Отзыв на: Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Кемера О Оксана 5 Всем доброго дня. Экскурсия очень интересная, яркая, познавательная: подземный город, долины, города! Отличная организация, насыщенная программа, прекрасный сервис и питание. Низкий поклон и особая благодарность Бахе - это яркий, эмоциональный, грамотный, отлично владеющий русским языком, влюблённый в свою страну и знающий древнюю и современную её историю и традиции, гид! Его "Пупсикам" комфортно, надёжно, ОЧЕНЬ интересно под покровительством такого неординарного Гида! Повезло полетать - это незабываемо! Красивый и романтичный закат с чашечкой" Чая Tea", а как бонус- прекрасное пение гида и туристов и зажигательный турецкий танец! Спасибо!

Отзыв на: Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера О Ольга 5 Очень переживала так как за экскурсию вносится предоплата, и не хочется в день экскурсии остаться "у пустого корыта". Трпнсфер нас забрал из Кемера в оговоренное время, в Анталии мы пересели в другой автобус (к сожалению не очень комфортный, хотя ехать пол-ночи и было бы неплохо немного поспать). Приехали вовремя, встретили рассвет на воздушном шаре. В корзине нас было 12 человек + 2 человека управляющих шаром. После полёта отравились на завтрак "шведский стол", вот он нас конечно разочаровал. 1 вид невкусной колбасы, 1 вид сыра, жареные сосиски в непонятном соусе, помидор, огурец, хлопья с молоком, кофе и чай. Язык не поворачивается назвать этот пикник-набор шведским столом. Далее мы снова вернулись в Иераполис, гид Ильяс провёл достаточно обширную экскурсию об этих местах и потом у нас было свободное время которого хватило чтобы быстрееько пройтись по разваленому Иераполису, устроить фотосессию на травертинах Памуккале и искупаться в теплом басейне Клеопатры. Обед был уже более разнообразным. Появилось мясо, увы холодные гарниры и фрукты, но напитки нужно было покупать отдельно. На дегустацию вин в винный погреб мы не поехали, гид сказал что не успеваем по времени, хотя из памуккале мы выехали в зарание оговоренное время, без опозданий, а дегустация входит в стоимость экскурсии. В целом место очень интересное и стоит посещения.

Отзыв на: Приключения в горах Турции: поездка из Кемера А Андрей 5 Очень красиво!

Отзыв на: Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера С Светлана 5 Лучший вариант для первого знакомства с Турцией. Угур прекрасно знает историю своей страны и владеет русским языком. Наша семья осталась очень довольна, время пролетело незаметно. Очень интересно, насыщенно, вкусно - рекомендуем!

Отзыв на: Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера S Svyatoslav 5 Огромное спасибо гиду Угуру за поездку в Миру Ликийскую (Демре) в храм Святителя Николая. Очень приятный человек, сразу располагающий к себе, с прекрасной манерой вождения автомобиля и огромным багажом знаний. За время поездки мы поговорили не только о храме, Святом Николае Угоднике, Ликии, Анатолии, но и о Турции в целом и жизни ее обычных людей в частности. Поездка получилась приятной и ненапряжной, как будто выбрались далеко за город с добрым приятелем, которого знаешь 100 лет. При поиске гида в данном регионе не раздумывайте - привлекайте нашего замечательного Угура. Спасибо большое, Угур! От всей души желаем успехов в твоей весьма нелегкой ежедневной работе по "погружению" приезжающих гостей в исторические детали и тайны, спрятанные в различных уголках Турции. Святослав и Ирина

Отзыв на: Приключения в горах Турции: поездка из Кемера Т Татьяна 5 Никита, спасибо за приятную компанию. Экскурсия понравилась-живописный и интересный маршрут. Рекомендую!

Отзыв на: Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера Н Николай 5 Угур — прекрасный гид, хорошо владеющий мастерством рассказчика, с большим массивом знаний по истории, культуре и архитектуре древней Лики. Имя архиепископа Мир Ликийских Николая превратилось в яркий живой образ со всеми его достоинствами, характером и настроениями. Кроме того, посещение храма святого Николая было спланировано таким образом, чтобы избежать ненужной суеты в период массового прибытия экскурсионных автобусов. Большое спасибо, Угур! Мы обязательно вернёмся в Турцию!

Отзыв на: Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера Б Беликова 4 Все было неплохо, кроме отсутствия обещанного подъёма на шарах на рассвете. Питание на 2.

Отзыв на: Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера К Кристина 5 Очень нам понравился гид Ильяс. Профессионал своего дела. Видно, что с трепетом и любовью относится к работе. Экскурсией довольны на все 100%. Организация трансфера, еда- супер. Нет никаких нареканий. Паммукале -должен хоть раз в жизни увидеть каждый