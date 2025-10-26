Тур в Каш и на пляж Капуташ - это уникальная возможность насладиться красотой Средиземного моря. В Каше можно прогуляться по узким улочкам, посетить античный театр и ощутить дух настоящей Турции.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Живописные морские пейзажи
- 🏛️ Исторические улочки Каша
- 🏖️ Великолепный пляж Капуташ
- 📸 Идеальные места для фото
- 🌿 Уникальная атмосфера Турции
Что можно увидеть
- Античный театр
- Пляж Капуташ
Описание экскурсииВ колоритном уголке Турции Во время поездки вы насладитесь чарующими морскими пейзажами Средиземного побережья, а затем сделаете остановку на панорамной площадке, откуда открывается потрясающий вид на греческий остров Мейс. Далее у вас будет свободное время в живописном городе Каш (2,5 часа). Здесь вы сможете прогуляться по узким мраморным улочкам, заглянуть в сувенирные лавки, посетить античный театр и прочувствовать атмосферу настоящей Турции. Живописный пляж Следующая остановка — великолепный пляж Капуташ. Мягкий песок, лазурная вода и уютные кабинки для переодевания — всё, чтобы насладиться купанием и солнцем с комфортом. У вас будет 3 часа на отдых и фото в этом райском уголке. Тур идеально подходит для тех, кто ищет красивые виды, пляжный отдых и знакомство с колоритными уголками Турции. Важная информация:
- Возьмите с собой: удобная одежда и обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем — для защиты от солнца, купальник и полотенце — на случай водных развлечений, наличные деньги — для оплаты дополнительных услуг и сувениров.
- Обратите внимание: обед не включён в стоимость тура. Вы сможете пообедать в городе Каш или в муниципальном кафе на пляже.
Ежедневно в 7:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Каш
- Пляж Капуташ
- Центральный царской гробницы Каш
- Центральный древний театр Каш
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Страховка.
Что не входит в цену
- Завтрак (по желанию, за дополнительную плату)
- Обед
- Вход на пляж Капуташ.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: удобная одежда и обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем - для защиты от солнца, купальник и полотенце - на случай водных развлечений, наличные деньги - для оплаты дополнительных услуг и сувениров
- Обратите внимание: обед не включён в стоимость тура. Вы сможете пообедать в городе Каш или в муниципальном кафе на пляже
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
26 окт 2025
Спасибо большое за прекрасное путешествие в город Каш)! Мы остались в восторге от поездки, очень красиво, здорово провели время)! А пляж -просто мечта с картинки)! Всем советую!
В
Валерия
21 окт 2025
О
Олеся
19 окт 2025
Все понравилось, но времени прогулки по городу маловато. Галопом пришлось осматривать город. Часа 4 возможно было бы достаточно. Перекусить в городе или выпить кофе времени не было. Дорога дальняя, а времени на осмотр мало, жаль… Гид - Захар очень понравился
М
Милена
8 окт 2025
Невероятно красивая и живописная экскурсия, которую мы посетили 8 сентября!
Я была в Турции на многих популярных экскурсиях, но эта по праву занимает первое место в моем личном топе!
И
Изосимова
2 окт 2025
Все прошло хорошо. Красивое место, хороший сопровождающий. Спасибо организаторам
А
Александра
27 сен 2025
Очень понравился Каш. Такой прекрасный городок, захотелось туда приехать на несколько дней. Пляж Капуташ - тоже огонь. Не пожалела, что поехала. Сняла звезду за то, что транспорт был старый и водитель нарушал правила. И вообще чуть не заснул за рулем(
A
Alina
27 сен 2025
Все прекрасно, очень красивая экскурсия
Ю
Юлия
21 сен 2025
Все хорошо, только мало времени на Каш)))
К
Ксения
20 сен 2025
Удивительные пейзажи по дороге до г. Каш и пляжа. Сам Каш маленький, но все же обидно, что нам выделили 1,45ч свободного времени. Будте готовы, что за это время нужно покушать.
А
Анна
23 авг 2025
Спасибо большое! Очень понравилась экскурсия, гид и водитель делают атмосферу в автобусе. Каш потрясающий, очень красиво. Капуташ великолепен, невероятно красивая бухта с бирюзовой водой! да, много народу, но это пик сезона. Остались очень довольны! Будем обязательно рекомендовать ☺️
M
Maria
17 авг 2025
Ездили на экскурсию Бирюзовая мечта, ожидания от города Каш и пляжа Капуташ были больше, чем то, что увидели в реальности. Но это из-за ограниченности по времени, жары в городе и большого количества людей на пляже, что, конечно, не в компетенции организатора. Но в общем впечатления от экскурсии остались хорошие.
И
Иван
9 авг 2025
Гид хороший,все понравилось,кроме того что не работал кондей в автобусе
