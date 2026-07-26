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водонепроницаемые чехлы для телефона, перекус, платки для багги. Тайминг тоже хорошо расписан: нас по итогу разделили на 2 группы (первая до обеда сплавлялась, каталась на багги и зиплайне, вторая - ушла на каньон, после обеда мы поменялись).

Мы в общем-то хотели на рафтинг, поэтому все остальное было бонусом и к этому бонусу вопросов нет. По течению реки много баз и стоянок для разных компаний по организации рафтинга, у каждой свои зип-лайны (у кого-то над водой, у кого-то над обрывом, у кого-то самый простой вариант), свои места для багги (мы ездили вокруг кукурузного поля,было много выхлопных газов, пыли и шума, но детям было весело).

Обед вкусный и долгожданный после всех активностей 😁, рис, макароны, шашлык, салат, на десерт - арбуз. Напитки платные, но цена нормальная.

На каньоне мы осмотрели его не только с высоты, но и спустились к истокам. Там можно за доплату на лодочке поплавать, а бесплатно искупаться и напиться вкуснейшей ключевой воды. Джиппинг, пусть и короткий, но бодрый,с ветерком и музыкой.

Было весело, огромное спасибо организаторам, даже пробка в Анталии на обратной дороге не испортила полный день впечатлений