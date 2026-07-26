Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€55 за человека
Групповая
до 15 чел.
В каньон Гёйнюк и Таврские горы из Кемера - за прохладой и видами
Укрыться от жары, погулять по лесу и полюбоваться скалами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:15
Завтра в 14:15
10 авг в 09:00
€20 за человека
Групповая
Лучший выборМежду горами и морем: античный город Лимира, церковь Св. Николая и остров Кекова (из Кемера)
Прикоснуться к ликийским святыням и отправиться на морскую прогулку к затонувшему городу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
€26 за человека
Групповая
Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии - из Кемера
Совместить морскую прогулку, античную историю и посещение христианской святыни (из Кемера)
Начало: От отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€57 за человека
Групповая
Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Кемера
Побывать в турецкой Греции и на одном из самых красивых пляжей побережья
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€34 за человека
-
29%
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
10 авг в 02:30
13 авг в 02:30
€32
€45 за человека
Групповая
К каньону Гёйнюк, прохладной горной реке и скалам - из Кемера
Сбежать от пляжной суеты в ущелье с изумрудной водой и вернуться с ощущением приключения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€17 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Дух Святого Николая и магия древности
Храм Николая Чудотворца, ликийские гробницы и античный театр - из Кемера
12 авг в 14:00
14 авг в 08:00
от €399 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Закат, ужин и домашнее вино на горе Тахталы - из Кемера
На джипе подняться на высоту 2200 м и провести атмосферный вечер на природе (всё включено)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: во вторник и субботу в 15:30
11 авг в 15:30
15 авг в 15:30
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
Увидеть античный театр, погулять по уютному курортному городу и поплавать в бирюзовом море
Начало: У входа в отель
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От каньона Гёйнюк к горам Тахталы: поездка из Кемера
По живописным природным местам Турции
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:00
от €240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
Проехать по необычному маршруту, познакомиться с бытом кочевников и посетить руины древнего города
Начало: У входа в отель
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €250 за всё до 4 чел.
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€22 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €244 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Кемера)
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Начало: У входа в отель
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €599 за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Активная поездка из Кемера в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Рафтинг, зиплайн, багги и древняя история - в одном маршруте
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€45 за человека
Групповая
Подводная сказка Турции: дайвинг-путешествие (всё включено)
Из Кемера навстречу обитателям Средиземного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€26 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
Увидеть мифический костёр Химеры и погулять по античному городу Олимпос
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари по Кемеру: туда, где не пройти пешком
Невероятное джип-сафари в Кемере подарит вам уникальные виды, древние легенды и вкуснейший ужин на форелевой ферме. Присоединяйтесь к нашему приключению
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00 и 23:00
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
€60 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€39 за человека
Групповая
На пиратском корабле - по бухтам Кемера
Прозрачная вода, античные берега, обед и пенная вечеринка
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€17 за человека
Групповая
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Кемера (с обедом)
Подарить себе день моря, солнца и красивых пейзажей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 авг в 08:15
€27 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €275 за всё до 4 чел.
Групповая
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Кемера
Побывать в сакральных местах и подплыть на яхте к затонувшему острову
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€40 за человека
Групповая
Из Кемера - в каньон Гёйнюк
Насладиться прохладой, полюбоваться водопадами и выбрать развлечение по вкусу
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€17 за человека
Групповая
Каш и лазурный Капуташ из Кемера - с гидом, яхтой и обедом
Побывать в уютном старинном городе, прокатиться на яхте и отдохнуть на пляже
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€62 за человека
Групповая
Куршунлу, Инсую и Сагалассос - путешествие из Кемера
Полюбоваться водопадом, спуститься в невероятную пещеру и познакомиться с древним городом
Начало: У места вашего проживания в Кемере
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
€56 за человека
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€33 за человека
У тех путешественников, которые знают только пляжную Турцию, спокойный Кемер ассоциируется, прежде всего, с чистыми и многолюдными галечными пляжами. Вряд ли кто-то усомнится в важности такого вида отдыха для гостеприимного города, уютно расположившегося на берегу моря. Но знаменитый курорт также может похвастаться разнообразными историческими и культурными места, а также множеством развлекательных заведений
Кемер прекрасный курорт, он не такой большой и исследовать его самостоятельно довольно не сложно, но учитывать стоит то, что большинство самых популярных достопримечательностей и развлечений находятся за пределами города. Для того чтобы сэкономить время и увидеть как можно больше в этом замечательном регионе, рекомендуем отправиться хотя бы на одну-две экскурсии, найти подходящие вы сможете в нашем каталоге
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 19 июл 2026
Спасибо большое за такую интересную экскурсию. Всё прошло очень хорошо. Спасибо экскурсоводу Мирьям за подачу информации. Было очень интересно узнать историю этого места. Спасибо за позитив, всем рекомендую эту экскурсию.
+2
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О
Дата посещения: 18 июл 2026
Очень понравилось! Аладин — аккуратный и профессиональный водитель, интересный рассказчик и добрый человек. Отзывался на все просьбы, заботился о наших
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Е
Дата посещения: 29 мая 2026
Хочу выразить свою искреннюю благодарность замечательному гиду Исмету за невероятную экскурсию по Ликийской тропе🙏🏔👍!
Это один из самых красивых маршрутов, который
Это один из самых красивых маршрутов, который
+1
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В
Дата посещения: 25 июл 2025
Мне все понравилось!
Очень красивый пляж
Очень красивый пляж
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Отличная экскурсия, жалко конечно, что весь инструктаж был на английском, но он был очень понятен.
Питание было нормальное, трансфер забрал во
Питание было нормальное, трансфер забрал во
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С
Были 05.08.26 с семьёй, ребенку 11, ему к сожалению отказали в дайвинге, но думаю и правильно, с берега наверное детям
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И
Отличный тур!!! Кристалльная вода, удивительная история Ликии, впечатляющая античность! Экскурсовод Зерин ЛУЧШАЯ!!! Если она вам попадётся, вы счастливчик!
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Для тех, для кого поездка к месту погребения Николая Чудотворца не просто экскурсия. Езжайте с Мариной! Очень глубокое знание Ветхого,
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Е
Добрый день. С Алааддином на экскурсию ездили 21.07.2026. Поездка была в мини-группе (нас пассажиров 8 человек: двое детей и шестеро
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Экскурсия со всеми подробностями была описана предельно подробно, благодаря чему мы все, что нужно, заранее приготовили с собой: коралки, воду,
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Всего 2571 отзыв в Кемере
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру
Самые популярные экскурсии в Кемере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера);
- В каньон Гёйнюк и Таврские горы из Кемера - за прохладой и видами;
- Между горами и морем: античный город Лимира, церковь Св. Николая и остров Кекова (из Кемера);
- Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии - из Кемера;
- Живописный Каш и лазурный Капуташ - из Кемера.
Что посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2026
Сейчас в Кемере можно забронировать 291 экскурсию от 14 до 950 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 2571 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
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