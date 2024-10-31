читать дальше уменьшить

дорога превратилась в ужас.

Теперь к сути.

За указанную сумму вас молча привезут в городок Каш и укажут пару направлений для прогулки: туда и туда. Чем привлекателен Каш, что в нем стоит и можно увидеть - здесь вы не узнаете.

Через 2 часа вас заберут, завезут к амфитеатру, о котором тоже не скажут не слова.

После доставят на пляж Капуташ, о котором тоже не скажут ни-че-го!

Это не экскурсия! Это трансфер, причем не самый комфортабельный.

Слова: экскурсию проведет гид - фикция. Никакого гида на этой экскурсии нет. Есть человек, который говорит: я жду вас здесь через два часа.

Не ездите. Не тратьте время и деньги!