Все экскурсии в Кемере
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кемере – доступно 75 экскурсий на 2021 год, 341 ⭐ отзыв, цены от $15, посетите достопримечательности: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры, Старый город, Демре, Мира, Фазелис, Гора Тахталы. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кемере почти всё
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11ч
$25
за 1 чел.
Демре - Мира - Кекова из Кемера
Приглашаем вас на экскурсию, которая познакомит вас с погибшей древней цивилизацией
с 07.30 до 19.00 – Каждый день
6ч
$25
за 1 чел.
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Остров Сулуада называют «Турецкими Мальдивами» и не зря, ведь вода здесь настолько прозрачная, что в...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
13ч
€52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
1ч
$30
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом
Ежедневно в 09:15, 16:15
Индивидуальная экскурсия
4ч
150€135
за 1-9 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью
6ч
$25
за 1 чел.
Дайвинг в Кемере
Если вы устали от ленивого пляжного отдыха - присоединяйтесь к нашей экскурсии
Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
13ч
€18
за 1 чел.
Рафтинг по горной реке
Зарядиться энергией во время сплава в живописном каньоне
ежедневно в 08:00
1д 14ч
$55
за 1 чел.
Путешествие на 2 дня в Сказочную Каппадокию из Кемера
Каппадокия - это совершенно другой мир
7ч
€17
за 1 чел.
На пиратской яхте вдоль берегов Кемера
Групповая водная прогулка, купание в открытом море и развлечения на борту
ежедневно в 09:00
11ч
$35
за 1 чел.
Демре Мира Кекова из Кемера
Наша экскурсия в Демре Мира Кекова является одним из лучших исторических и культурных туров
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Индивидуальная экскурсия
12ч
333€300
за 1-4 чел.
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город
12ч
$38
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
13ч
€50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Индивидуальная экскурсия
6ч
$300
за 1-12 чел.
Морская прогулка на яхте
Предлагаем вам разнообразить пляжный отдых и отправиться в незабываемый круиз по живописным бухтам...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12ч
€32
за 1 чел.
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами
в понедельник и среду в 07:30
10ч
$40
за 1 чел.
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Если вы устали от скучного пляжного отдыха, то присоединяйтесь к самой активной экскурсии
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
13ч
€100
за 1 чел.
Над Памуккале — на воздушном шаре! Тур из Кемера
Увидеть белоснежные террасы с высоты, прогуляться по Иераполису и отдохнуть в Бассейне Клеопатры
8ч
$35
за 1 чел.
Снорклинг и дайвинг из Кемера
Снорклинг - прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно...
Ежедневно в 10:15 – 16:30
Индивидуальная экскурсия
5ч
200€180
за 1-4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
5ч
$20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
Каньон Гёйнюк - одно из живописнейшей мест на побережье Средиземного моря
Каждый день 08:00 до 13.00
Индивидуальная экскурсия
10ч
276€235
за 1-4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
6ч
$18
за 1 чел.
Прогулка на Яхте в Кемере
Хотите почувствовать себя настоящим пиратом
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Индивидуальная экскурсия
8ч
€330
за 1-6 чел.
Памуккале и античный Иераполис
Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта
18ч
$120
за 1 чел.
Памуккале на рассвете + воздушные шары - экскурсия из Кемера
На этой экскурсии у вас будет возможность встретить рассвет в небе и полетать на воздушном шаре над...
Понедельник, четверг, Суббота
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Последние отзывы «Экскурсии Кемера»
- ООксана23 октября 2021Всем доброго дня. Экскурсия очень интересная, яркая, познавательная: подземный город, долины, города! Отличная организация, насыщенная программа, прекрасный сервис и питание. Низкий поклон и особая благодарность Бахе - это яркий, эмоциональный, грамотный, отлично владеющий русским языком, влюблённый в свою страну и знающий древнюю и современную её историю и традиции, гид! Его "Пупсикам" комфортно, надёжно, ОЧЕНЬ интересно под покровительством такого неординарного Гида! Повезло полетать - это незабываемо! Красивый и романтичный закат с чашечкой" Чая Tea", а как бонус- прекрасное пение гида и туристов и зажигательный турецкий танец! Спасибо!
- ООльга19 октября 2021Очень переживала так как за экскурсию вносится предоплата, и не хочется в день экскурсии остаться "у пустого корыта". Трпнсфер нас забрал из Кемера в оговоренное время, в Анталии мы пересели в другой автобус (к сожалению не очень комфортный, хотя ехать пол-ночи и было бы неплохо немного поспать). Приехали вовремя, встретили рассвет на воздушном шаре. В корзине нас было 12 человек + 2 человека управляющих шаром. После полёта отравились на завтрак "шведский стол", вот он нас конечно разочаровал. 1 вид невкусной колбасы, 1 вид сыра, жареные сосиски в непонятном соусе, помидор, огурец, хлопья с молоком, кофе и чай. Язык не поворачивается назвать этот пикник-набор шведским столом. Далее мы снова вернулись в Иераполис, гид Ильяс провёл достаточно обширную экскурсию об этих местах и потом у нас было свободное время которого хватило чтобы быстрееько пройтись по разваленому Иераполису, устроить фотосессию на травертинах Памуккале и искупаться в теплом басейне Клеопатры. Обед был уже более разнообразным. Появилось мясо, увы холодные гарниры и фрукты, но напитки нужно было покупать отдельно. На дегустацию вин в винный погреб мы не поехали, гид сказал что не успеваем по времени, хотя из памуккале мы выехали в зарание оговоренное время, без опозданий, а дегустация входит в стоимость экскурсии. В целом место очень интересное и стоит посещения.
- ААндрей6 октября 2021Очень красиво!
- ССветлана5 октября 2021Лучший вариант для первого знакомства с Турцией. Угур прекрасно знает историю своей страны и владеет русским языком. Наша семья осталась очень довольна, время пролетело незаметно. Очень интересно, насыщенно, вкусно - рекомендуем!
- SSvyatoslav4 октября 2021Огромное спасибо гиду Угуру за поездку в Миру Ликийскую (Демре) в храм Святителя Николая. Очень приятный человек, сразу располагающий к себе, с прекрасной манерой вождения автомобиля и огромным багажом знаний. За время поездки мы поговорили не только о храме, Святом Николае Угоднике, Ликии, Анатолии, но и о Турции в целом и жизни ее обычных людей в частности. Поездка получилась приятной и ненапряжной, как будто выбрались далеко за город с добрым приятелем, которого знаешь 100 лет. При поиске гида в данном регионе не раздумывайте - привлекайте нашего замечательного Угура. Спасибо большое, Угур! От всей души желаем успехов в твоей весьма нелегкой ежедневной работе по "погружению" приезжающих гостей в исторические детали и тайны, спрятанные в различных уголках Турции. Святослав и Ирина
- ТТатьяна29 сентября 2021Никита, спасибо за приятную компанию. Экскурсия понравилась-живописный и интересный маршрут. Рекомендую!
- ННиколай29 сентября 2021Угур — прекрасный гид, хорошо владеющий мастерством рассказчика, с большим массивом знаний по истории, культуре и архитектуре древней Лики. Имя архиепископа Мир Ликийских Николая превратилось в яркий живой образ со всеми его достоинствами, характером и настроениями. Кроме того, посещение храма святого Николая было спланировано таким образом, чтобы избежать ненужной суеты в период массового прибытия экскурсионных автобусов. Большое спасибо, Угур! Мы обязательно вернёмся в Турцию!
- ББеликова28 сентября 2021Все было неплохо, кроме отсутствия обещанного подъёма на шарах на рассвете. Питание на 2.
- ККристина25 сентября 2021Очень нам понравился гид Ильяс. Профессионал своего дела. Видно, что с трепетом и любовью относится к работе. Экскурсией довольны на все 100%. Организация трансфера, еда- супер. Нет никаких нареканий. Паммукале -должен хоть раз в жизни увидеть каждый
- ННиколай25 сентября 2021Большинство из нас смотрят на новые места, города и страны глазами гида, который нам их представляет. И от того, насколько гид владеет своей профессией, насколько знает и любит свою страну и город, в котором живет, во многом зависит и наше восприятие увиденного. Угур - очень обаятельный человек, влюблённый в свой город, великолепно знающий его историю и культуру. Он открыл для нас не туристическую Анталью, а Анталью (Сатталею, Саталью, Адалью) глазами людей, посещавших и восхищавшихся этим великим и волшебным городом, этим «Раем на земле» во времена Римской, Византийской и Османской империи, а также глазами современного жителя Турецкой республики. Очень рекомендую всем замечательного человека и великолепного гида.