Путешествие из Кемера в Каш

К чудесному пляжу, невероятным видам и уютным улочкам
Вы отправитесь в город Каш — сокровище Турции, которое очаровывает живописными пейзажами и колоритной атмосферой.

Вы насладитесь красотами старинных улочек, вдоволь накупаетесь на пляже с чистой бирюзовой водой и, если будет желание, пообедаете в национальном ресторане.
2.5
2 отзыва
Описание трансфер

Пляж Капуташ (2,5 часа) — симпатичное место с мягким песком и ласковыми морскими водами. Вы искупаетесь, позагораете и полюбуетесь природой.

Прогулка по Кашу (2,5 часа). Вы получите множество ярких впечатлений, неспешно исследуя сказочные уголки города. Если захотите, купите сувениры и пообедаете в ресторане аутентичной турецкой кухни.

Организационные детали

  • Поездка не предполагает информационной части и рассказов гида, с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле Volkswagen Crafter или аналогичном по комфортабельности (дорога в одну сторону занимает около 2 часов), страховка и сопровождение
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры

в среду, пятницу и воскресенье в 08:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный€95
Дети до 3х лет (без места)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3778 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.

Е
Каш просто прекрасен! Впечатления от него и пляжа затмили все))
Но по факту это просто трансфер в две точки: Каш и Капатуш. Никакого рассказа не ожидайте от сопровождающего.
М
Недоумение!
Начну с дороги. То, что путь в Каш длинен и не прост - мы знали и были к этому готовы. Но микроавтобус был с настолько узким расстоянием между креслами, что
читать дальшеуменьшить

дорога превратилась в ужас.
Теперь к сути.
За указанную сумму вас молча привезут в городок Каш и укажут пару направлений для прогулки: туда и туда. Чем привлекателен Каш, что в нем стоит и можно увидеть - здесь вы не узнаете.
Через 2 часа вас заберут, завезут к амфитеатру, о котором тоже не скажут не слова.
После доставят на пляж Капуташ, о котором тоже не скажут ни-че-го!
Это не экскурсия! Это трансфер, причем не самый комфортабельный.
Слова: экскурсию проведет гид - фикция. Никакого гида на этой экскурсии нет. Есть человек, который говорит: я жду вас здесь через два часа.
Не ездите. Не тратьте время и деньги!

Ответ организатора:
Благодарим Вас за отзыв. Мы ценим обратную связь и понимаем Ваши чувства. В нашей программе действительно указано, что поездка не
читать дальшеуменьшить

предполагает глубокий исторический экскурс, это видовая экскурсия, а не историческая. Мы стараемся четко информировать наших путешественников о формате и содержании маршрута.

Экскурсия включает трансфер в городок Каш с указанием направлений для самостоятельной прогулки, а также остановки у амфитеатра и пляжа Капуташ. К сожалению, уровень подробностей, предоставляемых в поездке, может не соответствовать Вашему ожиданию.

Тем не менее, мы благодарны Вам за Ваше мнение, так как оно помогает нам улучшать качество услуг. Ваше замечание о недостаточной информативности нашей программы будет учтено в будущем.

Надеемся, Вы дадите нам еще один шанс в будущем, и мы сможем предложить Вам более подходящий маршрут, который соответствует Вашим интересам.

