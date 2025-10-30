Каш, старинный порт на турецком побережье, привлекает своими улочками и древними руинами. В рамках экскурсии можно прогуляться по историческому центру, увидеть античный театр и посетить уютные кафе. После прогулки туристы отправляются на пляж Капуташ, известный своим бело-золотым песком и лазурной водой. Эта поездка - отличная возможность за один день насладиться красотой Средиземного моря и попробовать местную кухню

Описание экскурсии

08:30 — выезд из Кемера

Ранний старт — чтобы увидеть Каш без спешки. На пути к городу вы полюбуетесь панорамой полуострова Ярымада и греческого острова Меис.

10:30–11:45 — экскурсия по Кашу

Мы увидим красивейший античный театр у моря. Пройдём по историческому центру и рассмотрим белые домики, лестницы в цветах, арочные улочки, галереи и лавки. А также заглянем в порт и на центральную площадь.

11:45–13:00 — обед и свободное время

Вы посетите уютное кафе или таверну. Можно просто побродить по тенистым улочкам или устроить фотопрогулку.

13:00 — отправление на пляж

Живописная дорога вдоль скал и моря.

13:20–15:20 — пляж Капуташ

Один из самых красивых пляжей Турции: каньон, бело-золотой песок, лазурная вода. У вас будет время, чтобы отдохнуть и искупаться. На пляже есть душ, кафе, аренда зонтов и лежаков.

15:20 — дорога в Кемер

По пути остановимся на смотровой площадке в горах по желанию.

18:00–18:30 — прибытие в Кемер

Организационные детали