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По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 02:30
13 июня в 02:30
67€54 за человека
Групповая
13 часов
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
€50 за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
2.5 часа
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Посетите традиционный хаммам в Кемере и насладитесь пилингом, массажем, джакузи и бассейном. Идеальный способ расслабиться и подготовить кожу к загару
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$15 за человека
Групповая
6 часов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
скидка
24%
Групповая
15 часов
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
Погрузитесь в историю и красоту Турции с экскурсией в Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
13 часов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия в Памуккале на воздушном шаре из Кемера на рассвете
Уникальная возможность полетать на воздушном шаре над Памуккале и встретить рассвет в небе. Запоминающийся опыт и потрясающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
Групповая
12 часов
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
скидка
25%
Групповая
15 часов
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 40$30 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Групповая
9 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Групповая
11 часов
Демре, Мира, Кекова: в глубину веков из Кемера
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по древним городам Турции, где история оживает
Начало: Ваш отель
Расписание: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 08:00
от $40 за человека
скидка
24%
Групповая
16 часов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
13 часов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Групповая
11 часов
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Миру, Церковь Св. Николая и Кекова
Откройте величие античной Турции, посетив Миру, церковь Святого Николая и загадочный Кекова
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
$46 за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Групповая
6 часов
Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
$110 за человека
Групповая
4 часа
Экскурсия в Океанариум Анталии из Кемера: Подводное путешествие
Вас ждет захватывающее путешествие в подводный мир Океанариума Анталии. Уникальные морские существа и растения уже ждут вас
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно в 10:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$60 за человека
Групповая
12 часов
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
Посетите аквапарк The Land Of Legends из Кемера и ощутите всплеск эмоций и адреналина. Это идеальное место для семейного отдыха и веселья с друзьями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $95 за человека
Групповая
13 часов
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
$50 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
€33 за человека
Групповая
5 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$25 за человека
Групповая
6 часов
Аквапарк Кемер: Семейное Веселье и Адреналин
Веселитесь вместе с семьей, скользя по горкам Аквапарка Кемер, и наслаждайтесь солнцем Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за человека
Групповая
2 часа
Турецкая баня в Кемере
Начало: Кемер
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$20 за человека
Групповая
5 часов
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Сегодня в 20:45
12 июня в 20:45
$30 за человека
Групповая
6 часов
Сагалассос - город, неподвластный времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье в 7:30
24 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$60 за человека
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота в 7:30
23 ноя в 07:30
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Групповая
12 часов
3 в 1: рафтинг + зиплайн + квадросафари из Кемера
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРодион4 июня 2024Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
- ЕЕлена30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
- ХХомякова29 мая 2024Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
- ММарина28 мая 2024Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
- ННаталья26 мая 2024Ну во первых само заведение очень красивое внутри. Находится в предгорье. И сидя у бассейна любуешься природой. Внутри всё чисто,
- DDenys25 мая 2024Отличное место для отдыха, хамам просто шикарен, а массаж это нечто, всем советую попробовать 🙂
- ААнна23 мая 2024Очень понравилось, отдохнули, расслабились, очистились после долгих перелетов. Сервис в турецком хамаме, улучшается с каждым годом. Удивило, что массажиста- специалиста можно
- ЕЕкатерина22 мая 2024Благодарю всю команду за профессионализм и прекрасную организацию. Анну за подробные и оперативные ответы на все мои вопросы, а также
- ННаталья16 мая 2024Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне, динамично, содержательно и увлекательно! Из Кемера дорога не долгая, не утомительно. Вполне можно ехать
- ААлександра15 мая 2024Восторг! Слегка переживала, что бронирую через интернет заранее (раньше только на месте покупали экскурсии), но все прошло просто супер. Уважаемая
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На автобусе»
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