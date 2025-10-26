читать дальше

мы посетили: смотровую площадку, с которой открывается захватывающий вид на острова и причал Амфитеатр также с видом на море это было очень необычно

Город Каш маленький, но очень уютный и красочный, спасибо большое туроператору, за выбранное время, мы были в городе с 11-12:30 и нам удалось спокойно погулять по городу и насладиться его красотой, ведь в это время там было крайне мало туристов)

Пляж Капуташ в жизни он в миллион раз лучше, чем на любой фотографии, вода бюрюзового и синего цвета, которая создаёт невероятный контраст, шикарный пляж и освежающее море

В течение всего пути также есть возможность любоваться серпантинной дорогой

Если вы ещё думаете, ехать или нет на эту экскурсию, то мой совет, однозначно ДА!