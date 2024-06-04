Экскурсии на автобусе в Кемере

Найдено 31 экскурсия в категории «На автобусе» в Кемере, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
59 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 02:30
13 июня в 02:30
6754 за человека
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
50 за человека
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Групповая
9 часов
26 отзывов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
4036 за человека
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
30 отзывов
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Посетите традиционный хаммам в Кемере и насладитесь пилингом, массажем, джакузи и бассейном. Идеальный способ расслабиться и подготовить кожу к загару
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$15 за человека
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
11 отзывов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
15 часов
2 отзыва
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
Погрузитесь в историю и красоту Турции с экскурсией в Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Памуккале на рассвете + воздушные шары: экскурсия из Кемера
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
18 часов
2 отзыва
Экскурсия в Памуккале на воздушном шаре из Кемера на рассвете
Уникальная возможность полетать на воздушном шаре над Памуккале и встретить рассвет в небе. Запоминающийся опыт и потрясающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
15 часов
54 отзыва
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 40$30 за человека
Джип-сафари в Кемере
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
50 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека
Экскурсия в каньон Тазы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Демре, Мира, Кекова: в глубину веков из Кемера
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по древним городам Турции, где история оживает
Начало: Ваш отель
Расписание: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 08:00
от $40 за человека
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
15 отзывов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
3 в 1: античный город Мира, Церковь Св. Николая и остров Кекова из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия в Миру, Церковь Св. Николая и Кекова
Откройте величие античной Турции, посетив Миру, церковь Святого Николая и загадочный Кекова
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
$46 за человека
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
35 отзывов
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Кемер
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Плавание с дельфинами в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
$110 за человека
Океанариум Анталии из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Экскурсия в Океанариум Анталии из Кемера: Подводное путешествие
Вас ждет захватывающее путешествие в подводный мир Океанариума Анталии. Уникальные морские существа и растения уже ждут вас
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно в 10:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$60 за человека
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
6 отзывов
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
Посетите аквапарк The Land Of Legends из Кемера и ощутите всплеск эмоций и адреналина. Это идеальное место для семейного отдыха и веселья с друзьями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $95 за человека
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
$50 за человека
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
3 отзыва
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
33 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$25 за человека
Аквапарк в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Аквапарк Кемер: Семейное Веселье и Адреналин
Веселитесь вместе с семьей, скользя по горкам Аквапарка Кемер, и наслаждайтесь солнцем Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за человека
Турецкая баня в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Турецкая баня в Кемере
Начало: Кемер
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$20 за человека
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота в 20:45
Сегодня в 20:45
12 июня в 20:45
$30 за человека
Сагалассос - город, неподвластный времени
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Сагалассос - город, неподвластный времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье в 7:30
24 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$60 за человека
Величественный Термессос
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота в 7:30
23 ноя в 07:30
30 ноя в 07:30
$60 за человека
3 в 1: рафтинг + зиплайн + квадросафари из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 в 1: рафтинг + зиплайн + квадросафари из Кемера
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Родион
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
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    и обратно. Трудности переезда компенсировались знанием материала нашим гидом Джемом и его отличной подачей, а также регулярными остановками по маршруту автобуса. На ночевку останавливались в отеле Duru. Ужин и завтрак на 4. Ну и за все удовольствие в Каппадокии нужно будет доплачивать, но организатор этого и не скрывает. В целом, учитывая, что это не индивидуальная экскурсия, все здорово 👍🏻

    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
  • Х
    Хомякова
    29 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
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    вида салата (один из них - капуста), два гарнира и один крохотный куриный шашлычок на шпажке. Второй шашлычок никому не дали. А саму поездку рекомендую, очень поравилось

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
    Ну во первых само заведение очень красивое внутри. Находится в предгорье. И сидя у бассейна любуешься природой. Внутри всё чисто,
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    аккуратно, красиво и достойно. Всё понравилось. Так же хорошие специалисты-массажисты. Все в группе заказывали разный массаж и всем очень понравилось. Время не ограничено. Можешь находиться в самом заведении сколько влезет. Обратно отвезут по любому с какой нибудь группой. Организация экскурсии отменная. Всё вовремя.

  • D
    Denys
    25 мая 2024
    Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
    Отличное место для отдыха, хамам просто шикарен, а массаж это нечто, всем советую попробовать 🙂
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
    Очень понравилось, отдохнули, расслабились, очистились после долгих перелетов. Сервис в турецком хамаме, улучшается с каждым годом. Удивило, что массажиста- специалиста можно
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    выбрать по предпочтениям по виду массажа: тайский, балийский, турецкий и его делает именно представитель этой страны. Нам очень понравилась техника бвлийского массажа и девочки балийки, огонь. Спасибо большое организаторам! Все четко и соответствует заявленному!

  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Благодарю всю команду за профессионализм и прекрасную организацию. Анну за подробные и оперативные ответы на все мои вопросы, а также
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    перенос экскурсии из-за моего плохого самочувствия. Гида, Сердара, за организацию и прекрасную подачу материала, а также позитив и радушное отношение. Водителя (к сожалению, не помню имени, полный с усами), за профессионализм, позитив, и терпение к туристам. Экскурсия великолепная, очень насыщенная, прекрасно организована, однозначно рекомендую!!

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне, динамично, содержательно и увлекательно! Из Кемера дорога не долгая, не утомительно. Вполне можно ехать
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    с детьми (не младенцами, конечно). Живописные виды гор и синева моря, завораживающие руины древних поселений и талантливые гиды. Мы с дочкой в полном восторге! Отдельное спасибо и респект Оксане, замечательный человек и профессионал! Талантливая, находчивая и интересная, кроме того шикарная и коммуникабельная! Очень рекомендую эту экскурсию! По цене: не ищите дешевле - не найдете, а если кто-то предложит меньше цену, значит будет подвох: или увезут не туда или расскажут не о том. Много лет назад была на этой экскурсии с другим организатором, заплатила бешенные деньги, а получила меньшее удовольствие от поездки!

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Восторг! Слегка переживала, что бронирую через интернет заранее (раньше только на месте покупали экскурсии), но все прошло просто супер. Уважаемая
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    команда Sultan travel, вы большие молодцы, спасибо вам за работу! Забирают на программу ночью, дорога долгая. Берите теплую одежку!!! во всяком случае, в мае. Я была в джинсах, футболке, толстовке и куртке - ни разу не спарилась, когда выходили на точках. В Каппадокию прибыли около 12-13 часов, как было и указано в программе. Автобус был хорош, кондер над сидениями можно было выключать и включать без проблем (так как большой опыт поездок в автобусах на экскурсиях в разных странах, этот момент вызывал большую тревогу в такой дальней дороге). Вода в автобусе была всегда. Микрофон у гида работал превосходно, слушать было очень комфортно. Водитель вел аккуратно, без шумахерства. Водителю вообще отдельные благодарности! Потрясающе сложная дорога, горные перевалы, узкие места да еще и недосып постоянный, при этом он оставался доброжелательным к туристам (к сожалению, не запомнила имя). Дорогие путешественники, уважайте труд водителей на таких жутко сложных экскурсиях, убирайте мусор за собой, за своими детьми (если хватает смелости брать малышей в такие поездки), человек почти двое суток вас катает! Ну или хотя бы чаевые оставьте, что ли… Отдельно хотела бы оставить отзыв о сопровождающем гиде, Султане. Сама работала гидом, огромное количество гидов перевидала, часть из и них была в Турции, поэтому есть с чем сравнивать. Во-первых, прекрасное владение русским (с поправкой на то, что не родной язык), порой с гидом можно 10 минут ехать и кровь из ушей, а здесь вообще без напрягов. Во-вторых, такое глубокое и всестороннее знание предмета, о котором он говорит, просто поражает. Это большая редкость для тур гидов. Большинство откровенно халтурят, чтобы не перенапрягаться. А здесь, очень чувствуется, что Султан углубляет знания не только по истории и культуре Турции, но и знает контекст общемировой. Это круто. Мы с мужем обычно сами читаем про места, куда едем, очень любим историю сами и знаем, что большей части людей это не интересно, гиды на этом упора не делают во время экскурсий. Поэтому для нас стало приятной неожиданностью достаточно обширная информация именно по истории региона! При этом подавалась она легко и понятно. Супер. Сама Каппадокия не нуждается в комментариях. Это восторг. Многие расстроились, что шары отменили из-за погоды, мы итак не планировали летать или смотреть их. Но, учитывая, красотищу и огромное количество других активностей, грустить из-за отмены шаров было странно. Обижаться можно в этой ситуации только на природу, а это бессмысленно. Шары не взлетают с вероятностью 50%, обязательно учитывайте это, когда собираетесь в Каппадокию только ради них:) Обед был вкусный: зелень, суп, мясо с рисом, вода, ризогало (десерт такой). Сытно, вкусно, без перееданий. Про отель пару слов. Нам очень повезло, отель оказался в центре города Угрюп, там полно достопримечательностей, есть где походить и полазить после заселения! Мы были довольные, как слоны! Сам отель тоже достаточно комфортабельный, без изысков, душ работал, вай фай тоже был (слабоват, чтобы фотки отправить), еда приемлемая. А что еще надо в такой поездке уставшим путникам?? В целом, экскурсия за такую цену - просто супер класс. Рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
  2. Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
  3. Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  4. Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
  5. Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "На автобусе" можно забронировать 31 экскурсию от 15 до 199 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 491 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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