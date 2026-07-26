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Экскурсии в Кемере

Найдено 291 экскурсия в Кемере, цены от €14, скидки до 44%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
6 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€55 за человека
В каньон Гёйнюк и Таврские горы из Кемера - за прохладой и видами
На автобусе
3 часа
16 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В каньон Гёйнюк и Таврские горы из Кемера - за прохладой и видами
Укрыться от жары, погулять по лесу и полюбоваться скалами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:15
Завтра в 14:15
10 авг в 09:00
€20 за человека
Между горами и морем: античный город Лимира, церковь Св. Николая и остров Кекова (из Кемера)
На автобусе
9 часов
3 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Между горами и морем: античный город Лимира, церковь Св. Николая и остров Кекова (из Кемера)
Прикоснуться к ликийским святыням и отправиться на морскую прогулку к затонувшему городу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€26 за человека
Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии - из Кемера
На автобусе
6 часов
9 отзывов
Групповая
Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии - из Кемера
Совместить морскую прогулку, античную историю и посещение христианской святыни (из Кемера)
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€57 за человека
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Кемера
На автобусе
9 часов
14 отзывов
Групповая
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Кемера
Побывать в турецкой Греции и на одном из самых красивых пляжей побережья
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€34 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Джиппинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
13 часов
-
29%
119 отзывов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
10 авг в 02:30
13 авг в 02:30
€32€45 за человека
К каньону Гёйнюк, прохладной горной реке и скалам - из Кемера
Пешая
На автобусе
Сплавы и рафтинг
4 часа
7 отзывов
Групповая
К каньону Гёйнюк, прохладной горной реке и скалам - из Кемера
Сбежать от пляжной суеты в ущелье с изумрудной водой и вернуться с ощущением приключения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€17 за человека
Дух Святого Николая и магия древности
На машине
6.5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
12 авг в 14:00
14 авг в 08:00
от €399 за всё до 6 чел.
Закат, ужин и домашнее вино на горе Тахталы - из Кемера
Джиппинг
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Закат, ужин и домашнее вино на горе Тахталы - из Кемера
На джипе подняться на высоту 2200 м и провести атмосферный вечер на природе (всё включено)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 15:30
11 авг в 15:30
15 авг в 15:30
€60 за человека
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
На машине
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
Увидеть античный театр, погулять по уютному курортному городу и поплавать в бирюзовом море
Начало: У входа в отель
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €400 за всё до 4 чел.
От каньона Гёйнюк к горам Тахталы: поездка из Кемера
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
От каньона Гёйнюк к горам Тахталы: поездка из Кемера
По живописным природным местам Турции
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от €240 за всё до 6 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
На машине
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
4 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
Проехать по необычному маршруту, познакомиться с бытом кочевников и посетить руины древнего города
Начало: У входа в отель
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €250 за всё до 4 чел.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
На лодке
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
10 часов
11 отзывов
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€22 за человека
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
4.5 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €244 за всё до 2 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Кемера)
На машине
6.5 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Кемера)
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Начало: У входа в отель
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €360 за всё до 4 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €599 за всё до 3 чел.
Активная поездка из Кемера в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
На багги
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
7 часов
5 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Активная поездка из Кемера в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Рафтинг, зиплайн, багги и древняя история - в одном маршруте
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€45 за человека
Подводная сказка Турции: дайвинг-путешествие (всё включено)
На автобусе
8 часов
6 отзывов
Групповая
Подводная сказка Турции: дайвинг-путешествие (всё включено)
Из Кемера навстречу обитателям Средиземного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€26 за человека
Из Кемера - на гору Янарташ
На машине
4.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
Увидеть мифический костёр Химеры и погулять по античному городу Олимпос
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
6 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком
Невероятное джип-сафари в Кемере подарит вам уникальные виды, древние легенды и вкуснейший ужин на форелевой ферме. Присоединяйтесь к нашему приключению
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 и 23:00
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
€60 за человека
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Конные прогулки
Сплавы и рафтинг
3 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€39 за человека
На пиратском корабле - по бухтам Кемера
На теплоходе
7 часов
4 отзыва
Групповая
На пиратском корабле - по бухтам Кемера
Прозрачная вода, античные берега, обед и пенная вечеринка
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€17 за человека
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Кемера (с обедом)
На яхте
9 часов
4 отзыва
Групповая
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Кемера (с обедом)
Подарить себе день моря, солнца и красивых пейзажей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 авг в 08:15
€27 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
На машине
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €275 за всё до 4 чел.
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Кемера
На автобусе
На яхте
Круизы
12 часов
6 отзывов
Групповая
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Кемера
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€40 за человека
Из Кемера - в каньон Гёйнюк
На автобусе
5 часов
3 отзыва
Групповая
Из Кемера - в каньон Гёйнюк
Насладиться прохладой, полюбоваться водопадами и выбрать развлечение по вкусу
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€17 за человека
Каш и лазурный Капуташ из Кемера - с гидом, яхтой и обедом
На автобусе
На яхте
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
9 часов
12 отзывов
Групповая
Каш и лазурный Капуташ из Кемера - с гидом, яхтой и обедом
Побывать в уютном старинном городе, прокатиться на яхте и отдохнуть на пляже
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€62 за человека
Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
На автобусе
Сплавы и рафтинг
12 часов
14 отзывов
Групповая
Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
Полюбоваться водопадом, спуститься в невероятную пещеру и познакомиться с древним городом
Начало: У места вашего проживания в Кемере
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€56 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
12 часов
23 отзыва
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€33 за человека

Что посмотреть в Кемере на экскурсиях?

У тех путешественников, которые знают только пляжную Турцию, спокойный Кемер ассоциируется, прежде всего, с чистыми и многолюдными галечными пляжами. Вряд ли кто-то усомнится в важности такого вида отдыха для гостеприимного города, уютно расположившегося на берегу моря. Но знаменитый курорт также может похвастаться разнообразными историческими и культурными места, а также множеством развлекательных заведений

Местные экскурсоводы

Кемер прекрасный курорт, он не такой большой и исследовать его самостоятельно довольно не сложно, но учитывать стоит то, что большинство самых популярных достопримечательностей и развлечений находятся за пределами города. Для того чтобы сэкономить время и увидеть как можно больше в этом замечательном регионе, рекомендуем отправиться хотя бы на одну-две экскурсии, найти подходящие вы сможете в нашем каталоге

Последние отзывы на экскурсии

Т
Между горами и морем: античный город Лимира, церковь Св. Николая и остров Кекова (из Кемера)
Дата посещения: 19 июл 2026
Спасибо большое за такую интересную экскурсию. Всё прошло очень хорошо. Спасибо экскурсоводу Мирьям за подачу информации. Было очень интересно узнать историю этого места. Спасибо за позитив, всем рекомендую эту экскурсию.
Спасибо большое за такую интересную экскурсию. Всё прошло очень хорошо. Спасибо экскурсоводу Мирьям за подачу информации.
Спасибо большое за такую интересную экскурсию. Всё прошло очень хорошо. Спасибо экскурсоводу Мирьям за подачу информации.
Спасибо большое за такую интересную экскурсию. Всё прошло очень хорошо. Спасибо экскурсоводу Мирьям за подачу информации.
Спасибо большое за такую интересную экскурсию. Всё прошло очень хорошо. Спасибо экскурсоводу Мирьям за подачу информации.+2
Спасибо большое за такую интересную экскурсию. Всё прошло очень хорошо. Спасибо экскурсоводу Мирьям за подачу информации.
Спасибо большое за такую интересную экскурсию. Всё прошло очень хорошо. Спасибо экскурсоводу Мирьям за подачу информации.
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О
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Дата посещения: 18 июл 2026
Очень понравилось! Аладин — аккуратный и профессиональный водитель, интересный рассказчик и добрый человек. Отзывался на все просьбы, заботился о наших
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детях, находил чудесные места для фотографий, показывал разные травы, рассказывал много о жизни в Турции. Виды восхитительные! Поднялись на высоту более двух км. Больше всего потряс платан. Пещера небольшая, но симпатичная. Вся наша большая семья в восторге от поездки.

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Е
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Дата посещения: 29 мая 2026
Хочу выразить свою искреннюю благодарность замечательному гиду Исмету за невероятную экскурсию по Ликийской тропе🙏🏔👍!
Это один из самых красивых маршрутов, который
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навсегда останется в моей памяти и в сердце, и я с нетерпением жду возможности вернуться сюда вновь.
День моей экскурсии был просто удивительным, наполненным яркими эмоциями и положительными впечатлениями☺️🙏!
Прогулка по Ликийской тропе,сама гора Тахталы, подарила мне возможность насладиться великолепной природой – величественные горы, зелёные леса с Ливанскими кедрами и величественными Платанами, а также множество красочно цветущих растений, среди которых были и лекарственные травы. Особенно запомнился шалфей и великолепно цветущий чертополох, а виды, открывающиеся с горы, просто захватывают дух.
Атмосфера спокойствия и единения с природой оставила неизгладимые впечатления. На протяжении всего маршрута я чувствовала себя частью этого прекрасного мира.
Рекомендую всем ,кто любит активный отдых попробовать этот маршрут — он подарит Вам не только физическую нагрузку, но и массу положительных эмоций!
Спасибо ,Исмет, за Ваши незабываемые экскурсии! Вы не просто гид, а настоящий знаток всех уголков этой чудесной страны. Ваша глубокая эрудиция и знание истории ,да и не только, делают каждую прогулку уникальной и увлекательной👍🙏🔥!
Вы умеете вдохновлять и открывать для нас новые горизонты.
Спасибо за Ваши знания и страсть к тому, что вы делаете🙏🙏🙏!
Вы-истинный профессионал своего дела👍🙏!

Хочу выразить свою искреннюю благодарность замечательному гиду Исмету за невероятную экскурсию по Ликийской тропе🙏🏔👍!
Хочу выразить свою искреннюю благодарность замечательному гиду Исмету за невероятную экскурсию по Ликийской тропе🙏🏔👍!
Хочу выразить свою искреннюю благодарность замечательному гиду Исмету за невероятную экскурсию по Ликийской тропе🙏🏔👍!
Хочу выразить свою искреннюю благодарность замечательному гиду Исмету за невероятную экскурсию по Ликийской тропе🙏🏔👍!+1
Хочу выразить свою искреннюю благодарность замечательному гиду Исмету за невероятную экскурсию по Ликийской тропе🙏🏔👍!
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В
Каш и лазурный Капуташ из Кемера - с гидом, яхтой и обедом
Дата посещения: 25 июл 2025
Мне все понравилось!
Очень красивый пляж
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Анна
Подводная сказка Турции: дайвинг-путешествие (всё включено)
Отличная экскурсия, жалко конечно, что весь инструктаж был на английском, но он был очень понятен.
Питание было нормальное, трансфер забрал во
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время, инструктора отличные, всегда помогут, всегда на связи и приглядывают за вами.
Стоимость себя оправдывает, также есть возможность доплатить и погрузиться на глубину 14м. Это уже тежяловато, закладывает уши, так что нужно за этим следить, Я полностью довольна экскурсией, спасибо вам большое!

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С
Дайвинг в Кемере: два погружения в прозрачных водах Средиземного моря
Были 05.08.26 с семьёй, ребенку 11, ему к сожалению отказали в дайвинге, но думаю и правильно, с берега наверное детям
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будет проще. Мы в первый раз погружались, у супруги была нереальная паника, но интруктора просто красавцы, успокоили и погрузили. Сделали видео и фото (это по желанию). Второе погружение на много прикольнее, ибо все проходит индивидуально, не в бухте, возможно не так красиво но белее контролируемо и уже самостоятельно можно двигаться.
Совет от себя, проверяйте маски перед погружением, у меня потела дико и пришлось менять её в моменте, кода кормили рыбок. Процесс не долгий но не удобный. Сек 15 голову в воду и все будет ясно и закрепляйте жилеты ибо балон перекатывается. Второе погружение проходило без верхнего фиксатора и пришлось одной рукой сжимать жилет у груди, на протяжении всей подводной прогулки.
В целом все организации процессов шли как нужно, забрали от гостишки, приехали к судну, мин 30 комплектовали, далее через мин 30 причалили и провели инструктаж, далее в очередь и в воду. Единственное что было не по графику это возвращение в порт, отплыли часом позже, только потому что каждого обслуживали досконально и тут нет обид, ибо это первое важное впечатление. Не бойтесь и у вас получится!

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И
Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии - из Кемера
Отличный тур!!! Кристалльная вода, удивительная история Ликии, впечатляющая античность! Экскурсовод Зерин ЛУЧШАЯ!!! Если она вам попадётся, вы счастливчик!
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Марина
Дух Святого Николая и магия древности
Для тех, для кого поездка к месту погребения Николая Чудотворца не просто экскурсия. Езжайте с Мариной! Очень глубокое знание Ветхого,
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Нового заветов, деяний Святых Апостолов. Поездка в Демре будет для вас не просто поездкой, а огромным массивом новых знаний православия, на приобретение которых самостоятельно вы потратите месяцы и годы. Вера Марины однозначна, тверда и очевидна. Бог в помощь ей сохранить и приумножать, распространять знания о Христе и православии в мусульманской стране. Буду рекомендовать всем и всегда Марину!

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Е
Закат, ужин и домашнее вино на горе Тахталы - из Кемера
Добрый день. С Алааддином на экскурсию ездили 21.07.2026. Поездка была в мини-группе (нас пассажиров 8 человек: двое детей и шестеро
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взрослых), без какой-либо еще колонны машин (специально подбирала экскурсию в мини-группе). Только мы и природа. Понравилось очень! Именно хотели в горы на закат, чтобы не было жарко. Успели и искупаться в речке в каньоне, и пофотографироваться в разных местах с потрясающими видами, и пообниматься с огромным платаном, и встретить закат. Заходили в пещеру (это по желанию). Горы заряжают энергией, вино очень вкусное! Непьющих алкоголь Алааддин угощал гранатовым соком. На ужин приехали, когда уже стемнело. Ужин понравился, было вкусно. Алааддин профессионал своего дела. Человек хороший. Алааддин, большое спасибо за эту увлекательную поездку!!!
Кто сомневается - не сомневайтесь. Оно того действительно стоит!!! Точно не пожалеете.

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Галина
Активная поездка из Кемера в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Экскурсия со всеми подробностями была описана предельно подробно, благодаря чему мы все, что нужно, заранее приготовили с собой: коралки, воду,
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водонепроницаемые чехлы для телефона, перекус, платки для багги. Тайминг тоже хорошо расписан: нас по итогу разделили на 2 группы (первая до обеда сплавлялась, каталась на багги и зиплайне, вторая - ушла на каньон, после обеда мы поменялись).
Мы в общем-то хотели на рафтинг, поэтому все остальное было бонусом и к этому бонусу вопросов нет. По течению реки много баз и стоянок для разных компаний по организации рафтинга, у каждой свои зип-лайны (у кого-то над водой, у кого-то над обрывом, у кого-то самый простой вариант), свои места для багги (мы ездили вокруг кукурузного поля,было много выхлопных газов, пыли и шума, но детям было весело).
Обед вкусный и долгожданный после всех активностей 😁, рис, макароны, шашлык, салат, на десерт - арбуз. Напитки платные, но цена нормальная.
На каньоне мы осмотрели его не только с высоты, но и спустились к истокам. Там можно за доплату на лодочке поплавать, а бесплатно искупаться и напиться вкуснейшей ключевой воды. Джиппинг, пусть и короткий, но бодрый,с ветерком и музыкой.
Было весело, огромное спасибо организаторам, даже пробка в Анталии на обратной дороге не испортила полный день впечатлений

Экскурсия со всеми подробностями была описана предельно подробно, благодаря чему мы все, что нужно, заранее приготовили
Экскурсия со всеми подробностями была описана предельно подробно, благодаря чему мы все, что нужно, заранее приготовили
Экскурсия со всеми подробностями была описана предельно подробно, благодаря чему мы все, что нужно, заранее приготовили
Экскурсия со всеми подробностями была описана предельно подробно, благодаря чему мы все, что нужно, заранее приготовили
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Всего 2571 отзыв в Кемере

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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру

Самые популярные экскурсии в Кемере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера);
  2. В каньон Гёйнюк и Таврские горы из Кемера - за прохладой и видами;
  3. Между горами и морем: античный город Лимира, церковь Св. Николая и остров Кекова (из Кемера);
  4. Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии - из Кемера;
  5. Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Кемера.
Что посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале;
  2. Анталья;
  3. Гора Тахталы;
  4. Фазелис;
  5. Бассейн Клеопатры;
  6. Мира;
  7. Иераполис;
  8. Каньоны Кепрюлю;
  9. Химера;
  10. Олимпос.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2026
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