Капуташ (2,5 часа) — симпатичное место с мягким песком и ласковыми морскими водами. Вы искупаетесь, позагораете и полюбуетесь природой.
Прогулка по Кашу (2,5 часа). Вы получите множество ярких впечатлений, неспешно исследуя сказочные уголки города. Если захотите, купите сувениры и пообедаете в ресторане аутентичной турецкой кухни.
Организационные детали
- Поездка не предполагает информационной части и рассказов гида, с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Volkswagen Crafter или аналогичном по комфортабельности (дорога в одну сторону занимает около 2 часов), страховка и сопровождение
- Дополнительные расходы: обед, сувениры
в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€72
|Дети до 3х лет (без места)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 2757 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Наша команда опытных гидов и менеджеров берут на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
2 ноя 2024
Недоумение!
Начну с дороги. То, что путь в Каш длинен и не прост - мы знали и были к этому готовы. Но микроавтобус был с настолько узким расстоянием между креслами, что
Начну с дороги. То, что путь в Каш длинен и не прост - мы знали и были к этому готовы. Но микроавтобус был с настолько узким расстоянием между креслами, что
Ольга и Максим
Ответ организатора:
Благодарим Вас за отзыв. Мы ценим обратную связь и понимаем Ваши чувства. В нашей программе действительно указано, что поездка не
Е
Екатерина
31 окт 2024
Каш просто прекрасен! Впечатления от него и пляжа затмили все))
Но по факту это просто трансфер в две точки: Каш и Капатуш. Никакого рассказа не ожидайте от сопровождающего.
Но по факту это просто трансфер в две точки: Каш и Капатуш. Никакого рассказа не ожидайте от сопровождающего.
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