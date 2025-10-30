Каш, старинный порт на турецком побережье, привлекает своими улочками и древними руинами.
В рамках экскурсии можно прогуляться по историческому центру, увидеть античный театр и посетить уютные кафе.
После прогулки туристы отправляются на пляж Капуташ, известный своим бело-золотым песком и лазурной водой.
Эта поездка - отличная возможность за один день насладиться красотой Средиземного моря и попробовать местную кухню
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Античный театр у моря
- 🏖️ Пляж Капуташ с бело-золотым песком
- 🌿 Прогулка по историческому центру Каша
- 🍽️ Вкусная местная кухня
- 📸 Фотопрогулка по живописным улочкам
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Античный театр
- Исторический центр Каша
- Порт Каша
- Центральная площадь Каша
Описание экскурсии
08:30 — выезд из Кемера
Ранний старт — чтобы увидеть Каш без спешки. На пути к городу вы полюбуетесь панорамой полуострова Ярымада и греческого острова Меис.
10:30–11:45 — экскурсия по Кашу
Мы увидим красивейший античный театр у моря. Пройдём по историческому центру и рассмотрим белые домики, лестницы в цветах, арочные улочки, галереи и лавки. А также заглянем в порт и на центральную площадь.
11:45–13:00 — обед и свободное время
Вы посетите уютное кафе или таверну. Можно просто побродить по тенистым улочкам или устроить фотопрогулку.
13:00 — отправление на пляж
Живописная дорога вдоль скал и моря.
13:20–15:20 — пляж Капуташ
Один из самых красивых пляжей Турции: каньон, бело-золотой песок, лазурная вода. У вас будет время, чтобы отдохнуть и искупаться. На пляже есть душ, кафе, аренда зонтов и лежаков.
15:20 — дорога в Кемер
По пути остановимся на смотровой площадке в горах по желанию.
18:00–18:30 — прибытие в Кемер
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер из Кемера (Текирова, Гейнюка, Кириша, Бельдиби, Чамьюва)
- Дополнительно оплачивается: вход на пляж — 50 лир за чел., обед и личные расходы — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Байар — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 1199 туристов
Достаточно долго старались создавать нашу профессиональную команду, и в конце получилось. Теперь каждый из нас имеет огромный опыт работы, запас глубоких знаний и деликатный подход к гостям. Мы не только показываем достопримечательности и рассказываем их истории, а также стараемся рассказать ещё о современной жизни в нашей стране. Мы всегда рады вас встретить.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
30 окт 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Дорога из Кемера вдоль побережья была очень живописной. Сам Каш — это невероятно атмосферный городок с потрясающими видами, уютными улочками и лазурным морем. Мы успели и
Юлия
22 окт 2025
Спасибо огромное Аслану за индивидуальную экскурсию🌸 Поездка прошла прошла легко, несмотря на дальнюю дорогу.
И
Ирина
15 окт 2025
Экскурсия замечательная. Ездили из Кемера, добирались до города Хаш около двух часов. Микроавтобус комфортабельный, водитель аккуратный. Сам городок очень милый и фотогеничный. Гид посоветовал место для обеда, вполне приемлемо по
O
Olga
29 сен 2025
Прекрасная поездка!
Каш - колоритный городок, в котором приятно погулять!
Пляж Капуташ - красивое место! Спасибо Алтану за экскурсию и за заботу о нас! Он имеет большой опыт в туризме, даёт много исторической информации, учитывает пожелания клиентов.
Р
Раиля
28 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию. Байар просто супер гид, рассказал нам много интересной и полезной информации.
Поездка прошла на комфортабельном автомобиле (нас было 7 человек), показал нам много интересных локаций. Взрослые и дети получили массу впечатлений.
Всем советую, обращайтесь, не пожалеете.
М
Мансур
10 авг 2025
Просто профессиональный гид, нет слов - одни эмоции!!! Советую всем!
М
Мария
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Поездка на комфортном автомобиле. Байар отлично владеет информацией, увлечен историей. Интересно рассказывает о Турции и не только. Каш - приятный, красивый городок с узенькими улочками. Рекомендуем к посещению.
Kazbek
6 авг 2025
Отличный индивидуальный тур по Кашу и пляжу Капуташ с гидом Байаром!
Недавно мы с семьёй побывали на индивидуальном автомобильном туре по Турции, и это был один из самых приятных моментов нашего
Екатерина
3 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Баяру за великолепную экскурссию в город Каш и пляж Капуташ. Всё организовано четко, забрали из отеля вовремя, приятное вождение автомобиля. Интересные истории и факты о Турции. Да и просто было интересно поболтать о жизни. Вкусный обед в ресторане с обалденной рыбой. Ну и конечно, красивый пляж. Нас с мамой экскурсия понравилась, остались очень довольны.
Н
Наталья
30 июл 2025
Байар оказался прекрасным рассказчиком, с глубоким знание истории и с хорошим чувством юмора, что упрощало восприятии информации. Было рассказано много фактов не только касающихся Турции, но и Всемирной истории. Впечатлил сам город, колоритный и яркий, в котором хочется задержаться на несколько дней чтоб пропитаться атмосферой Сама экскурсия была хорошо организована, нам был предоставлен комфортабельный микроавтобус с прекрасным водителем.
Ирина
6 июл 2025
Отличная поездка на комфортном авто) понравился городок Каш, очень милый, яркий колоритный! Вкусный обед с рыбной ухой (рекомендую, действительно удивительная), пляж Капутаж- бухта красивая очень, но на пляж я бы
Дина
4 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия, спасибо гиду Алтану. Абсолютно комфортная поездка, все интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, при этом если в дороге хочется поспать, то не дергает и можно спокойно отдохнуть.
Локации потрясающие: очень красивый город Каш, сюда хочется вернуться! потрясающе красивый пляж Капуташ. Везде было достаточно времени, огромное преимущество индивидуальной поездки, что ты никуда не спешишь. Спасибо!
Локации потрясающие: очень красивый город Каш, сюда хочется вернуться! потрясающе красивый пляж Капуташ. Везде было достаточно времени, огромное преимущество индивидуальной поездки, что ты никуда не спешишь. Спасибо!
Alina
27 июн 2025
Были 26,06 в Каше. Экскурсия была индивидуальная, что было нашим лучшим решением! Комфортный автомобиль, прекрасный Гид Алтан!!!
Были с подругой вдвоем, отношение было как к дочерям, душевно!
Переживал за нас, не торопил.
