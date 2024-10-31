Вы отправитесь в город Каш — сокровище Турции, которое очаровывает живописными пейзажами и колоритной атмосферой.
Вы насладитесь красотами старинных улочек, вдоволь накупаетесь на пляже с чистой бирюзовой водой и, если будет желание, пообедаете в национальном ресторане.
Описание трансфер
Пляж Капуташ (2,5 часа) — симпатичное место с мягким песком и ласковыми морскими водами. Вы искупаетесь, позагораете и полюбуетесь природой.
Прогулка по Кашу (2,5 часа). Вы получите множество ярких впечатлений, неспешно исследуя сказочные уголки города. Если захотите, купите сувениры и пообедаете в ресторане аутентичной турецкой кухни.
Организационные детали
- Поездка не предполагает информационной части и рассказов гида, с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Volkswagen Crafter или аналогичном по комфортабельности (дорога в одну сторону занимает около 2 часов), страховка и сопровождение
- Дополнительные расходы: обед, сувениры
в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€95
|Дети до 3х лет (без места)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 3778 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Каш просто прекрасен! Впечатления от него и пляжа затмили все))
Но по факту это просто трансфер в две точки: Каш и Капатуш. Никакого рассказа не ожидайте от сопровождающего.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Недоумение!
Начну с дороги. То, что путь в Каш длинен и не прост - мы знали и были к этому готовы. Но микроавтобус был с настолько узким расстоянием между креслами, что
Ольга
Ответ организатора:
Благодарим Вас за отзыв. Мы ценим обратную связь и понимаем Ваши чувства. В нашей программе действительно указано, что поездка не
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кемера
